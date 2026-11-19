Tại IVF Mỹ Đức Gia Định, chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc cùng sự đồng hành của đội ngũ bác sĩ đã góp phần mang đến cơ hội điều trị, tiếp thêm hy vọng cho những gia đình đang ấp ủ mong ước làm cha mẹ.

Những niềm vui được vun đắp từ sự kiên trì và hy vọng

Sau hai năm mong con, một người vợ sinh năm 1995 có cơ hội bắt đầu điều trị IVF thông qua chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc tại IVF Mỹ Đức Gia Định - Bệnh viện đa khoa Gia Định.

Từ 22 cụm trứng thu nhận được, quá trình điều trị tạo được 6 phôi nang. Tuy nhiên, với chị, mỗi giai đoạn đều đi kèm những lo lắng và băn khoăn. Chị thường xuyên đặt câu hỏi và cần được bác sĩ giải thích, động viên để thêm an tâm.

Khoảnh khắc được mong chờ rồi cũng đến. Khi lần đầu nhìn thấy hình ảnh phôi thai cùng nhịp tim trên màn hình siêu âm, chị bật khóc. Sau hai năm mong con, niềm vui ấy trở nên đặc biệt ý nghĩa với gia đình.

Một gia đình khác cũng trải qua hai năm mong con, với nguyên nhân hiếm muộn liên quan đến những bất thường về số lượng, khả năng di động và hình dạng tinh trùng. Quá trình điều trị IVF tạo được 4 phôi nang, mở ra những cơ hội tiếp theo trên hành trình tìm con.

Trong suốt quá trình ấy, người chồng luôn ở bên động viên, tiếp thêm tinh thần để vợ vững vàng. Đầu tháng 11/2026, gia đình đón nhận kết quả thử thai dương tính sau chuyển phôi, một tín hiệu tích cực trên hành trình mong con.

Sự đồng hành từ thấu hiểu đến chuyên môn

Theo BSCKI. Hà Nhật Anh, Trưởng Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức Gia Định, mỗi gia đình đến thăm khám đều có những trăn trở riêng. Đặc biệt, với những cặp vợ chồng có hoàn cảnh kinh tế hạn chế, quyết định bắt đầu điều trị IVF còn là sự cân nhắc lớn về tài chính.

"Với những gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn, điều trị IVF không chỉ là câu chuyện chuyên môn mà còn là một quyết định cần nhiều sự cân nhắc. Điều chúng tôi mong muốn là mỗi gia đình đều được lắng nghe, hiểu rõ tình trạng sức khỏe và có đủ thông tin để lựa chọn hướng điều trị phù hợp với hoàn cảnh của mình", BSCKI. Hà Nhật Anh chia sẻ.

Tại IVF Mỹ Đức Gia Định, sự tận tâm không chỉ thể hiện qua việc lắng nghe, giải đáp những lo lắng mà còn ở quá trình đánh giá kỹ lưỡng tình trạng sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng.

"Hiếm muộn có thể xuất phát từ người vợ, người chồng hoặc cả hai. Vì vậy, việc đánh giá sức khỏe sinh sản của cả hai vợ chồng và phối hợp giữa các chuyên khoa giúp bác sĩ có thêm cơ sở tư vấn phương án điều trị phù hợp, thay vì chỉ tập trung vào một phía", BSCKI. Hà Nhật Anh cho biết.

Với định hướng phối hợp Nam khoa - Phụ khoa - IVF, trung tâm chú trọng tiếp cận toàn diện trong thăm khám và điều trị hiếm muộn.

BS. Lê Tuấn Quốc Khánh là bác sĩ trực tiếp điều trị hai trường hợp kể trên. Trong quá trình đồng hành cùng các gia đình, bác sĩ không chỉ tư vấn chuyên môn mà còn giải đáp những băn khoăn, giúp anh chị hiểu rõ hơn từng giai đoạn điều trị và có thêm sự an tâm.

Ươm Mầm Hạnh Phúc - Hành trình sẻ chia được tiếp nối

Được khởi xướng từ năm 2014 bởi GS.BS. Nguyễn Thị Ngọc Phượng, với sự chung tay đóng góp của tập thể nhân viên hệ thống IVF Mỹ Đức, chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc hướng đến việc hỗ trợ các cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Tiếp nối hành trình ấy, IVF Mỹ Đức Gia Định tham gia triển khai chương trình Ươm Mầm Hạnh Phúc, góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính và mang đến thêm cơ hội điều trị cho những gia đình đủ điều kiện.

Với BSCKI. Hà Nhật Anh cùng đội ngũ bác sĩ tại IVF Mỹ Đức Gia Định, mỗi hành trình tìm con đều có những khó khăn và trăn trở riêng. Bên cạnh nỗ lực chuyên môn, sự thấu hiểu, lắng nghe và đồng hành là những giá trị mà trung tâm mong muốn gìn giữ trong quá trình chăm sóc các gia đình hiếm muộn.

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Đơn vị Hỗ trợ sinh sản IVF Mỹ Đức Gia Định - Bệnh viện đa khoa Gia Định

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