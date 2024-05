Phát hiện trường hợp cúm gia cầm H5N1 thứ hai lây từ bò sang người

Người thứ hai ở Mỹ đã mắc cúm gia cầm giữa lúc dịch bệnh cúm H5N1 đang diễn ra ở động vật tại các trang trại bò sữa. (Ảnh: Bloomberg)

Dịch cúm gia cầm H5N1 lần đầu tiên được phát hiện ở bò ở Mỹ vào tháng 3 và kể từ đó đã được phát hiện ở gia súc ở 9 bang khác. Nguồn cung cấp sữa và thịt thương mại vẫn an toàn để tiêu thụ, mặc dù các mẫu sữa tươi từ những con bò bị bệnh đã được phát hiện có chứa virus, vì vậy sữa chưa tiệt trùng có thể gây nguy cơ lây nhiễm cho con người.

Tuy nhiên, chưa có trường hợp nhiễm H5N1 nào ở người có liên quan đến việc tiêu thụ sữa nguyên liệu. Cho đến nay, hai trường hợp mắc cúm gia cầm ở người đã ảnh hưởng đến các công nhân chăn nuôi bò sữa làm việc tại các trang trại có bò nhiễm H5N1. Trường hợp lây truyền từ bò sang người đầu tiên được báo cáo vào tháng 4 ở Texas, liên quan đến một cá nhân có triệu chứng duy nhất là đỏ mắt. Trường hợp thứ hai, vừa được xác định ở Michigan, cũng chỉ liên quan đến các triệu chứng liên quan đến mắt.

Người nhiễm bệnh ở Michigan cho kết quả âm tính với cúm gia cầm khi lấy mẫu bệnh phẩm từ mũi, nhưng mẫu bệnh phẩm lấy từ mắt của bệnh nhân lại cho kết quả dương tính.

Báo cáo của CDC lưu ý: “Không biết chính xác nhiễm trùng mắt do phơi nhiễm cúm gia cầm gây ra như thế nào. Chúng có thể phát sinh do mắt bị nhiễm bẩn do một giọt chất lỏng bị ô nhiễm, chẳng hạn như sữa, hoặc do tay bị nhiễm virus chạm vào mắt”.

CDC Mỹ hiện đang phân tích cấu trúc di truyền của loại virus đã lây nhiễm cho bệnh nhân ở Michigan và sẽ sớm công bố những dữ liệu đó. Trong khi đó, CDC vẫn đánh giá nguy cơ cúm gia cầm lây lan ra công chúng là thấp.

Cơ quan này đã ban hành hướng dẫn cho những người làm việc với động vật bị nhiễm H5N1 và những người có khả năng tiếp xúc với virus. Ví dụ, mọi người nên tránh tiếp xúc gần, lâu dài hoặc không được bảo vệ với động vật bị bệnh hoặc chết, bao gồm chim hoang dã, gia cầm và bò. Họ cũng nên tránh tiếp xúc không được bảo vệ với phân, chất độn chuồng, sữa chưa tiệt trùng và các vật liệu đã tiếp xúc gần với động vật nghi ngờ hoặc đã xác nhận nhiễm H5N1.

H5N1 được biết là gây tử vong cho gia cầm, nhưng ở người, các triệu chứng do virus gây ra có thể rất khác nhau, không đến mức tử vong. Chỉ có ba trường hợp nhiễm H5N1 ở người được báo cáo ở Mỹ và tất cả đều rất nhẹ. Các loại thuốc điều trị cúm theo mùa hiện có có thể điều trị cúm H5N1 ở người.

Theo Live Science