Với 7 điểm IMDb trên Rotten Tomatoes, The Platform đang trở thành bộ phim kinh dị gây chú ý nhất hiện nay. The Platform được xem là phiên bản đen tối của Ký sinh trùng vì chứa đựng nhiều tình tiết máu me và nặng nề. Thậm chí, nhiều khán giả phải sợ hãi khi chứng kiến cảnh nữ chính bị tù nhân cưỡng hiếp.

The Platform kể về Goreng, một người đàn ông tự nguyện phục vụ 6 tháng tại nhà tù để thực hiện giao ước trao đổi lợi ích. Nhà tù này được xây dựng thẳng đứng gồm 333 tầng.

Tất cả các tù nhân sẽ cùng nhau ăn trên một bàn tiệc đồ sộ. Thế nhưng, những kẻ ở tầng cao hơn là người thưởng thức đầu tiên và cứ thế bàn ăn trở thành bãi rác thực sự đối với tù nhân ở các tầng đáy.

Trong cuộc chiến sinh tồn, Goreng gặp gỡ Miharu - một nữ tù nhân đang điên cuồng tìm kiếm đứa con của mình. Khác hẳn những tù nhân chỉ biết thỏa mãn cơn đói khát, cô là người duy nhất dám từ bỏ tầng trên để đi xuống nơi tận cùng. Miharu xuất hiện lần đầu tiên trên chiếc bàn ăn chứa toàn đồ ăn thừa. Vẻ ngoài đầy thương tích của cô khiến Goreng phải quan tâm hỏi thăm.

Goreng gặp gỡ Miharu lần đầu trên bàn ăn.

Thế nhưng, Trimagasi - một gã tù nhân khác ở cùng Goreng lại hiểu nhầm lòng tốt của anh. Thậm chí, hắn còn cho rằng Goreng muốn cưỡng hiếp Miharu: “Muốn giữ cô ấy lại vài ngày sao? Tôi tưởng cậu là người thật thà chứ”. Thế nhưng, Goreng lại không quan tâm đến những lời thô tục ấy. Sau đó, Miharu tiếp tục ngồi trên bàn ăn để đi xuống tầng tiếp theo. Tại đây, cô bị hai gã tù nhân khác kéo xuống cưỡng hiếp. Dù Goreng liên tục lớn tiếng ngăn cản nhưng bọn chúng vẫn thực hiện hành động độc ác với Miharu.

Miharu bị hai gã tù nhân kéo xuống bàn cưỡng hiếp.

Trải qua vụ việc trên, Goreng và Miharu đã hình thành mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau. Thế nhưng, Miharu vẫn không thoát khỏi cái chết trong hành trình tìm kiếm đứa con. Sau sự ra đi của cô, Goreng quyết định thiết lập một trật tự mới tại nhà giam. Anh sử dụng vũ lực khiến những kẻ tầng trên phải nhịn đói để dành thức ăn cho các tù nhân đang chết đói phía dưới.

Goreng dùng vũ lực đã tạo nên một trật tự mới cho nhà tù.

Trong hành trình thực hiện dự định này, Goreng đã đi xuống tầng cuối cùng của nhà tù. Tại tầng 333, anh phát hiện một cô bé đang trốn dưới chiếc giường. Thì ra Miharu chưa từng tìm kiếm đứa con của mình. Ngay từ đầu, Miharu đã giấu cô bé ở tầng 333, nơi cuối cùng tại nhà tù. Vì lo sợ những tù nhân khác sẽ ăn hết thức ăn nên cô luôn đi xuống để bảo vệ những phần lương thực hiếm hoi cho con gái.

Con gái của Miharu được tìm thấy tại tầng 333.

Với sự bảo vệ của mẹ, cô bé vẫn giữ được một tâm hồn thuần khiết. Đứa bé là đại diện cho nhân tính không thể bị phá vỡ của con người khi sống trong một xã hội vô nhân tính. The Platform khép lại bằng hình ảnh cô bé được đưa lên tầng trên để lan rộng thông điệp. Thế nhưng, Goreng lại quyết định ở lại tầng cuối cùng vì tâm hồn của anh đã vấy bẩn trong cuộc chiến sinh tồn.