Trận mưa lũ kéo dài từ ngày 30/9 đến 2/10 đã khiến nhiều tỉnh miền Trung cũng như miền núi phía Bắc thiệt hại nặng nề về cả người và của.

Video: Mỹ Hạnh

Mới đây, đoạn video ghi lại khung cảnh sau khi nước đã rút tại Tuyên Quang khiến nhiều người xót xa. Trong clip, cả con đường biến thành một bãi bùn đất khổng lồ, đồ dùng gia đình, thùng xốp, cành cây… nằm ngổn ngang khắp nơi kín cả con đường. Rác, cành cây thậm chí còn sót lại trên mái nhà, dấu tích cho thấy mực nước từng dâng cao. Dù nước đã rút bớt, người dân vẫn phải bì bõm gắng sức đẩy nước từ trong nhà ra ngoài.

"Nhìn cảnh tượng này mà nghẹn lòng, mất mát quá lớn, không biết bao giờ bà con mới ổn định lại cuộc sống"

"Nhìn cảnh này, thực sự không biết nên bắt đầu từ đâu để dọn dẹp. Mong đồng bào mình sớm vượt qua."

Theo báo cáo mới nhất của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, tính đến ngày 3/10, trận lũ lịch sử đầu tháng 10/2025 đã khiến hơn 19.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Trong đó có 39 nhà bị thiệt hại hoàn toàn, 29 nhà hư hỏng 50 - 70%, 218 nhà thiệt hại từ 30 - 50%, gần 17.900 nhà ngập sâu trong nước, buộc phải di dời khẩn cấp. Ngoài ra, 304 nhà có nguy cơ rất cao bị sạt lở, 100 điểm trường, nhà văn hóa, trạm y tế bị hư hỏng nặng.

Thiệt hại về sản xuất cũng vô cùng nghiêm trọng: hơn 9.000 ha lúa, cây màu, cây ăn quả bị ngập úng, 120 lồng cá cùng hơn 340 ha thủy sản mất trắng; 45 công trình thủy lợi, 20 công trình nước sạch bị hư hỏng; gần 25.000m kênh mương, bờ sông, bờ suối bị phá hủy. Đặc biệt, đã ghi nhận 8 người chết và mất tích.

Hiện lực lượng chức năng cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương tìm kiếm nạn nhân mất tích, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả và tái thiết cuộc sống sau lũ.