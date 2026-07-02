Lấy bối cảnh vùng đất Tây Nguyên hùng vĩ, nguyên sơ nhưng cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp về dân tộc, tôn giáo và an ninh, bộ phim tái hiện cuộc đấu tranh bảo vệ sự bình yên của buôn làng trước những âm mưu kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

Câu chuyện mở đầu khi một vị tướng công an đã nghỉ hưu trở lại vùng đất từng gắn bó với mình trong quá khứ. Giữa núi rừng Tơ Rơi, những ký ức về một thời gian khó dần được khơi lại, hé lộ giai đoạn buôn làng từng đứng trước nguy cơ mất ổn định bởi các thế lực lợi dụng lòng tin và những tổn thương âm ỉ trong cộng đồng.

Một số hình ảnh trong phim "Trời cao nguyên xanh"

Ở trung tâm của bộ phim là hình ảnh hai chiến sĩ công an thuộc hai thế hệ với những cách tiếp cận khác nhau trong công tác bảo vệ an ninh.

Phạm Minh (Hà Việt Dũng đóng) - Phó trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh là người dày dạn kinh nghiệm, bản lĩnh và thấu hiểu đặc thù vùng cao. Với anh, yếu tố quan trọng nhất không chỉ là nghiệp vụ mà còn là việc xây dựng niềm tin giữa lực lượng công an với người dân địa phương.

Trong khi đó, đại úy trẻ Quang Tuấn (Xuân Phúc đóng) mang theo sự nhiệt huyết và sắc bén khi nhận nhiệm vụ tại Tơ Rơi. Qua từng vụ việc, anh dần nhận ra rằng không phải cuộc chiến nào cũng có thể giải quyết bằng sức mạnh hay tốc độ, mà cần sự kiên nhẫn, thấu hiểu và khả năng chạm đến lòng người.

Một trong những điểm nhấn của "Trời cao nguyên xanh" là cách xây dựng hệ thống nhân vật đa chiều. Bộ phim không khai thác cuộc đối đầu thiện - ác theo lối kể đơn giản, mà để mỗi nhân vật đều mang những mâu thuẫn, nỗi đau và lựa chọn riêng.

Các nhân vật như A Lang, Lok, Y Liên, Già Rin hay A Dũi đại diện cho nhiều lát cắt đời sống của đồng bào Tây Nguyên. Qua đó, bộ phim phản ánh những giằng xé giữa truyền thống và hiện đại, giữa niềm tin và sự hoài nghi, cũng như nguy cơ bị chia rẽ bởi các thế lực lợi dụng lòng dân.

Thông qua câu chuyện, ê-kíp muốn gửi gắm thông điệp rằng nền tảng của an ninh quốc gia không chỉ đến từ những chuyên án hay các cuộc đấu tranh trực diện, mà còn được xây dựng từ lòng dân, sự đoàn kết cộng đồng và niềm tin giữa nhân dân với lực lượng bảo vệ Tổ quốc.

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung mang tính thời sự, "Trời cao nguyên xanh" còn được đầu tư quy mô lớn với nhiều cảnh quay thực hiện giữa đại ngàn Tây Nguyên trong điều kiện địa hình hiểm trở và thời tiết khắc nghiệt. Những khung hình thiên nhiên hùng vĩ được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn riêng cho tác phẩm.

Dưới sự dàn dựng của NSƯT Nguyễn Mai Hiền , bộ phim quy tụ dàn diễn viên thực lực như NSƯT Hoàng Hải , Hà Việt Dũng , Xuân Phúc cùng các gương mặt trẻ gồm Luân Nguyễn , Thúy Nga , Hoàng Nhân , Thế Mạnh , Ngọc Anh ...

Ê-kip phim "Trời cao nguyên xanh" tại họp báo ra mắt

Quá trình sản xuất nhận được sự phối hợp chặt chẽ của nhiều đơn vị thuộc Bộ Công an như Cục Công tác chính trị, Cục An ninh nội địa, Cục An ninh kinh tế cùng Công an tỉnh Gia Lai, góp phần mang đến những chi tiết nghiệp vụ chân thực và giàu cảm xúc.

Được thực hiện hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân , "Trời cao nguyên xanh" được kỳ vọng sẽ không chỉ là bộ phim truyền hình hấp dẫn trên sóng VTV mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về sự tận tụy, trách nhiệm và những hy sinh thầm lặng của lực lượng công an trong hành trình giữ gìn bình yên cho đất nước.

"Trời cao nguyên xanh" sẽ phát sóng lúc 21h từ thứ Hai đến thứ Sáu hằng tuần trên VTV1 , bắt đầu từ ngày 6/7/2026 .