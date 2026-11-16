Phát hiện người phụ nữ tử vong bất thường dưới mương nước ở Mũi Né

Sáng 16/11, Công an phường Mũi Né phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự (Công an tỉnh Lâm Đồng) khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân một phụ nữ tử vong được phát hiện dưới mương nước ven nhà dân.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ người phụ nữ tử vong dưới mương nước tại phường Mũi Né.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, người dân trên địa bàn phường Mũi Né phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới mương nước ven nhà dân nên trình báo cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, mực nước trong mương khá thấp. Trên đoạn đường bê tông gần nơi phát hiện nạn nhân có dấu vết nghi là máu.

Theo người dân địa phương, rạng sáng cùng ngày, họ nghe tiếng chó sủa tại khu vực. Đến sáng, họ mới phát hiện sự việc.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà Đ.T.X.H. (SN 1978, trú phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng).