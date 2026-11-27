Mới đây, lễ trao giải Rồng Xanh 2026 đã chính thức diễn ra, trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông và người hâm mộ. Ra đời từ năm 1963, đây là một trong những giải thưởng danh giá bậc nhất của nền điện ảnh Hàn Quốc. Không ngoài dự đoán, Possible Love đã thắng lớn khi càn quét tới 4 hạng mục quan trọng, bao gồm Kịch bản xuất sắc nhất, Nữ phụ xuất sắc nhất (Cho Yeo Jeong), Nữ chính xuất sắc nhất (Jeon Do Yeon) và Nam chính xuất sắc nhất (Sol Kyung Gu). Đây cũng là tác phẩm giành được nhiều giải thưởng nhất tại lễ trao giải năm nay.

Possible Love thắng 4 giải quan trọng tại Rồng Xanh 2026.

Possible Love chắc chắn là phim điện ảnh Hàn Quốc hay nhất 2026

Thành tích này hoàn toàn xứng đáng khi mà Possible Love là một tác phẩm xuất sắc từ kịch bản, diễn xuất cho đến nghệ thuật kể chuyện. Cây bút Peter Bradshaw của tờ The Guardian đánh giá cao sự tinh tế trong cách xử lý câu chuyện và chất lượng diễn xuất của dàn sao. Trong khi đó, tạp chí điện ảnh Sight and Sound dành lời khen cho khả năng khắc họa tâm lý nhân vật, đặc biệt là màn hóa thân đầy biến hóa của Jeon Do Yeon. Nhà phê bình Berke Göl thậm chí còn nhận định đây là một trong những bộ phim hay nhất năm 2026.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung chụp ảnh cùng các thành viên trong ê-kíp Possible Love

Trước đó, Possible Love từng làm rạng danh điện ảnh Hàn Quốc khi giành giải Sư tử bạc (Giải thưởng lớn của Ban giám khảo) và giải thưởng của Liên đoàn Phê bình Điện ảnh Quốc tế tại LHP Quốc tế Venice lần thứ 83. Đáng nói, đây là lần đầu tiên một tác phẩm điện ảnh Hàn Quốc giành được Giải thưởng lớn của Ban giám khảo tại sự kiện danh giá này.

Đích thân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung cũng gửi lời chúc mừng tới đạo diễn Lee Chang Dong cùng toàn thể dàn diễn viên và ê-kíp. Trước đó, trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Pháp, ông từng gặp gỡ và chụp ảnh selfie cùng các nghệ sĩ của bộ phim, thậm chí tiết lộ rằng phu nhân đã dặn ông nhất định phải chụp ảnh cùng Jeon Do Yeon.

Về nội dung, Possible Love xoay quanh hai cặp vợ chồng thuộc hai tầng lớp xã hội khác nhau. Ho Seok (Sol Kyung Gu) là một công nhân mất việc, rơi vào khủng hoảng tinh thần, trong khi người vợ Mi Ok (Jeon Do Yeon) luôn cố gắng gìn giữ mái ấm gia đình.

Cuộc sống của họ thay đổi khi gặp nữ đạo diễn phim tài liệu Ye Ji (Cho Yeo Jeong) và người chồng giàu có Sang Woo (Jo In Sung). Quá trình thực hiện bộ phim tài liệu khiến cuộc đời của bốn con người ngày càng đan xen, kéo theo những xung đột về tình cảm, lòng trắc ẩn, sự đố kỵ và những khoảng cách giai cấp tưởng chừng không thể khỏa lấp.

Có thể thấy, cả Mi Ok lẫn Ho Seok đều là những vai diễn khó. Thế nhưng, đây không phải vấn đề khi được thể hiện bởiu Jeon Do Yeon và Sol Kyung Gu. Cả hai đều sở hữu sự nghiệp lẫy lừng nhất showbiz Hàn Quốc với hàng loạt tác phẩm kinh điển, cùng bộ sưu tập danh hiệu đáng mơ ước tại Tam Đại giải thưởng điện ảnh Hàn Quốc gồm Rồng Xanh, Đại Chung và Baeksang.

Với Jeon Do Yeon, nữ minh tinh từng khiến giới mộ điệu thán phục khi hóa thân thành người phụ nữ nhiễm HIV trong You Are My Sunshine, người mẹ chịu nỗi đau mất con trong Secret Sunshine hay nữ sát thủ khét tiếng trong Kill Boksoon. Tính đến nay, cô đã sở hữu 3 cúp Nữ chính Rồng Xanh, 2 cúp Nữ chính Đại Chung và 5 cúp Nữ chính điện ảnh Baeksang. Đỉnh cao trong sự nghiệp của Jeon Do Yeon là danh hiệu Nữ chính xuất sắc nhất tại LHP Cannes 2007, giúp cô trở thành diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải diễn xuất tại sự kiện danh giá này.

Possible Love sở hữu một đội hình quá đẳng cấp

Jeon Do Yeon là nữ minh tinh hàng đầu Kbiz, giữ kỷ lục 16 lần nhận đề cử Nữ chính tại giải thưởng điện ảnh Rồng Xanh

Về phần Sol Kyung Gu, nam tài tử ghi dấu ấn với những tác phẩm đình đám như Peppermint Candy, Oasis, Silmido, The Merciless và Kingmaker. Anh từng 2 lần thắng Nam chính Đại Chung, 2 lần thắng Nam chính điện ảnh Baeksang, đồng thời sở hữu một Daesang điện ảnh Baeksang. Với chiến thắng mới nhất nhờ Possible Love, Sol Kyung Gu chính thức đi vào lịch sử khi trở thành nam diễn viên đầu tiên 4 lần đăng quang Ảnh đế Rồng Xanh.

Sol Kyung Gu là diễn viên thực lực, đi vào lịch sử khi trở thành nam diễn viên đầu tiên 4 lần đăng quang Ảnh đế Rồng Xanh

Hiện tại, những lời chúc mừng cho Possible Love đang xuất hiện trên khắp các trang mạng xã hội. Sau chiến thắng tại Rồng Xanh 2026, người hâm mộ có lý do để kỳ vọng tác phẩm của đạo diễn Lee Chang Dong sẽ tiếp tục gặt hái thành công tại Gotham Awards ngày 30/11, nơi phim nhận được 3 đề cử quan trọng.

Ngoài ra, tác phẩm còn được lựa chọn đại diện Hàn Quốc tranh tài ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar 2027. Danh sách rút gọn sẽ được công bố vào ngày 15/12 tới.