Phát hoảng xem hình mới của Ngô Cẩn Ngôn: Ngụy Anh Lạc đang làm gì với khuôn mặt mình thế này?

Bộ phim Gia truyền do Vu Chính làm đạo diễn, có sự tham gia của Ngô Cẩn Ngôn - Tần Lam thủ diễn vừa đóng máy cách đây không lâu.

Để đánh dấu cho khoảng thời gian làm việc chăm chỉ, Ngô Cẩn Ngôn chia sẻ hình ảnh mới nhất của mình. Tuy nhiên, thay vì nhận lời ngợi khen, Ngô Cẩn Ngôn lại vấp phải ý kiến trái chiều vì gương mặt khác lạ đến mức không thể nhận ra.

Sina có bài đăng chê bai Ngô Cẩn Ngôn ngày càng thay đổi sau Diên Hi công lược. Phải chăng nữ diễn viên đã giảm cân quá nhiều khi quay Gia truyền nên mới xuất hiện với khuôn mặt kỳ dị thế này.

Ngô Cẩn Ngôn đang làm gì với gương mặt của mình thế này?

Ngô Cẩn Ngôn đóng phim từ lâu nhưng chỉ đến khi đảm nhận vai Anh Lạc trong Diên Hi công lược, cô nàng mới thực sự nổi tiếng. Lúc Diên Hi công lược gây bão khắp CBiz, Ngô Cẩn Ngôn đã bị cho là có nhan sắc không quá nổi bật so với các đồng nghiệp như Tần Lam hay Xa Thi Mạn. Thêm đó, việc Ngô Cẩn Ngôn quá gầy cũng là nguyên nhân khiến cô nhận nhiều chỉ trích.

Thật khó nhận ra đây chính là nàng Anh Lạc năm nào.

Trong loạt ảnh quảng bá cho phim Gia truyền được phía sản xuất tung ra, Ngô Cẩn Ngôn vẫn xinh đẹp nhờ có photoshop chỉnh sửa kỹ càng. Nhưng cứ hễ tung ảnh tự chụp bằng điện thoại thì y như rằng nữ diễn viên bị chê bai không tiếc lời. Trước đó, Ngô Cẩn Ngôn cũng nhận chỉ trích là nhìn như tượng sáp vì đăng ảnh tạo hình thời Dân quốc lên Weibo.

Hình ảnh của Ngô Cẩn Ngôn trên trường quay.

Gia truyền lấy bối cảnh thời kỳ dân quốc, xoay quanh gia tộc Dịch thị với bốn người con. Sau khi cậu con trai duy nhất Dịch Chung Kiệt không chịu gánh vác sản nghiệp, Dịch lão gia buộc phải lựa chọn người kế thừa từ ba cô con gái còn lại: Dịch Chung Linh (Tần Lam), Dịch Chung Ngọc (Ngô Cẩn Ngôn), Dịch Chung Tú (Trương Nam).

Hình ảnh qua photoshop thì rõ là đẹp lung linh nhưng ảnh thực tế được chia sẻ trên Weibo thì khác 1 trời 1 vực.

Do lớn lên trong điều kiện sống khác nhau nên ba chị em thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Cuối cùng, cả bốn người con đã cùng đoàn kết để thực hiện tâm nguyện của cha.