Phía sau khoảnh khắc Bảo Ngọc giành chiến thắng Top Model khu vực châu Á tại Miss World 2026

Chỉ hai tuần sau khi Lê Nguyễn Bảo Ngọc khép lại Miss World 2026 với vị trí top 6, thành tích cao nhất của Việt Nam tại cuộc thi, và trong lúc Emoura Phạm đang bước vào những ngày đầu tại Miss Grand International ở Thái Lan, cái tên đứng sau trang phục của cả hai nàng hậu vừa công bố một bước đi lớn.

Nhà thiết kế Nguyễn Phúc Tuấn sẽ trình diễn bộ sưu tập Numero 6 (Số 6): Vũ Khúc Cố Đô lúc 19h ngày 30/9 theo giờ Paris (tức 0h ngày 1/10 giờ Việt Nam) tại Maison de l'Amérique Latine, số 217 Boulevard Saint-Germain, quận 7. Đây là lần đầu anh ra mắt bộ sưu tập tại Pháp, cũng là show diễn riêng đầu tiên trong sự nghiệp.

Với Bảo Ngọc, chiến thắng Top Model là tấm vé đầu tiên đưa cô vào top 40 Miss World, trước khi tiến tới top 6 trong đêm chung kết tại Nha Trang. Bộ đầm cô mặc trong phần thi ấy lấy cảm hứng từ chim bồ câu hòa bình, dệt từ lụa Bảo Lộc.

Emoura Phạm thì gắn bó với các thiết kế của Nguyễn Phúc Tuấn ngay từ đêm đăng quang Miss Grand Vietnam 2026, và chiều 19/9 vừa qua, cô tiếp tục chọn một chiếc đầm dạ hội đính kết của anh khi nhận dải băng Việt Nam từ đương kim Miss Grand International Emma Tiglao.

Một cơn mưa kể bằng ba chương

Vũ Khúc Cố Đô gồm 20 thiết kế, tiếp tục hình ảnh cơn mưa xứ Huế mà Nguyễn Phúc Tuấn theo đuổi qua nhiều bộ sưu tập và xem như dấu hiệu nhận diện riêng, giống cách Chanel gắn bó với hoa trà. Lần này, cơn mưa được chia thành ba chương với bảng màu chuyển tiếp liền mạch.

Chương một, Khởi Vũ (thiết kế 1 đến 6), là khoảnh khắc tĩnh lặng trước cơn giông, dùng tông trắng đen với nhung tơ tằm xếp tầng, organza Bảo Lộc và lông vũ dựng khối gợi hình mây trời. Chương hai, Chính Vũ (thiết kế 7 đến 13), bước hẳn vào lòng cơn mưa với tông đen, rêu và be, nơi pha lê đính thủ công mô phỏng những giọt nước đọng trên rêu phong tường thành cổ. Thiết kế số 12 của chương này là phần riêng tư nhất của bộ sưu tập, lấy cảm hứng từ tấm áo mưa đen của mẹ nhà thiết kế trên yên xe đạp ngày anh còn nhỏ.

Chương cuối, Quang Vũ (thiết kế 14 đến 20), là lúc trời tạnh, chuyển sang tím pastel, vàng nhạt và trắng. Thiết kế số 15, trung tâm của cả bộ sưu tập, biến chiếc áo yếm truyền thống thành đầm dạ hội, trên đó nghệ nhân mất trọn hai tháng đính pha lê và kim sa tái hiện tháp Eiffel, cung điện Versailles, cầu Trường Tiền và chùa Thiên Mụ. "Tôi mang cơn mưa Huế đến với Paris", Nguyễn Phúc Tuấn nói về thiết kế này, nơi anh vẽ lại các công trình Huế và Paris theo cách từng ký họa chúng thời còn là sinh viên kiến trúc. Show khép lại bằng thiết kế số 20, một chiếc váy cưới taffeta tơ tằm Bảo Lộc, tượng trưng cho sự bình yên sau giông bão.

Lụa Việt và phép thử ở Paris

Phần lớn bộ sưu tập dùng lụa tơ tằm Bảo Lộc, từ organza satin, taffeta đến nhung, được đặt dệt và nhuộm riêng theo bảng màu từng chương. Có thiết kế ngốn tới 100 mét lụa nguyên bản. Toàn bộ phần đính kết do nghệ nhân tại atelier riêng của anh làm tay hoàn toàn, không dùng máy. Các bản phác thảo ban đầu cũng được vẽ tay thay vì dùng phần mềm, trước khi số hóa ở các bước sau.

Nguyễn Phúc Tuấn cho biết anh giữ ba tiêu chuẩn bắt buộc trên mỗi thiết kế: phom dáng chuẩn, chất liệu cao cấp và độ hoàn thiện đạt chuẩn couture, kể cả phần lót bên trong không bao giờ lên ống kính. Trước câu hỏi lụa Việt có đủ sức đứng trên bản đồ thời trang cao cấp hay không, anh trả lời không chút do dự: "Tôi tin lụa tơ tằm Việt Nam thừa sức cạnh tranh. Sau nhiều lần tiếp xúc trực tiếp với chất liệu của các nhà mốt lớn tại Paris, tôi càng chắc chắn hơn về điều đó."

Dù vậy, chất liệu tốt chưa bao giờ là đủ. Thời trang Việt vẫn còn khoảng cách với các trung tâm lớn về tính nhất quán khi sản xuất quy mô lớn và về bảo hộ sở hữu trí tuệ cho thiết kế. Nguyễn Phúc Tuấn xem Vũ Khúc Cố Đô là một phép thử cụ thể cho câu hỏi đó. Anh giải thích lựa chọn Paris bằng sợi dây nối giữa hai vùng đất, từng được ghi dấu qua những công trình người Pháp xây ở Huế dưới triều Nguyễn, và nói mình muốn một ngày trở về Huế "bằng dấu ấn nghệ thuật thực sự", không phải bằng thành công kinh tế.

Ý tưởng về cơn mưa bắt đầu từ ký ức tuổi thơ, khi cậu bé Tuấn ngồi sau xe mẹ, trùm tấm áo mưa và nhìn mưa rơi bên ngoài. Hình ảnh ấy quay lại khi anh học kiến trúc và để ý những hạt mưa trên mái ngói cung điện Huế, rồi theo anh vào Sài Gòn lập nghiệp. Bản phác thảo đầu tiên của Vũ Khúc Cố Đô được vẽ từ gần hai năm trước. Trong ký ức của anh, mưa Huế còn gắn với hoa thủy tiên, loài hoa mong manh, chóng tàn nhưng lưu hương rất lâu, biểu tượng anh vẫn dùng để nói về tình yêu trong các sáng tác.

Sinh năm 1994 tại Huế, mang họ Nguyễn Phúc của hoàng tộc triều Nguyễn, Nguyễn Phúc Tuấn được đào tạo bài bản về kiến trúc trước khi rẽ sang thời trang và phục trang điện ảnh, sân khấu. Anh là người đứng sau phục trang của Gái già lắm chiêu V với hơn 50 thiết kế, cùng Biệt đội rất ổn, Bộ tứ báo thủ và nhiều live show. Bộ sưu tập Numero 5: Người dấu yêu ra mắt đầu năm nay từng được Hà Kiều Anh, Hồ Ngọc Hà, Mỹ Tâm, Lệ Quyên, Thiên Ân, Kỳ Duyên, Chi Pu, Văn Mai Hương diện tại nhiều sự kiện lớn.