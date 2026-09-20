Sự việc phát hiện chiếc xe bán tải chứa bộ xương người dưới lòng kênh Chẹt Sậy tại Vĩnh Long đang là tâm điểm chú ý của dư luận trong những ngày qua. Chiếc xe ô tô bán tải dưới lòng kênh mang biển kiểm soát 51C-383.51.

Chiều 18/9, báo CAND, dẫn thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Vĩnh Long, xe ô tô biển kiểm soát 51C-383.51 là tài sản của Công ty TNHH Y.N. (có trụ sở tại xã Tân Nhựt, TP Hồ Chí Minh) do bà L.T.M.T. (SN 1976) làm giám đốc.

Xe ô tô biển kiểm soát 51C-383.51 là tài sản của Công ty TNHH Y.N. (Nguồn ảnh: CAND)

Cách đây hơn 3 tháng (ngày 8/6), bà T. phân công N.V.H. (SN 1977), Đ.H.Tr. (SN 1983, cùng trú tại TP Hồ Chí Minh) và L.H.T. (SN 1981, trú tại xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, nay là xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) đến địa bàn tỉnh Bến Tre và Trà Vinh cũ để thu công nợ.

H. điều khiển xe ô tô biển số 51C-383.51 chở Tr. và T. cùng đi. Đến sáng 12/6, cả 3 người cùng đến quán cà phê ở phường Phú Tân (tỉnh Vĩnh Long). Ông Tr. mang theo cặp màu đen, bên trong có số tiền 363 triệu đồng tiền thu công nợ cho công ty.

Trong lúc uống cà phê, ông T. mượn chìa khóa xe để mở cửa lấy tài liệu báo cáo về công ty. Sau đó, ông T. nói là điều khiển xe đi ăn sáng. Một lúc sau, ông Tr. nhắn tin hỏi, ông T. trả lời là bị tiêu chảy phải đi chuyền nước.

Khoảng 20 phút sau, ông T. nhắn tin cho ông Tr. với nội dung là "hai anh em về khách sạn trước đi, rồi trả phòng luôn để về". Sau đó, ông Tr. và ông H. trở về khách sạn để lấy đồ và đợi ông T. nhưng không thấy trở lại và mất liên lạc nên trình báo cơ quan chức năng. Trong quá trình xác minh vụ việc thì phát hiện xe ô tô trên dưới lòng kênh Chẹt Sậy, bên trong có một phần xương người.

Các vật dụng, giấy tờ trên xe bán tải. (Ảnh: CAND)

Liên quan vụ việc trên, lực lượng làm nhiệm vụ đã tiến hành kiểm tra trong xe ô tô, phát hiện một số xương người, đồ dùng cá nhân và giấy tờ mang tên L.H.T. (SN 1981, đăng ký thường trú xã Hành Trung, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi, nay là xã Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).

Tuổi Trẻ dẫn thông tin khám nghiệm tử thi, nhận định ban đầu nạn nhân cao khoảng 1,68m, độ tuổi từ khoảng 40 đến 45, thời gian tử vong khoảng 3 tháng trước. Ngoài ra, Kết quả khám nghiệm hiện trường thu giữ giấy tờ tùy thân liên quan ông L.H.T, Công ty TNHH Y.N., một túi da bên trong có hơn 144 triệu đồng, quần áo, nón và giày. Trước thời điểm ông L.H.T. mất liên lạc cùng chiếc xe bán tải, thì túi da bên trong xe có 363 triệu đồng tiền thu công nợ cho công ty và giờ tại hiện trường còn hơn 144 triệu đồng?

Không chỉ thắc mắc số tiền chênh lệch, danh tính của thi thể trong bán tải đang là dấu hỏi lớn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận.

Cơ quan CSĐT đã thu mẫu và tiến hành trưng cầu giám định ADN để xác định nhân thân, phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân.