Mới đây, nữ diễn viên kiêm vũ công ballet Yoon Hye Jin đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi chia sẻ loạt ảnh kỳ nghỉ dưỡng tại Bali, Indonesia trên Instagram. Tuy nhiên trái với những lời khen ngợi về vóc dáng thanh mảnh thường thấy, lần này, công chúng lại bày tỏ sự lo ngại sâu sắc trước thân hình có phần tiều tụy, thiếu sức sống của bà mẹ 1 con.

Trong những góc chụp cận, Yoon Hye Jin lộ rõ vóc dáng gầy gò đến mức báo động. Phần xương ức nhô cao, bờ vai sắc lẹm và xương quai xanh trơ trọi khiến người xem không khỏi xót xa. Đôi chân và cánh tay của cựu diễn viên múa bị nhận xét là quá khẳng khiu, thiếu sức sống. Nhiều khán giả bình luận rằng trông bà xã Uhm Tae Woong như thể đang kiệt sức, đánh mất đi vẻ rạng rỡ, tràn đầy năng lượng thường thấy.

Yoon Hye Jin khiến khán giả phát hoảng vì thân hình quá gầy. Ảnh: Instagram

Xương ức, xương sườn của cô lộ rõ. Ảnh: Instagram

Ngay dưới bài đăng, hàng loạt bình luận bày tỏ sự lo lắng: "Chị ơi, làm ơn hãy ăn nhiều hơn một chút", "Trông cô ấy như đang gặp vấn đề về sức khỏe vậy, thật sự lo cho Hye Jin", "Vóc dáng người mẫu là tốt, nhưng thế này thì quá gầy rồi"...

Là một diễn viên múa ballet chuyên nghiệp, Yoon Hye Jin vốn đã quen với chế độ ăn uống và tập luyện cực kỳ khắt khe để duy trì cân nặng tối thiểu. Tuy nhiên, ở độ tuổi ngoài 40, việc giữ một cơ thể quá mỏng manh như vậy dường như đang phản tác dụng, khiến cô trông già hơn tuổi thật và thiếu đi sức sống cần thiết. Một số ý kiến cho rằng, có lẽ áp lực từ công việc kinh doanh riêng và việc chăm sóc gia đình đã khiến cô không có thời gian nghỉ ngơi điều độ, dẫn đến tình trạng sụt cân không kiểm soát.

Bà xã Uhm Tae Woong để lộ cánh tay khẳng khiu. Ảnh: Instagram

Vóc dáng của nữ diễn viên thiếu sức sống hẳn. Ảnh: Instagram

Trước khi được biết đến là vợ của Uhm Tae Woong, Yoon Hye Jin là một ngôi sao sáng giá của nghệ thuật múa ballet. Cô sinh năm 1980, xuất thân trong một gia đình nghệ thuật danh giá. Cô là con gái của nam diễn viên kỳ cựu Yoon Il Bong (tượng đài của điện ảnh Hàn thập niên 1960-1970) và là cháu gái của nam diễn viên quyền lực Yoo Dong Geun.

Cô từng là vũ công chính của Đoàn Ballet Quốc gia Hàn Quốc và sau đó gia nhập đoàn múa danh tiếng Les Ballets de Monte Carlo tại Monaco. Sự nghiệp của cô gắn liền với những đôi giày mũi cứng và ánh đèn sân khấu nhà hát, nơi cô được ca tụng bởi những bước nhảy uyển chuyển và khí chất cao quý. Sau đó, Yoon Hye Jin còn nhiều lần ghi dấu ấn với những vai phụ trên màn ảnh.

Cuộc đời của Yoon Hye Jin bước sang một trang mới khi cô kết hôn với nam diễn viên Uhm Tae Woong vào năm 2013. Cặp đôi đón con gái đầu lòng Uhm Ji On và từng là gia đình kiểu mẫu khi tham gia chương trình The Return of Superman. Tuy nhiên, năm 2016, sóng gió ập đến khi tài tử Nữ Hoàng Seon Deok vướng vào scandal quấy rối tình dục và mua dâm. Đây là cú sốc cực lớn đối với Yoon Hye Jin, cô thậm chí đã bị sảy thai đứa con thứ hai trong thời điểm căng thẳng này.

Vượt qua tất cả, Yoon Hye Jin chọn cách tha thứ và đứng ra bảo vệ gia đình. Cô trở thành trụ cột tinh thần, giúp chồng vượt qua giai đoạn bị cả thế giới quay lưng. Hiện nay, cô không còn biểu diễn múa thường xuyên mà chuyển sang kinh doanh thời trang và làm YouTuber. Cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đời thường, cách chăm sóc con cái và phong cách sống hiện đại.

Ảnh: Pinterest

Yoon Hye Jin kết hôn với tài tử Uhm Tae Woong từ năm 2013 và có 1 con gái. Ảnh: Pinterest

Nguồn: Koreaboo