Phim kinh dị Việt “nặng đô” nhất năm 2026: Mới hé lộ 150 giây trailer đã khiến khán giả rợn tóc gáy

Trailer chính thức mở ra bằng một lời đồn rợn người: người sống nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường sẽ chết, còn ai sống sót được cho là đã khai mở con mắt thứ ba. Ngay sau hình ảnh của Lạc (Loube Nguyễn) là cận cảnh gương mặt Viễn (Ba Tây) với vệt máu chạy dọc giữa trán. Chi tiết body horror này trở thành sợi dây nối hai nhân vật với nhau.

Không khí ma mị trong trailer chính thức của Con Mắt Thứ Ba. Ảnh: NSX

Gã đồ tể cuồng tín muốn tự "khai nhãn"

Nếu teaser trước đó cho thấy Lạc dùng năng lực tâm linh để giúp đỡ người đã khuất, thì trailer chính thức hé lộ mặt còn lại của "con mắt thứ ba": điều Viễn khao khát khi muốn tự "khai nhãn". Hắn tin mình là người được chọn, có quyền phán xét và định đoạt mạng sống của người khác. Đây cũng là lời đáp đầu tiên cho câu hỏi bộ phim đặt ra từ khi đổi tên: "con mắt thứ ba" là một món quà, hay một lời nguyền?

Bên cạnh những hình ảnh kinh dị, trailer còn hé mở thế giới tâm linh được xây dựng qua góc nhìn của Hàm Trần, từ hình nhân bồi táng, những bóng đen lẩn khuất trong ngõ hẻm đến các vong linh với tạo hình riêng biệt.

Bên cạnh yếu tố kinh dị, phim xoay quanh những câu chuyện đời thường về nhân duyên và số phận. Ảnh: NSX

Hắc Bạch Vô Thường với tạo hình chưa từng có trên màn ảnh Việt

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là hình ảnh Hắc Bạch Vô Thường. Thay vì sử dụng nguyên mẫu quen thuộc trong văn hóa Trung Quốc, đạo diễn lựa chọn phát triển tạo hình mới với hai cây trượng mang đầu hình chiếc tai và chiếc mũi, đi kèm âm thanh lách cách đặc trưng.

Hàm Trần kể rằng ý tưởng này bắt nguồn từ lời kể của một cộng sự có khả năng tâm linh, từng nhìn thấy hai vị sứ giả âm phủ. Chi tiết khiến anh ấn tượng nhất chính là hai cây trượng mà họ mang theo.

"Tôi chọn một đầu trượng hình tai vì tai bắt đầu hình thành từ rất sớm, khi mình còn trong bụng mẹ. Đầu trượng kia mang hình chiếc mũi, vì nhắc đến hơi thở, tôi lại nghĩ tới lúc một người trút hơi thở cuối cùng. Vậy là hai vị sứ giả âm phủ mang theo hình ảnh gợi về lúc một đời người bắt đầu và khi đời người ấy khép lại", đạo diễn chia sẻ.

Thế giới tâm linh trong phim được xây dựng qua góc nhìn riêng của Hàm Trần. Ảnh: NSX

Những truyền thuyết đô thị vừa quen thuộc, vừa khó lý giải

Đúng với tinh thần "chuyện kinh dị thật sự sợ phải là chuyện có thật" mà ê-kíp theo đuổi, Con Mắt Thứ Ba gợi lại những điều nhiều người từng trải qua, từ thói quen nghe kể chuyện ma qua podcast đến niềm tin rằng người thân đã khuất vẫn luôn dõi theo mình.

Cùng với trailer, ê-kíp tung poster chính thức, lần đầu đặt ba tuyến nhân vật chính cạnh nhau. Ba con người tưởng chừng không liên quan được kết nối qua những câu chuyện trên podcast Con Mắt Thứ Ba. Vy (Đoàn Minh Anh) là người dẫn podcast tâm linh, đưa những trải nghiệm của Lạc đến với thính giả. Viễn (Ba Tây) là gã đồ tể ở lò mổ heo, một thính giả của Vy, tin rằng mình cũng có thể "khai nhãn". Lạc (Loube Nguyễn) có khả năng giao tiếp với vong linh, và những cuộc gặp của cô với người đã khuất là khởi nguồn cho những câu chuyện Vy kể.

Poster chính thức với thông điệp "Tỏ âm dương, tường số phận". Ảnh: NSX

Trên poster chính thức, thông điệp "Tỏ âm dương, tường số phận" gợi mở ý nghĩa của "con mắt thứ ba" trong phim: khả năng nhìn thấy thế giới bên kia và thấu hiểu những mối liên hệ về số phận giữa người sống với người đã khuất. Đây cũng là sợi dây nối liền bốn poster của phim. Trong thế giới tâm linh của Hàm Trần, nhân duyên và nghiệp quả vẫn gắn kết số phận con người, kể cả khi họ đã ở hai cõi âm dương.

Một bên là Lạc, người được trao con mắt thứ ba để thấu hiểu và giúp đỡ người đã khuất. Một bên là Viễn, kẻ muốn tự khai mở nó để phán xét và tước đoạt mạng sống người khác. Khi lằn ranh giữa món quà và lời nguyền bị xóa nhòa, điều gì đang chờ đợi Vy, người vô tình trở thành sợi dây nối hai số phận ấy?

Từ 30 kịch bản phim ngắn trong 30 ngày đến dự án kinh dị 5 năm

Chia sẻ về động lực trở lại với thể loại kinh dị, Hàm Trần cho biết: "Sau Thiên Linh Cái, tôi đã tự nhủ với bản thân rằng: 'No more...', tôi không muốn làm thêm bất kỳ một bộ phim kinh dị nào nữa. Nhưng những câu chuyện tâm linh của hai người bạn mà tôi tình cờ gặp được đã truyền cho tôi rất nhiều cảm hứng. Chúng nhắc tôi rằng những câu chuyện về ma không chỉ để hù dọa con người, mà đôi khi còn có thể chữa lành".

Đạo diễn Hàm Trần trên phim trường Con Mắt Thứ Ba. Ảnh: NSX

Điều thú vị là dự án thực sự được hình thành trong giai đoạn giãn cách vì Covid-19. Thay vì để những ngày cách ly làm gián đoạn sáng tạo, Hàm Trần cùng nhóm biên kịch duy trì các buổi gặp gỡ online. Những buổi làm việc thường bắt đầu bằng việc trao đổi ý tưởng, rồi không biết từ lúc nào lại chuyển thành những cuộc kể chuyện ma.

Đạo diễn tiết lộ: "Kết quả là 30 kịch bản phim ngắn trong 30 ngày. Cả nhóm hào hứng đến mức muốn phát triển chúng thành một series, nhưng ở thời điểm đó, việc tìm kinh phí sản xuất series rất khó. Đến năm 2023, nhà sản xuất đề nghị chọn một vài câu chuyện, rồi dùng một mạch truyện chung để kết nối chúng lại. Và đó là cách Con Mắt Thứ Ba ra đời".

Sau nhiều năm phát triển, dự án tiếp tục được điều chỉnh để tìm ra hình hài phù hợp nhất. Với Hàm Trần, Con Mắt Thứ Ba không đơn thuần là câu chuyện về khả năng nhìn thấy người đã khuất, mà còn mở ra những thực tại nằm ngoài khả năng cảm nhận thông thường của con người.

Hàm Trần trực tiếp đứng máy ở một cảnh quay ngoại cảnh. Ảnh: NSX

Đạo diễn cũng tiết lộ mong muốn phát triển Con Mắt Thứ Ba thành một IP có thể mở rộng qua các mùa phim hoặc những tác phẩm điện ảnh tiếp theo. Theo anh, chất liệu từ đời sống, truyền thuyết đô thị và thế giới tâm linh vẫn còn rất phong phú, đủ sức mở ra nhiều câu chuyện độc lập nhưng có chung một thế giới kết nối.

Quang Tuấn tái hợp Hàm Trần, Đoàn Minh Anh vượt mặt hơn chục đối thủ

Bên cạnh câu chuyện nhiều lớp lang, Con Mắt Thứ Ba còn quy tụ dàn diễn viên gồm Quang Tuấn, Đoàn Minh Anh, Ba Tây, Loube Nguyễn, Gia Tuệ, Trần Nghĩa, Lê Bê La, Ngọc Phước cùng nhiều gương mặt khác.

Đây là lần thứ 3 Quang Tuấn hợp tác với đạo diễn Hàm Trần. Nam diễn viên cho biết: "Có thể nói, tôi coi anh Hàm như là một người thầy, người hướng dẫn. Vì những ngày đầu tiên tôi chập chững bước vào điện ảnh thì anh Hàm là người trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo cho tôi. Để có một Quang Tuấn như ngày hôm nay, công tâm mà nói thì có công anh Hàm rất lớn".

"Tôi cảm thấy đây là lần đầu tiên anh Hàm xây dựng một cốt truyện như thế này. Có rất nhiều nhân vật đan xen, nhiều tuyến truyện khác nhau, nhưng khi anh Hàm dựng phim và kết nối lại thì tất cả tạo thành một câu chuyện tổng thể", Quang Tuấn chia sẻ.

Hàm Trần trao đổi với diễn viên bên màn hình theo dõi. Ảnh: NSX

Trong khi đó, Đoàn Minh Anh đảm nhận vai Vy, cô gái đứng sau podcast mang tên Con Mắt Thứ Ba. Thời điểm tham gia dự án, nữ diễn viên mới 17 tuổi. Cô cho biết cơ hội thử vai và làm việc cùng đạo diễn Hàm Trần là một trải nghiệm đáng nhớ, nhưng cũng đi kèm áp lực khi phải tiếp cận kịch bản có chiều sâu tâm lý và nhiều lớp thông tin.

Cảnh trong phim Con Mắt Thứ Ba. Ảnh: NSX

Trần Nghĩa đảm nhận vai Bảo, nhân vật có mối liên kết với Vy. Nam diễn viên tiết lộ mình đã trải qua 3 lần casting, đồng thời phải thử vai cùng hơn 10 bạn diễn nữ trước khi đạo diễn tìm được Đoàn Minh Anh cho nhân vật Vy.

Cảnh trong phim Con Mắt Thứ Ba. Ảnh: NSX

Đập đầu vào tượng gỗ thật, bật khóc giữa đêm mưa

Với Ba Tây, Viễn là vai diễn ám ảnh anh nhiều nhất từ trước đến nay. "Ám ảnh nhất là mấy cảnh đập đầu vào tượng bằng gỗ thật. Sau khi đập đầu là đầu mình sưng lên 8-9 cục giống như cá la hán vậy đó. May mắn là trời thương nên tôi không gặp sự cố gì", nam diễn viên kể.

Hậu trường một cảnh quay dưới nước của Con Mắt Thứ Ba. Ảnh: NSX

Ngọc Phước (vai Giàu) cũng có những ngày quay khó quên: "Quá trình quay cũng đầy cam go. Với vai Giàu, tôi phải dùng đá 'tặng', gửi nhẹ vào đầu em mình trên dưới 75 cái. Tôi nhớ lúc đó là vào buổi tối, trời mưa, anh Hàm thị phạm cho tôi bằng cách tự lấy cây đập vào đầu mình, để chứng minh cho tôi thấy là nó không đau. Tất nhiên là mọi đạo cụ đều được thiết kế chuẩn bị rất kỹ, những thứ va chạm vào cơ thể mình đều là đồ mủ, đồ giả hết. Nhưng lúc đó tôi thật sự quá sợ và tôi đã khóc".

Phim điện ảnh Con Mắt Thứ Ba do Hàm Trần đạo diễn, với sự tham gia của Đoàn Minh Anh, Ba Tây, Kiều Trinh, Quang Tuấn, Ngọc Phước, Trần Nghĩa, Loube Nguyễn, Gia Tuệ, Cao Thuỳ Linh, Trương Minh Thảo, Uy Nhân, Hiền Ngô cùng dàn diễn viên. Phim khởi chiếu tại Việt Nam từ ngày 4/12/2026.