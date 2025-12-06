Phát ngượng với phim ngôn tình Trung Quốc nhiều cảnh hôn nhất 2025, cặp chính lệch nhau 19 tuổi mà cháy hơn Free Fire

Thư Kích Hồ Điệp xoay quanh hành trình đầy biến cố của Sầm Quan (Trần Nghiên Hy). Sau cú sốc bị chồng phản bội và cuộc hôn nhân tan vỡ, cô rơi vào trạng thái mất phương hướng. Đúng lúc ấy, cuộc gọi cầu cứu từ Lý Vụ (Châu Kha Vũ) - cậu thiếu niên mà cô từng dang tay hỗ trợ - đã kéo Sầm Quan ra khỏi vòng xoáy tiêu cực. Không chần chừ, cô lao vào hành trình giải cứu và đưa Lý Vụ từ vùng núi trở lại thành phố, giúp cậu tiếp tục việc học.

Từ mối quan hệ "người giúp - kẻ được giúp", cả hai dần trở nên thân thiết khi sống chung một mái nhà. Tình cảm nảy nở theo thời gian, nhưng cũng kéo dài trong do dự suốt 6 năm trước khi cả hai đủ can đảm đối mặt với trái tim mình. Sầm Quan cuối cùng cũng khép lại quá khứ đổ vỡ, mở lòng đón nhận Lý Vụ và sự kiên trì theo đuổi của anh.

Ngay từ khi phim công bố khởi quay, sự chênh lệch 19 tuổi giữa Trần Nghiên Hy và Châu Kha Vũ đã tạo nên nhiều ý kiến trái chiều. Tuy vậy, ngoại hình trẻ trung cùng khí chất dịu dàng, trong sáng của Trần Nghiên Hy giúp cô không tạo cảm giác cách biệt quá lớn với bạn diễn. Điều này khiến khán giả thêm phần mong đợi một chuyện tình "chị em" ngọt ngào trên màn ảnh.

Phim được cầm trịch bởi đạo diễn Hoàng Thiên Nhân - người từng gây tiếng vang khắp châu Á với siêu phẩm Muốn Gặp Anh, góp phần khiến dự án nhận được nhiều chú ý ngay từ khi chưa phát sóng.

Tuy nhiên, theo trang 163, ngày 4/12 ngay ở những tập đầu tiên, Thư Kích Hồ Điệp đã vướng tranh cãi vì cách quảng bá bị cho là quá lạm dụng yếu tố thân mật. Tencent Video sử dụng hàng loạt cảnh hôn nóng bỏng làm hình đại diện cho mỗi tập, với nhiều tư thế và bối cảnh khác nhau. Thay vì gây tò mò, chiến lược này lại khiến người xem khó chịu, nhiều bình luận đánh giá những cảnh hôn này thô vụng, thiếu cảm xúc và chỉ nhằm câu view.

Trên Weibo, khán giả cũng bày tỏ sự thất vọng: họ cho rằng câu chuyện vốn mang tính nhân văn, có chiều sâu, nhưng cuối cùng bị che lấp bởi việc đoàn phim cố nhồi nhét cảnh tình cảm ở mọi thời điểm. Các nhân vật vì thế trở nên nông, thiếu lớp lang, xoay quanh tình yêu nam nữ mà bỏ lỡ cơ hội khai thác những khía cạnh phức tạp hơn.