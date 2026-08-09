Phát hiện một thiếu niên bị tra tấn, quấn trong nilon và trói vào cây trong bụi rậm

Một thiếu niên 17 tuổi được phát hiện bị trói bằng dây rút, quấn trong nilon và bị trói vào cây sau khi nghi bị tra tấn vào giữa tháng 7. Cảnh sát cho biết nạn nhân không thể cử động trong hơn 5 giờ.

Cảnh sát đã liên kết 9 người, trong đó có hai thiếu niên và một phụ nữ trưởng thành, với vụ tấn công ở Queensland, Australia.

Cậu thiếu niên 17 tuổi - người mà nhà chức trách giấu tên - được tìm thấy vào sáng sớm thứ Bảy, ngày 18 tháng 7, sau khi ai đó phát hiện ra em bị trói vào cây trong khu vực bụi rậm ở Queensland, Australia, theo thông cáo báo chí của Cảnh sát Queensland đưa ra vào thứ Sáu, ngày 7 tháng 8.

Đường Cape Pallarenda ở Queensland, Úc.

Nạn nhân nghi ngờ đã bị hành hung và chịu những vết thương nghiêm trọng khi một người chạy bộ phát hiện ra em. Dave Miles, một cảnh sát cấp cao thuộc Đơn vị Tội phạm Tình dục và Lạm dụng Trẻ em Townsville, cho biết cậu thiếu niên nghi bị đánh đập tại một ngôi nhà ở vùng ngoại ô lân cận Heatley trước khi bị vứt bỏ trong khu bụi rậm, theo ABC News.

Ông Miles cũng cho biết vụ hành hung bị nghi ngờ, mà ông mô tả là tra tấn, không phải là ngẫu nhiên, theo cơ quan này.

Nạn nhân sau đó được đưa đến Bệnh viện Đại học Townsville trong tình trạng ổn định, cảnh sát cho biết, nhưng em đã bị gãy một số xương. Nạn nhân đã trải qua một số cuộc phẫu thuật, ABC News đưa tin, dẫn lời ông Miles.

Một chiếc ô tô lái thất thường và liên quan đến một vụ va chạm gần nơi cậu thiếu niên được tìm thấy được cho là có liên quan đến vụ việc.

Tổng cộng 9 người đã có liên quan đến vụ việc tính đến ngày 7 tháng 8, theo cảnh sát.

3 người gồm một thiếu niên 13 tuổi, một thiếu nữ 14 tuổi và một phụ nữ 35 tuổi đã bị buộc tội và 6 người nữa đã bị bắt giữ. Cuộc điều tra về vụ việc đang tiếp tục diễn ra.

Nguồn: People