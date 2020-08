Phát hiện nhiều người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Bình Dương

Tối ngày 4/8, lực lượng chức năng tỉnh Bình Dương cho biết vừa thực hiện cách ly bắt buộc và lấy mẫu đi xét nghiệm đối với một nhóm 7 người, trong đó có người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Địa điểm thực hiện cách ly 6 người Trung Quốc và 1 người Việt đi cùng là Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng (Bình Dương).

Bình Dương đang kiểm soát chặt chẽ để phòng, chống dịch COVID-19

Trước đó, Phòng Cảnh sát quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an TP. Dĩ An kiểm tra 7 người đi trên xe ô tô. Thời điểm kiểm tra, những người này không xuất trình được giấy tờ hợp pháp theo quy định, mà nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.



Cơ quan chức năng sau đó đưa những người này về Trung tâm y tế huyện Bàu Bàng, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và đang chờ kết quả. Về xử lý hành vi nhập cảnh trái phép sẽ được thực hiện sau thời gian những người này hoàn thành cách ly.