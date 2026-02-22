Phát hiện thi thể bé gái 8 tuổi dưới hồ điều hòa

Tối 21/2, lãnh đạo UBND phường Thành Sen (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, tại khu vực hồ Bảy Mẫu, người dân phát hiện thi thể bé gái nổi trên mặt nước.

Theo đó, khoảng 14h cùng ngày (mùng 5 Tết), nhiều người dân phát hiện thi thể bé gái ở hồ Bảy Mẫu (phường Thành Sen) nên báo cho cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường, hỗ trợ xác minh danh tính nạn nhân.

Khu vực nơi xảy ra vụ việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là cháu Trịnh A.T. (SN 2018, trú phường Thành Sen).

Lãnh đạo địa phương cho biết gia đình cháu T. có hoàn cảnh rất khó khăn. Trước đó nhiều ngày, bé gái mất liên lạc với gia đình, người thân đi tìm kiếm nhiều nơi song không có kết quả. Hiện, nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.