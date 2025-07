Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn đang có một bộ phim cực kỳ đáng chú ý là Cò Súng (tựa Anh: Trigger). Tác phẩm này đang dẫn đầu bảng xếp hạng những bộ phim được xem nhiều nhất tại Việt Nam trên nền tảng Netflix.

Bộ phim Cò Súng do Kim Nam Gil đóng chính đang gây chú ý.

Cò Súng đang dẫn đầu trên BXH 10 phim dài tập được xem nhiều nhất tại Việt Nam trên nền tảng Netflix.

Được biết, nội dung phim Cò Súng đặt trong bối cảnh súng bất hợp pháp từ những nguồn không rõ ràng bị tuồn vào trong Hàn Quốc, kéo theo hàng loạt vụ việc liên quan đến súng nổ ra. Nhân vật chính Lee Do là một cảnh sát chính trực. Trong quá khứ, anh từng phục vụ trong quân đội với vai trò xạ thủ bắn tỉa. Còn bây giờ, tất cả những gì Lee Do muốn là cố gắng ngăn chặn chuỗi vụ án liên quan đến súng và lần theo dấu vết để tìm ra những kẻ tội phạm đang ẩn mình. Bên cạnh Lee Do, bộ phim còn một nhân vật chính khác là Moon Bae. Anh ta là kẻ điềm tĩnh, lạnh lùng và khó đoán.

Kim Young Kwang đảm nhận vai Moon Baek trong Cò Súng.

Kể từ khi ra mắt, Cò Súng đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả khi mà bộ phim này có sự góp mặt của dàn diễn viên chất lượng, trong đó nổi bật nhất dĩ nhiên là Kim Nam Gil cùng với Kim Young Kwang. Họ không chỉ là những mỹ nam đình đám, mà còn gây ấn tượng bằng diễn xuất ấn tượng, nhập vai một cách trọn vẹn.

Trên mạng xã hội, khán giả dành nhiều lời khen cho phim. Mọi người nhận xét nội dung phim kịch tính, nhân vật được xây dựng tốt, những cảnh hành động rất đã. Tuy nhiên bên cạnh đó, phim vẫn có một số điểm vô lý, chẳng hạn như tình tiết một nhân vật thấy bên ngoài đang xả súng nhưng thay vì nấp đi lại mở cửa. Ngoài ra, cái kết của Cò Súng cũng chưa thực sự làm thỏa mãn khán giả. Thế nhưng tựu chung lại, đây vẫn là tác phẩm đáng xem.

Thực tế, không chỉ được tìm xem nhiều tại Netflix Việt Nam mà tại Hàn Quốc, phim cũng dẫn đầu, đồng thời nằm trong top 10 ở 66 quốc gia khác nhau. Tác phẩm này được chấm 7,2/10 điểm ở iMDB, 8,2/10 điểm ở Mydramalist.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý về phim Cò Súng:

- Đã cày xong 10 tập. Phim hay.

- Phim mà có Kim Nam Gil thì cứ mạnh dạn xem cho tui, toàn phim hay không à. Đang xem, rất hay nha. Tâm lý hơi nặng đô.

- Phim thì hay nhưng mà không hiểu sao tui không thích cái kết cho lắm.

- Kim Nam Gil + action là combo thần, dù vẫn hay manifest chú được mời đóng rom-com hay melodrama đi. Anh Young Kwang phản diện theo kiểu lúc cần hài thì hài, điên thì điên do chấn thương nội tâm từ lúc nhỏ. Ngoài hành động thì phim cũng có đi vào câu chuyện phía sau của từng nhân vật, vì sao họ vượt qua giới hạn cuối cùng để nổ "cò súng" trong tâm trí của mỗi người.

- Phim hay, nhưng kết thúc gây confusing lắm, không biết là có ẩn ý làm phần 2 không nữa.