Phì cười với biểu cảm của bé Gạo lần đầu được ăn thử kem, netizen đồng loạt nhận xét: Đúng bản sao của ba Huy Trần

Trong đoạn clip, bé Gạo ngồi trên chiếc ghế ăn ngoài trời, đội mũ lưỡi trai denim xoay ngược, áo phông xanh, quần jeans, tay nắm chặt chiếc kem ốc quế bé xíu. Cô bé không vồ vập mà mút từng chút một, mắt to tròn liếc ngang liếc dọc, hai má phính đỏ ửng, cả gương mặt toát lên vẻ nghiêm túc như đang xử lý một việc rất hệ trọng. Chút kem hồng dây ra quanh miệng và trên ngón tay nhỏ càng khiến khoảnh khắc thêm phần đáng yêu.

Phản ứng của cô bé nhanh chóng trở thành đề tài trong khu bình luận, nhưng thứ khiến dân mạng cười nhiều nhất lại là chuyện nhận nhầm.

Kiểu phối đồ cá tính cộng gương mặt lém lỉnh khiến không ít người lướt qua tưởng đây là một cậu bé. "Tui mới lướt thấy tưởng cu cậu nhà nào luôn á", một tài khoản viết.

Bé Gạo lần đầu tiên thử ăn kem

Hàng loạt bình luận cho rằng bé Gạo chính là bản sao của ba Huy Trần: "Sao mà Gạo càng lớn càng giống ba Huy nhiều", "Trời ơi ông Huy phiên bản mini authentic", "Giống ba Huy quá trời", "Gái giống cha giàu ba họ"...

Có người soi kỹ hơn khi cho rằng cận cảnh gương mặt bé Gạo, nhất là cái miệng, giống bố như tạc, trong khi một tài khoản khác thắc mắc vui rằng vầng trán cao thông minh của cô bé thì được thừa hưởng từ ai.

Trước đó, nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nam doanh nhân từng đăng ảnh thời thơ ấu của mình đặt cạnh ảnh con gái, kèm chú thích rằng đây là Huy Trần lúc bé và mini Huy Trần. Anh cũng hài hước thừa nhận bình thường nghe mọi người khen giống thì không tin, cho đến khi bà xã gửi tấm ảnh so sánh ấy.

Ngay dưới bài đăng, Ngô Thanh Vân để lại bình luận đùa rằng cô chỉ là người đẻ thuê, khiến khán giả được phen cười ngất.

Bé Gạo chào đời tháng 8/2025, sau hơn ba năm Ngô Thanh Vân và Huy Trần về chung một nhà. Đầu tháng 8 vừa qua, tiệc thôi nôi của cô bé được tổ chức trong không gian ngập sắc màu cổ tích, nơi nữ diễn viên nhắn nhủ con gái rằng ba mẹ chỉ mong con khỏe mạnh, bình an, cứ hồn nhiên khám phá thế giới, còn mọi điều phía sau cứ để ba mẹ lo. Ngô Thanh Vân lần đầu làm mẹ ở tuổi 46, và kể từ khi có con, cô cùng ông xã chủ động hạn chế xuất hiện trước công chúng.

Hơn một tuổi, Gạo đã có lượng khán giả riêng đủ để mỗi lần lên sóng là một lần bình luận tràn về. Mà lần nào cũng vậy, câu chốt vẫn là: Giống ba Huy, không trượt nét nào.