Phát ngôn đáng chú ý của bà chủ Ngọc Châu Âu trước khi bị khởi tố, từng khuyên khách nên mua kim cương có '2 giấy kiểm định'

Khi thị trường kim cương từng dậy sóng vì những màn livestream "bóc phốt" chất lượng đá quý, bà Hoàng Thị Thanh Nga - nữ doanh nhân sở hữu thương hiệu Ngọc Châu Âu - đã nhiều lần xuất hiện với vai trò tư vấn cho người tiêu dùng. Đáng chú ý, chỉ ít lâu trước khi bị khởi tố trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, bà từng khuyến nghị khách hàng chỉ nên mua những viên kim cương có "2 giấy kiểm định".

Thông tin này đang được nhiều người nhắc lại sau khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bổ sung Hoàng Thị Thanh Nga (SN 1980), Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư NCA, về tội Buôn lậu trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Ảnh: Hoàng Thanh Nga.

"Một giấy quốc tế chưa đủ"

Trong một video được đăng tải trên mạng xã hội trước đây, Hoàng Thị Thanh Nga cho biết thời điểm đó thị trường kim cương đang xuất hiện nhiều tranh cãi sau các livestream "bóc phốt", khiến không ít người tiêu dùng hoang mang khi lựa chọn sản phẩm.

Trong video, bà nói: "Mọi người hiện đang rất lo lắng... Lúc nào Nga cũng tư vấn cho anh chị em là mọi người nên mua kim cương 2 giấy, 1 giấy kiểm định quốc tế chưa đủ, phải cần thêm một giấy kiểm định trong nước nữa."

Một video được đăng tải trên mạng xã hội trước đây của bà chủ Ngọc Châu Âu

Theo chia sẻ của bà, giấy kiểm định quốc tế giúp xác định các tiêu chí về chất lượng, mã số được xem như là tờ "giấy khai sinh" chứng nhận nên viên kim cương, trong khi giấy kiểm định trong nước được sử dụng để đối chiếu, xác nhận lại khi giao dịch tại Việt Nam. Bà cho rằng việc sở hữu đồng thời hai giấy kiểm định sẽ giúp người mua yên tâm hơn về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Ở thời điểm video được đăng tải, nhiều người xem đánh giá đây là lời tư vấn nhằm giúp khách hàng tránh mua phải kim cương không rõ chất lượng giữa lúc thị trường có nhiều thông tin trái chiều.

Đoạn video được chia sẻ trở lại xuất phát từ diễn biến mới của chuyên án do Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra.

Từ doanh nhân ngành đá quý đến bị can trong chuyên án buôn lậu kim cương

Theo cơ quan điều tra, Hoàng Thị Thanh Nga là một trong bốn bị can vừa bị khởi tố bổ sung về tội Buôn lậu , cùng với ba cá nhân khác hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, kiểm định kim cương.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa xác định các đối tượng đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để thực hiện hành vi phạm tội. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng liên hệ với đầu mối là người Ấn Độ để đặt mua kim cương, sau đó tổ chức vận chuyển trái phép số hàng này về Việt Nam nhằm tiêu thụ, thu lợi bất chính.

4 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố về tội Buôn lậu. Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp.

Đây là diễn biến mở rộng của chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia quy mô lớn mà Công an tỉnh Thanh Hóa đang điều tra.

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây do các đối tượng người nước ngoài điều hành, thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hồng Kông (Trung Quốc) trước khi đưa trái phép vào Việt Nam.

Các đối tượng được cho là hoạt động theo mô hình phân công nhiều công đoạn nhằm tránh bị phát hiện. Cơ quan điều tra xác định đường dây đã thực hiện 141 chuyến vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương vào Việt Nam, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng.

Ngọc Châu Âu thường xuyên tài trợ vương miện cho các cuộc thi hoa hậu, hoa khôi trong nước.

Đến nay, lực lượng chức năng đã khởi tố 31 bị can, đồng thời thu giữ 1.239 viên kim cương cùng nhiều tài liệu và dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Hiện vụ án vẫn đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân và tổ chức liên quan.