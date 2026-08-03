Phát hiện người Việt trong danh sách sát thủ Hàn Quốc, netizen nhốn nháo "ủa tên bố tôi"

Ngay từ những tập đầu tiên lên sóng, A Shop for Killers 2 đã chứng minh sức hút bùng nổ khi liên tiếp lập hàng loạt thành tích ấn tượng trên Disney+. Theo công bố từ Disney+ Hàn Quốc, bộ phim trở thành phim gốc Hàn Quốc có lượng người xem toàn cầu cao nhất trên Disney+ trong ngày phát hành, đồng thời là nội dung Hàn Quốc được xem nhiều nhất tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Tác phẩm cũng nhanh chóng leo lên vị trí số 1 hạng mục truyền hình tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc) và Singapore.

Không chỉ gây sốt bởi những màn hành động nghẹt thở hay các cú twist liên tiếp, A Shop for Killers 2 còn khiến khán giả thích thú với nhiều chi tiết nhỏ được cài cắm trong phim. Mới đây, một bài đăng trên Threads đã thu hút lượng lớn lượt tương tác khi một khán giả bất ngờ phát hiện một cái tên rất quen thuộc với người Việt xuất hiện trong danh sách những sát thủ quốc tế ở tập 2.

Cụ thể, ở phân cảnh một nhóm lao động nước ngoài cập bến Hàn Quốc, người quản lý lần lượt đối chiếu danh sách nhân công trước khi họ được đưa đi làm việc. Đây vốn chỉ là một cảnh xuất hiện trong vài giây, nhưng một khán giả đã tinh ý phóng to khung hình và phát hiện trong danh sách có cái tên "Nguyễn Văn Đức". Người này hài hước chia sẻ trên Threads với dòng trạng thái: "Anh trai nào qua Hàn đi làm sát thủ luôn vậy. Coi tập 2 vô tình thấy".

Tuy nhiên, nếu theo dõi kỹ nội dung tập phim, có thể thấy đây không phải danh sách sát thủ như nhiều người lầm tưởng. Đây thực chất là danh sách những lao động nước ngoài được điểm danh khi vừa cập bến Hàn Quốc. Nhân vật sát thủ trong tập phim đã trà trộn vào nhóm công nhân này để bí mật nhập cảnh, sau đó tách đoàn và thực hiện nhiệm vụ ám sát Yong Han.

Điều đó đồng nghĩa, Nguyễn Văn Đức chỉ là một trong những cái tên xuất hiện trên danh sách lao động, chứ không phải danh tính của sát thủ hay nhân vật phản diện trong phim. Dẫu vậy, chi tiết thú vị này vẫn đủ khiến nhiều khán giả Việt bật cười vì sự trùng hợp ngẫu nhiên, đồng thời cho thấy ê-kíp đã sử dụng danh sách với nhiều quốc tịch khác nhau nhằm tăng tính chân thực cho bối cảnh.

Một số bình luận của netizen:

- Anh Đức đâu ra đây tôi hỏi, lộ thân phận rồi.

- Tưởng tượng nếu anh Đức này đi làm sát thủ, câu đầu tiên ảnh nói sẽ là "chan nhau đi".

- Trùng tên bố tui. Sao bố tui đi làm sát thủ vậy.

- Hình như chủ thớt troll thôi. Danh sách này là công nhân lao động nước ngoài.

- Bạn này tinh mắt thế. Cảnh này thoáng qua có tí à.

Tiếp nối các sự kiện ở mùa đầu, A Shop for Killers 2 xoay quanh Jung Ji An (Kim Hye Joon) sau khi vượt qua cuộc chiến sinh tồn để chính thức trở thành người thừa kế trung tâm mua sắm bí mật chuyên cung cấp vũ khí cho giới sát thủ.

Trong khi đó, ông chú Jung Jin Man (Lee Dong Wook), người được cho là đã chết, bất ngờ tái xuất. Hóa ra, Jin Man đã dàn dựng cái chết của mình để bí mật thâm nhập vào Babylon, tổ chức lính đánh thuê toàn cầu đứng sau hàng loạt biến cố ở phần trước. Hai chú cháu sau đó hợp sức mở cuộc phản công nhằm vào Babylon, biến mùa 2 thành cuộc đối đầu quy mô lớn hơn rất nhiều so với phần đầu.

A Shop for Killers 2 đang nhận về "cơn mưa" lời khen từ khán giả quốc tế. Nhiều người đánh giá mùa phim mới được nâng tầm đáng kể về quy mô, từ bối cảnh trải dài nhiều quốc gia, sự xuất hiện của tổ chức sát thủ Babylon cho đến các màn đấu súng, cận chiến được dàn dựng với chất lượng không thua kém điện ảnh. Dẫu vậy, một bộ phận khán giả cho rằng tập mở màn có phần dồn dập khi liên tục giới thiệu nhân vật và mở rộng thế giới của câu chuyện, khiến mạch phim đôi lúc khó theo kịp. Tuy nhiên, sang tập 2, nhịp kể bắt đầu ổn định hơn, các tuyến truyện dần kết nối với nhau, còn cái kết đầy kịch tính đã khiến không ít người nóng lòng chờ đợi những diễn biến tiếp theo.