Phát hiện nữ giáo sư kiếm gần 20 tỷ đồng trong một năm nhờ dạy cùng lúc 30 lớp online cho 1.100 sinh viên

Một nữ giáo sư tại California (Mỹ) đang gây chú ý khi kiếm gần 800.000 USD (khoảng 20 tỷ đồng) trong năm 2024 nhờ giảng dạy hàng chục lớp trực tuyến tại nhiều trường cùng lúc. Theo phân tích của CalMatters công bố ngày 12/11, GS Thien-Huong Ninh Villarreal hiện có ít nhất hai công việc toàn thời gian tại các trường cao đẳng cộng đồng, đồng thời nhận thêm các hợp đồng giảng dạy bán thời gian tại Đại học California-Berkeley, Đại học bang California Sacramento và 7 trường cao đẳng khác.

Trong học kỳ mùa thu năm nay, bà đứng lớp 30 môn thuộc các lĩnh vực xã hội học, nghiên cứu dân tộc học và kinh doanh, với tổng cộng khoảng 1.100 sinh viên. Với mức thu nhập gần 800.000 USD trong năm 2024, bà thậm chí kiếm được nhiều hơn mọi lãnh đạo tại hệ thống 116 trường cao đẳng cộng đồng của bang, bao gồm cả Sonya Christian, người đứng đầu hệ thống này.

Không chỉ GS Thien-Huong, cuộc điều tra của CalMatters còn phát hiện ít nhất 70 giảng viên bán thời gian được trả lương bởi từ 5 học khu cao đẳng cộng đồng, trường thuộc hệ thống Đại học bang California (CSU) hoặc Đại học California (UC) trở lên trong cùng một năm. Nhiều người trong số đó đảm nhiệm hơn 10 lớp mỗi học kỳ và có thu nhập thuộc nhóm cao nhất tại các trường.

Một số giảng viên có thu nhập vượt 400.000 USD (khoảng 10,5 tỷ đồng) mỗi năm, trong khi vẫn giữ vị trí toàn thời gian tại một trường. Chẳng hạn, Bobby Seals dạy thêm 14 môn tại 4 học khu cao đẳng cộng đồng và Đại học bang San Jose, phục vụ khoảng 930 sinh viên trong học kỳ này. Một số người khác cũng đảm nhiệm từ 10 đến 11 lớp tại nhiều cơ sở đào tạo khác nhau.

Đại học California (UC)

Theo CalMatters, bí quyết giúp các giảng viên đảm nhận khối lượng công việc lớn nằm ở mô hình học trực tuyến không đồng bộ. Với hình thức này, bài giảng thường được ghi hình sẵn, sinh viên có thể xem và hoàn thành bài tập theo lịch trình riêng thay vì phải tham gia lớp học trực tiếp vào một thời điểm cố định. Mô hình này ngày càng phổ biến tại California sau đại dịch Covid-19.

Andrew Vanden Heuvel, một giảng viên thiên văn học, cho biết ông từng dạy khoảng 50 lớp học và phòng thí nghiệm trực tuyến trong một học kỳ, phục vụ tới 1.000 sinh viên trên khắp nước Mỹ. Phần lớn bài giảng được ghi hình trước, còn các bài kiểm tra trắc nghiệm được chấm tự động bằng máy tính. Với một số bài tập viết, ông sử dụng thuật toán để kiểm tra sinh viên đã nộp bài hay chưa.

Năm 2024, riêng các trường tại California trả cho ông khoảng 320.000 USD (khoảng 8,4 tỷ đồng). Tuy nhiên, tổng thu nhập từ công việc giảng dạy trên toàn nước Mỹ của ông trong năm đó lên tới 758.485 USD (khoảng 20 tỷ đồng).

Mô hình này khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu một giảng viên có thể đảm bảo chất lượng khi cùng lúc phụ trách hàng chục lớp học. Sarah Thompson, Chủ tịch Hiệp hội Giảng viên các trường cao đẳng cộng đồng California, cho rằng việc một người dạy 30 lớp trong một học kỳ gần như không thể đảm bảo đủ thời gian đánh giá tiến độ và hỗ trợ từng sinh viên.

Tuy nhiên, Chris Ferguson, Phó hiệu trưởng điều hành phụ trách tài chính và các sáng kiến chiến lược của hệ thống cao đẳng cộng đồng California, cho rằng việc một giảng viên làm việc tại nhiều trường không đồng nghĩa với chất lượng giảng dạy kém. Vấn đề chỉ phát sinh khi khối lượng công việc khiến họ không thể tương tác, phản hồi, đánh giá và hỗ trợ sinh viên ở mức cần thiết.

Trên thực tế, California hiện không có quy định chung giới hạn số trường mà một giảng viên bán thời gian được phép giảng dạy. Các trường cao đẳng cộng đồng cũng hoạt động độc lập, không có hệ thống theo dõi một người đang dạy ở bao nhiêu cơ sở hoặc đảm nhiệm tổng cộng bao nhiêu lớp. Trong khi đó, giảng viên bán thời gian thường không được đảm bảo việc làm lâu dài, bảo hiểm y tế hay các chế độ đãi ngộ như nhân viên chính thức.

Một số giảng viên cho rằng việc nhận thêm công việc là cách để trang trải cuộc sống trong bối cảnh vị trí toàn thời gian rất khó tìm. Tina Leonard, giảng viên ngôn ngữ ký hiệu Mỹ, cho biết bà kiếm hơn 84.000 USD (khoảng 2,2 tỷ đồng) trong năm 2024 khi dạy tại 5 trường cao đẳng cộng đồng. Là người khiếm thính, bà nói cơ hội tìm được vị trí giảng viên chính thức trong lĩnh vực này rất hạn chế.

Các nhà nghiên cứu hiện chưa thể kết luận học trực tuyến tốt hay kém hơn hình thức giảng dạy trực tiếp (Ảnh minh hoạ)

Ở chiều ngược lại, Noah Thomas, giảng viên nghệ thuật, cho biết ông kiếm hơn 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) trong năm 2024 nhờ di chuyển giữa 5 trường tại hai hạt Orange và Los Angeles để dạy trực tiếp. Dù thừa nhận về mặt tài chính, ông muốn nhận thêm nhiều lớp học, Thomas cho rằng bản thân không muốn biến việc giảng dạy thành một dây chuyền sản xuất. Ông yêu thích việc hướng dẫn sinh viên trực tiếp, chỉ cho họ cách thực hiện từng thao tác trong môn học.

Các nhà nghiên cứu hiện chưa thể kết luận học trực tuyến tốt hay kém hơn hình thức giảng dạy trực tiếp. Mô hình này được nhiều sinh viên, đặc biệt là người vừa học vừa làm, đánh giá cao nhờ tính linh hoạt. Tuy nhiên, các lớp không đồng bộ thường có ít tương tác giữa giảng viên và người học hơn, điều mà nhiều nghiên cứu cho thấy có thể ảnh hưởng tiêu cực đến kết quả học tập.

Andrew Vanden Heuvel khẳng định sinh viên của mình vẫn nhận được nền giáo dục chất lượng. Ông cho biết công khai nơi ở, cung cấp số điện thoại cá nhân cho sinh viên và có thể nhận tới 30 email mỗi ngày, chủ yếu là các đề nghị gia hạn thời hạn nộp bài. Ông nói mình đều trả lời các email này.

Dù vậy, chính giảng viên này cũng thừa nhận việc tổ chức các bài kiểm tra trắc nghiệm và chấm bài tự động khiến sinh viên có thể dễ dàng sử dụng AI để gian lận. Ông cho rằng cách đánh giá này có thể chấp nhận được ở những lớp học đông người, nhưng bản thân không hoàn toàn hài lòng.

Theo LAist