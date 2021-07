Phim 19+ Nevertheless tập 6: Han So Hee diễn cảnh ôm trai đẹp không phải Song Kang bất ngờ gây tranh cãi vì biểu cảm quá đơ

Bộ phim Nevertheless - Dấu biết chiếu trên kênh jTBC với sự góp mặt của Han So Hee và Song Kang đang nhận được nhiều sự yêu thích của khán giả. Đặc biệt những màn tương tác của cặp đôi chính luôn là chủ đề được dân tình bán tán, xôn xao.

Trong đoạn preview tập 6 vừa mới tung ra, khán giả đã đoán được trong tập này, cô nàng Na Bi (Han So Hee) sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới với anh chàng nam phụ Do Hyuk (Chae Jong Hyeop) sau khi quyết chia tay Jae Eon (Song Kang).

Đặc biệt trong một phân cảnh Do Hyuk còn ôm Na Bi dù cả hai chỉ mới bắt đầu yêu đương khiến dân tình không ngừng tranh cãi. Bên cạnh việc Na Bi bị chê quá phũ phàng với Jae Eon thì biểu cảm trơ mắt ra khi diễn cảnh ôm ấp cũng khiến nhiều người hoang mang vì cho rằng quá đơ.

Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng vì thực chất Na Bi vẫn còn dành nhiều tình cảm cho Jae Eon nên khi bắt đầu một mối quan hệ mới, lại còn bị Do Hyuk bất ngờ ôm lấy thì việc cô nàng trơ mắt ra đứng nhìn cũng là điều dễ hiểu.

Trong Nevertheless, Jae Eon là chàng bad boy đầy bí ẩn đang khiến trái tim Na Bi rung động. Với Na Bi, anh giống như "bạn giường", yêu nhau ban đêm, xa nhau ban ngày, không hẹn hò chính thức cũng không lời hứa hẹn. Trong khi đó, Do Hyuk lại là trai ngoan chính hiệu, chân thành và rất chung tình. Anh đã thích Na Bi từ khi còn nhỏ. Theo như trong chuyện, Na Bi sẽ nhận ra bộ mặt thật của Jae Eon, mặc kệ Jae Eon có thay đổi và yêu cô thật lòng, Na Bi vẫn quyết định tiến tới với Do Hyuk.

Đón xem Nevertheless lên sóng vào tối thứ Bảy hàng tuần trên kênh jTBC.