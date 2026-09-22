Phim 18+ đứng top 1 toàn cầu, The Scandal không có cửa đọ lại: Nữ chính đẹp tàn bạo xem mà sốc

Netflix vừa có thêm một cái tên khiến khán giả toàn cầu đứng ngồi không yên -Monster: The Lizzie Borden Story. Đây là mùa thứ 4 của thương hiệu Monster do Ryan Murphy và Ian Brennan phát triển, nối tiếp chuỗi tác phẩm true-crime từng khai thác Jeffrey Dahmer, anh em nhà Menendez và Ed Gein. Tuy nhiên, lần này franchise lần đầu đặt một nhân vật nữ vào trung tâm câu chuyện: Lizzie Borden - người phụ nữ từng bị cáo buộc sát hại cha ruột và mẹ kế bằng rìu trong vụ án nổi tiếng năm 1892.

Ra mắt ngày 17/9, Monster: The Lizzie Borden Story nhanh chóng vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng các series Netflix được theo dõi nhiều nhất toàn cầu, đồng thời từng đứng đầu tại 56 quốc gia theo dữ liệu của FlixPatrol. Bộ phim được gắn nhãn 18+ với nhiều hình ảnh máu me và bạo lực, thậm chí là 21+ ở một số quốc gia. Trong khi đó, The Scandal với sự góp mặt của bộ ba Son Ye Jin - Ji Chang Wook - NANA mới chỉ dừng chân ở top 7 Netflix toàn cầu.

Trung tâm bộ phim 18+ là Lizzie Borden (Ella Beatty thủ vai), một cô gái sống trong gia đình giàu có nhưng ngột ngạt ở New England thời Victoria, luôn bị kìm hãm bởi những quy tắc, sự kiểm soát và mối quan hệ căng thẳng với mẹ kế Abby Borden (Rebecca Hall) và bố ruột Andrew Borden (Charlie Hunnam).

Bước ngoặt xuất hiện khi Bridget “Maggie” Sullivan, nữ hầu gái mới trong gia đình Borden, xuất hiện. Nhân vật do Vicky Krieps thủ vai mang tới một nguồn năng lượng hoàn toàn khác: táo bạo, nổi loạn và không dễ dàng chấp nhận những luật lệ mà Lizzie đã bị buộc phải sống theo. Mối quan hệ giữa Lizzie và Maggie dần trở thành một trong những trục chính của bộ phim, từ sự đồng cảm, gắn bó cho tới những kế hoạch trả thù ngày càng cực đoan.

Ngay từ đầu, khán giả đã biết Lizzie là nhân vật trung tâm của vụ án. Điều Monster muốn đào sâu hơn là quá trình một cô gái bị dồn nén trong thời gian dài biến thành người có khả năng thực hiện hành vi bạo lực đến mức kinh hoàng. Vì thế, những tập đầu dành nhiều thời lượng cho sự ngột ngạt trong căn nhà Borden. Lizzie bị mắc kẹt giữa người cha độc đoán, mẹ kế cay nghiệt và những giới hạn mà xã hội thế kỷ XIX đặt lên phụ nữ. Sự xuất hiện của Maggie giống như một cánh cửa mở ra thế giới khác, nơi Lizzie bắt đầu hình dung về tự do, quyền lực và trả thù.

Nếu chỉ nói Monster: The Lizzie Borden Story là một bộ phim 18+ tâm lý tội phạm thì chưa đủ. Tác phẩm còn cố tình khai thác yếu tố gore với những cảnh giết chóc được dàn dựng trực diện, máu me và không né tránh hậu quả của bạo lực. Ella Beatty thể hiện nhân vật với trạng thái liên tục dao động giữa sợ hãi, phấn khích, tội lỗi, tức giận và cảm giác được giải phóng.

Đây cũng là điểm mà ê-kíp muốn khai thác. Đạo diễn Max Winkler và các nhà sáng tạo cho biết câu chuyện không chỉ nhằm biến Lizzie thành một kẻ sát nhân mà còn muốn đặt cô trong bối cảnh xã hội nơi phụ nữ bị giới hạn bởi những chuẩn mực về giới, gia đình và tình dục.

Đáng nói, lịch sử thật của Lizzie lại càng khiến câu chuyện trở nên ám ảnh: cô từng bị xét xử vì cái chết của cha và mẹ kế nhưng được tuyên trắng án vào năm 1893. Cho tới nay, vụ án vẫn còn nhiều tranh luận, và chính khoảng trống giữa “người phụ nữ bị cáo buộc” với “kẻ giết người thực sự” đã giúp Lizzie trở thành một trong những nhân vật true-crime nổi tiếng nhất nước Mỹ. Monster đã chọn lấp khoảng trống ấy bằng một phiên bản phim 18+ cực kỳ đẫm máu, táo bạo và gây tranh cãi.