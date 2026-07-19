Phim dân quốc được khen "10 điểm không có nhưng": Kịch bản cuốn, cặp chính đẹp đôi đến phát sốt

Sau thời gian dài hoàn tất quá trình ghi hình và hậu kỳ, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn đã chính thức lên sóng từ ngày 19/7 trên Tencent và iQiyi. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, tác phẩm đánh dấu lần đầu Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên hợp tác trên màn ảnh. Không chỉ sở hữu cặp diễn viên được yêu thích, bộ phim còn gây chú ý nhờ kịch bản dân quốc khác biệt, câu chuyện tình yêu nhiều bi kịch cùng phần hình ảnh được đầu tư công phu.

Kịch bản dân quốc nhiều lớp lang, không đi theo lối mòn

Một trong những điểm được đánh giá cao của Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn nằm ở phần kịch bản. Trong khi nhiều phim ngôn tình lấy bối cảnh dân quốc thường tập trung vào chuyện yêu đương hoặc tạo bi kịch bằng những hiểu lầm kéo dài, tác phẩm này lựa chọn khai thác câu chuyện có chiều sâu hơn khi đặt tình yêu vào giữa bối cảnh Thượng Hải thời quân phiệt đầy biến động.

Mối quan hệ giữa 2 nhân vật chính không chỉ bị ngăn cách bởi tình yêu dang dở mà còn bị chi phối bởi thù hận gia tộc, những lựa chọn liên quan đến đại nghĩa và các rào cản về thân phận. Bi kịch của họ vì thế không đến từ sự hiểu lầm đơn thuần mà là hệ quả của thời cuộc, của những mất mát và biến cố không ai có thể thay đổi.

Theo nội dung của phim, cặp đôi chính Mộ Dung Thanh Dịch (Trương Lăng Hách) và Nhậm Tố Tố (Vương Sở Nhiên) từng gặp gỡ khi còn trẻ và trở thành ánh sáng của nhau giữa những ngày tháng tăm tối. Thế nhưng, một biến cố diệt môn đã khiến cả 2 rơi vào vòng xoáy báo thù. Sau nhiều năm xa cách, họ gặp lại trong hoàn cảnh trớ trêu khi thân phận đã hoàn toàn thay đổi, còn khoảng cách giữa 2 người ngày càng khó vượt qua.

Bộ phim cũng không chỉ xoay quanh chuyện tình cảm mà còn lồng ghép các yếu tố về tranh chấp quyền lực, đấu đá giữa các thế lực quân phiệt và những biến động của xã hội thời dân quốc. Các nhân vật phụ đều có mục tiêu và lập trường riêng, góp phần tạo nên một câu chuyện nhiều lớp lang thay vì chỉ làm nền cho tuyến tình cảm. Chính cách xây dựng này giúp Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn mang màu sắc khác biệt so với nhiều phim cùng thể loại.

Màn kết hợp đầu tiên của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên

Bên cạnh kịch bản, màn nên duyên lần đầu của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên cũng là yếu tố nhận được nhiều sự quan tâm.

Trong phim, Trương Lăng Hách vào vai Mộ Dung Thanh Dịch, một thiếu soái có vẻ ngoài lạnh lùng, điềm tĩnh nhưng mang trong mình nhiều tổn thương từ quá khứ. Thay vì xây dựng hình tượng quân phiệt mạnh mẽ theo mô-típ quen thuộc, nhân vật được khắc họa với nội tâm phức tạp, luôn giằng xé giữa tình yêu, sự day dứt và trách nhiệm.

Còn Vương Sở Nhiên đảm nhận vai Nhậm Tố Tố, tiểu thư xuất thân danh giá nhưng biến cố gia đình đã buộc cô phải giả chết, đổi tên thành Phương Mục Lan và quay trở lại với mục đích báo thù. Nhân vật có sự chuyển biến rõ rệt từ một cô gái hiền lành, lương thiện thành người phụ nữ trưởng thành, kín đáo và luôn che giấu cảm xúc thật.

Điểm đáng chú ý là cả 2 nhân vật đều mang nhiều tổn thương, không ai thực sự là người hoàn hảo hay chỉ biết hy sinh vì tình yêu. Chính những mâu thuẫn trong tâm lý cùng mối quan hệ vừa yêu vừa hận khiến các phân cảnh đối đầu, ánh mắt né tránh hay những lần chạm mặt sau nhiều năm xa cách trở thành điểm nhấn trong mạch phim.

Việc Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên lần đầu đóng cặp cũng tạo nên sự tò mò. Ngoại hình được đánh giá tương xứng cùng phong cách diễn xuất thiên về biểu cảm nội tâm của cặp sao giúp họ nhận được nhiều lời khen về phản ứng hóa học trên màn ảnh.

Phần chế tác được đầu tư chỉn chu

Một điểm cộng khác của Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn là phần hình ảnh mang đậm màu sắc điện ảnh. Ngay từ trailer và những tập đầu tiên được phát sóng, bộ phim đã nhận nhiều lời khen nhờ bầu không khí đậm chất dân quốc.

Tác phẩm sử dụng sự đối lập giữa các gam màu để phản ánh diễn biến câu chuyện. Những ký ức tuổi trẻ được bao phủ bởi tông màu ấm, gợi cảm giác bình yên và hy vọng, trong khi những phân đoạn tái ngộ, đấu trí hay đối đầu lại chuyển sang sắc lạnh, góp phần làm nổi bật bầu không khí nặng nề của thời loạn.

Bên cạnh đó, phục trang và bối cảnh cũng được đầu tư kỹ lưỡng. Những bộ sườn xám thanh lịch, quân phục của các nhân vật hay khung cảnh Thượng Hải xưa đều góp phần tái hiện không khí đặc trưng của thời dân quốc. Âm nhạc và cách sử dụng khoảng lặng trong nhiều phân cảnh cũng góp phần đẩy cảm xúc lên cao mà không cần lạm dụng những màn thoại dài hay tình tiết bi kịch quá mức.

Với kịch bản có chiều sâu, màn kết hợp lần đầu của Trương Lăng Hách và Vương Sở Nhiên cùng phần hình ảnh được chăm chút chỉn chu, Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn đang nhận được nhiều sự quan tâm và được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của dòng phim dân quốc trong mùa hè năm nay.