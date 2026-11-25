Bộ phim gắn mác 18+ The Blue Road (Con Đường Buồn Đau) đang trở thành cái tên được chú ý trên Netflix toàn cầu nhờ câu chuyện trinh thám đen tối, những vụ án mạng man rợ và loạt cảnh bạo lực khiến người xem phải rùng mình. Đặc biệt, sự xuất hiện của Son Suk Ku trong vai nam chính càng khiến bộ phim nhận được sự quan tâm của khán giả yêu thích phim Hàn.

Ra mắt trọn bộ 8 tập vào ngày 20/11, The Blue Road nhanh chóng lọt vào top 5 Netflix toàn cầu, gây sốt tại vô số quốc gia. Tại Việt Nam, tác phẩm cũng nhanh chóng vươn lên vị trí top 1, vượt qua loạt bom tấn đang hot như 100 Ngày Lừa Dối, Doctor X,... Sức hút của bộ phim không quá khó hiểu khi đây là màn kết hợp giữa hai diễn viên thực lực Son Suk Ku và Eita Nagayama, dưới bàn tay nhào nặn của Han Jun Hee - đạo diễn đứng sau hai tác phẩm đình đám D.P. và Weak Hero Class 1.

The Blue Road chiếm top 1 Netflix Việt

Điều đầu tiên khiến The Blue Road trở nên khác biệt chính là nội dung không dành cho những khán giả yếu tim. Phim lấy bối cảnh mùa hè năm 2002, thời điểm Hàn Quốc và Nhật Bản đồng đăng cai World Cup. Trong lúc cả hai quốc gia chìm trong bầu không khí lễ hội bóng đá cuồng nhiệt, hàng loạt vụ án mạng kinh hoàng lại xuất hiện ở Tokyo và Seoul. Điểm chung giữa các hiện trường là thi thể nạn nhân bị bẻ gãy, vặn xoắn theo những tư thế dị dạng, bên cạnh đó là các thông điệp bí ẩn được viết bằng ngôn ngữ của quốc gia còn lại.

Hai thanh tra Kim Seok (Son Suk Ku) và Hiroshi Inose (Eita Nagayama) buộc phải hợp tác để truy tìm hung thủ. Tuy nhiên, đây không phải một màn phối hợp ăn ý ngay từ đầu. Những định kiến lịch sử, rào cản ngôn ngữ và khác biệt trong cách làm việc khiến cả hai liên tục rơi vào tình trạng đối đầu. Một người nóng nảy, gai góc, sẵn sàng sử dụng những biện pháp cực đoan để truy tìm sự thật; người còn lại điềm tĩnh, nguyên tắc và luôn cố gắng giữ cái đầu lạnh trước mọi tình huống.

Chính sự đối lập này tạo nên sức hấp dẫn cho bộ đôi nhân vật chính. Son Suk Ku tiếp tục phát huy thế mạnh với hình tượng người đàn ông bụi bặm, bất cần nhưng mang nhiều tổn thương bên trong. Kim Seok không đơn thuần là một cảnh sát đi tìm công lý, bởi những ám ảnh về cái chết của cha dượng và bí mật gia đình khiến anh ngày càng bị cuốn sâu vào bóng tối. Trong khi đó, Eita Nagayama mang đến một màu sắc hoàn toàn khác với vai thanh tra Nhật Bản có vẻ ngoài lạnh lùng nhưng giàu lòng trắc ẩn. Mối quan hệ từ dè chừng, đối đầu đến đồng hành giữa hai người cũng là một trong những điểm đáng xem nhất của bộ phim.

Son Suk Ku

Tuy nhiên, nếu chỉ có một vụ án mạng xuyên quốc gia, The Blue Road có lẽ đã không tạo được nhiều sức hút đến vậy. Phim liên tục mở rộng phạm vi câu chuyện, đưa khán giả đi từ một kẻ sát nhân biến thái đến những bí mật lịch sử, những tổ chức ngầm và các tội ác bị chôn giấu suốt nhiều thập kỷ. Đáng chú ý, danh tính hung thủ đầu tiên được hé lộ từ giữa phim thay vì kéo dài đến tập cuối. Tưởng chừng vụ án đã có lời giải, một cái chết bất ngờ lại mở ra hàng loạt bí mật đáng sợ hơn. Từ tập 5 đến tập 7, câu chuyện liên tục đảo chiều, khiến người xem phải nhìn lại toàn bộ những gì mình từng tin tưởng.

Đây cũng là lý do The Blue Road có thể khiến khán giả khó dứt ra một khi đã vượt qua những tập đầu tiên. Nhịp phim ở phần mở màn tương đối chậm, bởi đạo diễn dành nhiều thời gian để thiết lập bối cảnh, giới thiệu các nhân vật và những mối quan hệ phức tạp. Nhưng càng về sau, các manh mối càng được kết nối, những bí mật liên tục được bóc tách và mức độ căng thẳng cũng tăng lên rõ rệt. Không ít tình tiết khiến người xem phải lập tức bấm sang tập tiếp theo để tìm câu trả lời.

Eita Nagayama

Và tất nhiên, lời cảnh báo tuyệt đối không nên xem phim khi đang ăn uống hoàn toàn có cơ sở. The Blue Road không ngần ngại đưa những hiện trường án mạng lên màn ảnh với mức độ trực diện đáng kể. Những cơ thể bị vặn xoắn, âm thanh tiếng xương gãy vụn, các thương tích kinh hoàng, cảnh tra khảo và bạo lực xuất hiện xuyên suốt tác phẩm. Đạo diễn không biến tội ác thành những hình ảnh giật gân đơn thuần mà còn khai thác cảm giác bất an, ghê rợn trong từng tình huống. Chính vì thế không ít khán giả phải thừa nhận họ bị ám ảnh, gặp ác mộng sau khi xem phim và dĩ nhiên không thể xem The Blue Road khi đang ăn.

Bên cạnh phần nhìn, sự ám ảnh của The Blue Road còn đến từ diễn xuất của dàn cast. Ngoài Son Suk Ku và Eita Nagayama, phim còn quy tụ dàn sao đình đám 2 quốc gia như Jung Jae Young, Kim Shin Rock, Choi Sung Eun và Kentaro Sakaguchi. Mỗi nhân vật đều mang theo những bí mật, tổn thương và góc khuất riêng, khiến câu chuyện không bị giới hạn trong cuộc truy đuổi một tên sát nhân.