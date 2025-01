Một bộ phim truyền hình Hàn Quốc hiện đang trở thành chủ đề nóng tại quê nhà sau khi giành vị trí cao nhất về tỷ suất người xem trên sóng truyền hình vào dịp Tết Nguyên đán. Cái tên được nhắc tới ở đây là My Merry Marriage - bộ phim đã đạt tỷ suất người xem 9,6% ở tập mới nhất giữa thời điểm hàng loạt phim Hàn gặp khủng hoảng về tỷ suất người xem. Lý do của sự khủng hoảng này là bởi hiện đang là thời gian của kỳ nghỉ lễ tại Hàn, các chương trình giải trí chiếm sóng và ghi nhận tỉ suất người xem cao. Ngay cả bộ phim cổ trang 19+ nổi đình đám The Queen Who Crowns cũng ghi nhận rating thấp kỷ lục trong tuần lên sóng này vì chịu ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán tại Hàn.

My Merry Marriage là bộ phim lên sóng hàng ngày trên đài KBS1TV. Bộ phim khám phá nhiều khía cạnh khác nhau của hôn nhân, bao gồm ly hôn, tái hôn, kết hôn muộn, đồng thời đặt câu hỏi về ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Sự miêu tả hài hước về cuộc sống gia đình đã khiến bộ phim gây được tiếng vang với khán giả ở mọi thế hệ tại Hàn.

Ở tập mới nhất, khoảnh khắc giúp phim phá kỷ lục về tỷ suất người xem chính là khoảnh khắc nam chính Dan Su khóc nghẹn khi biết được danh tính của người mẹ đã mất từ lâu, sau đó là có màn đối đầu căng thẳng với chủ tịch Hwang - người đang thúc đẩy cuộc cạnh tranh để tìm người kế nhiệm cho mình. Khoảnh khắc Dan Su phát hiện sự thật chấn động cũng là lúc phim ghi nhận tỷ suất người xem cao nhất, giúp My Merry Marriage thu hút tới 1,886 triệu khán giả trên toàn quốc. Trên các diễn đàn MXH tại Hàn, vô số lời khen cho cảnh phim này cũng như diễn xuất quá cảm xúc của nam diễn viên Park Sang Nam - người vốn được xếp vào hàng diễn viên thực lực tại Hàn.

Cảnh phim cảm xúc giúp rating phim tăng vọt

My Merry Marriage xoay quanh Kong Hee (Park Ha Na) - cô gái thừa hưởng tinh thần mạnh mẽ của mẹ và khả năng thể thao của cha. Cô có động lực để sống sót ngay cả khi bị mắc kẹt trên một hòn đảo hoang. Hiện tại, Kong Hee đang làm nhà thiết kế thời vụ cho J-Fashion. Tại nơi làm việc, cô có cơ hội tái hợp với Koo Dan Soo (Park Sang Nam), người bạn thời thơ ấu của mình. Dan Soo là cháu trai của chủ tịch J-Fashion, sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại có một người mẹ nghèo. Hiện anh được chọn để trở thành người kế vị của tập đoàn dù thực tế Dan Soo không hề muốn bó buộc bản thân tại nơi này.

Nguồn ảnh: KBS