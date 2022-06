Phim của sao nhí "Thương ngày nắng về" được truyền thông Mỹ khen ngợi

Tuần qua, bộ phim Maika - Cô bé đến từ hành tinh khác ra mắt ở Mỹ với tựa Maika: The Girl From Another Galaxy, đồng thời bước vào tuần chiếu thứ hai ở Việt Nam. Ở Mỹ, sau khi trình chiếu chính thức từ ngày 3/6, bộ phim nhận được sự quan tâm của nhiều khán giả cùng những cây bút trong giới điện ảnh, trong đó có tờ New York Times.

Tờ báo nổi tiếng này đưa ra bài viết khen ngợi và thích thú bộ phim đến Việt Nam. Cây bút Beatrice Loayza chấm điểm tích cực và bình luận trên New York Times: "Maika là một bộ phim phiêu lưu đáng yêu về tình bạn, cách vượt qua mất mát và là bộ phim phiêu lưu dành cho thiếu nhi". Beatrice Loayza cũng ngạc nhiên với những khoảnh khắc đặc sắc bất ngờ như việc những kẻ xấu bị tát bởi kim chi và các cảnh hành động kết hợp giữa những trò đùa nghịch tinh quái của các nhân vật nhí tạo nên sắc màu "siêu dễ thương" đầy vui nhộn.

Bộ phim được tờ báo New York Times khen ngợi.

Phim do Chu Diệp Anh - sao nhí Thương ngày nắng về đóng chính đã đến Mỹ.

Trên trang Screen Anarchy, Peter Martin khen ngợi bộ phim: "Thần thái tổng thể rất đáng yêu và nhẹ nhàng". Tác giả này cũng nhận định các nhân vật được xây dựng tốt và đạo diễn Hàm Trần đã giúp các diễn viên nhí diễn xuất tốt, đan xen với sự hỗ trợ từ các diễn viên người lớn.

Nhà phê bình Richard Propes từ trang The Independent Critic chấm bộ phim điểm 3,5 (trên 4) cùng nhận định: "Chắc chắn là một trong những bộ phim gia đình yêu thích của tôi năm 2022. Đây là tất cả những gì tôi muốn trong một bộ phim gia đình". Còn cây bút Sara Clements của Next Best Picture nhận định phim có các màn hài hước rất hợp với trẻ con, đồng thời mang đến nhiều tình cảm ấm áp.

Phim hiện vẫn đang chiếu ở các rạp trên toàn quốc.

Đây là các bài đánh giá mới, trong đợt Maika công chiếu ở Mỹ. Từ đầu năm, khi tác phẩm ra mắt ở LHP Sundance, giới phê bình đã khen ngợi bộ phim của Hàm Trần. Nhà phê bình Kristen Maldonado cho rằng bộ phim rất cảm động và mang lại cho cô nhiều cảm xúc, đặc biệt khi cô biết đến bộ phim được tạo ra nhằm tri ân đến người mẹ quá cố của đạo diễn Hàm Trần. "Maika là bộ phim mang lại niềm vui cho trẻ em và đặt trẻ em vào trung tâm của bộ phim.

Trên chuyên trang tổng hợp phê bình Rotten Tomatoes, Maika hiện nhận 80% đánh giá tích cực từ các cây bút. Đại diện nhà sản xuất cho biết hạnh phúc khi phim được phản hồi tích cực ở cả Việt Nam và Mỹ.

Tại thị trường Việt Nam, Maika tiếp tục được khán giả đón nhận trong tuần hai. Theo đơn vị phát hành BHD, doanh thu bộ phim trong cuối tuần thứ hai thậm chí cao hơn cuối tuần đầu.

https://afamily.vn/phim-cua-sao-nhi-thuong-ngay-nang-ve-duoc-truyen-thong-my-khen-ngoi-20220606114127722.chn