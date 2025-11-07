Sau 3 mùa được yêu thích vào tạo tiếng vang trong địa hạt các chương trình truyền hình thực tế hot thì 2 Ngày 1 Đêm mùa 4 đang dần đánh mất sức hút vốn có. Không còn những trận cười tự nhiên hay khoảnh khắc xúc động, chương trình giờ đây khiến khán giả phát chán, mất cảm xúc khi xem vì quảng cáo xuất hiện dày đặc đến mức… choáng ngợp.

Mới đây, trên Threads, một cuộc tranh luận sôi nổi nổ ra khi nhiều người cho rằng 2 Ngày 1 Đêm đang dần trở thành sân khấu PR trá hình, quảng cáo liên tục xuất hiện còn nhiều hơn cả những thử thách, trải nghiệm văn hoá khiến trải nghiệm xem bị ảnh hưởng đáng kể.

Cư dân mạng tranh cãi dữ dội về việc 2 Ngày 1 Đêm xuất hiện quá nhiều đoạn quảng cáo gượng gạo

Theo đó, trong tập mới nhất, nhiều khán giả bày tỏ sự khó chịu khi quảng cáo nhãn hàng xuất hiện dày đặc với tần suất cao, khiến cảm xúc khán giả bị gián đoạn. Không chỉ dừng lại ở việc lồng ghép logo, sản phẩm thì các tiểu phẩm được xây dựng để quảng bá thương hiệu cũng bị đánh giá là gượng gạo, thiếu tự nhiên. Nhiều người thậm chí cho rằng kịch bản đang dần mất đi sự "đời thường", hài hước vốn là điểm mạnh của chương trình, thay vào đó là những phân đoạn mang tính thương mại quá rõ.

Một ví dụ cụ thể được khán giả chia sẻ rộng rãi là phần chơi game trong tập mới, được thiết kế khá rối rắm và khó hiểu. Theo đó, dàn cast bất ngờ xuất hiện ở trường học để nhập vai những người tuyển nhân sự. Hoá ra cuối cùng, mục đích của trò chơi này dường như chỉ để quảng bá một trang web tìm việc làm, tốn rất nhiều thời lượng của chương trình.

Dàn cast bất ngờ xuất hiện ở trường học... mục đích là quảng cáo web việc làm

Ở một tình huống khác, dàn cast có bữa ăn "sướng" là mì gói, họ phải vừa ăn vừa liên tục khen ngợi chất lượng, công đoạn chế biến của sản phẩm cũng khiến nhiều người ngán ngẩm. Các câu thoại được cho là gượng ép, thiếu tự nhiên, khiến mạch cảm xúc của người xem bị đứt quãng, thậm chí có khán giả bình luận tưởng đang coi TVC 30 phút.

Đến bữa ăn, các nghệ sĩ cũng ăn mì thay vì đặc sản địa phương

Dàn cast phải liên tục nói về quy trình sản xuất, chất lượng mì gói khiến khán giả cũng bị ảnh hưởng cảm xúc khi xem

Những sản phẩm tài trợ cho chương trình xuất hiện rất sắp đặt trên bàn ăn

Tất nhiên, trong bối cảnh truyền hình thực tế hiện nay, việc lồng ghép quảng cáo là điều khó tránh. Đây là một phần quan trọng để đảm bảo chi phí sản xuất và duy trì hoạt động cho ekip. Tuy nhiên, vấn đề không nằm ở việc quảng cáo có hay không, mà ở cách quảng cáo được lồng ghép như thế nào. Với 2 Ngày 1 Đêm - một chương trình lấy tinh thần khám phá, trải nghiệm và tôn vinh văn hoá địa phương làm trọng tâm, việc để dàn cast ăn mì gói thay vì thưởng thức đặc sản địa phương trong một số tập gần đây khiến người xem cảm thấy chương trình đang xa rời giá trị ban đầu.

Một chương trình thực tế hấp dẫn luôn có "đất sống" cho quảng cáo, nhưng sự duyên dáng và tiết chế mới là yếu tố giữ chân khán giả. Khi nhãn hàng chiếm sóng quá nhiều, những tiếng cười tự nhiên - vốn là linh hồn của show dễ dàng bị lấn át. Những tập gần nhất của mùa 4 cho thấy dấu hiệu chất lượng nội dung đang giảm sút, cả về kịch bản lẫn cảm xúc. Làm thế nào để dung hòa giữa yếu tố thương mại và giá trị giải trí, để khán giả có thể vừa cười, vừa cảm, vừa ủng hộ sản phẩm một cách tự nhiên, chính là thách thức lớn nhất của ekip sản xuất trong giai đoạn hiện tại.