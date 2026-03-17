Phát hiện kí túc xá đại học “sang xịn” như khách sạn 5 sao, giá hơn 27 triệu đồng/năm, nhiều người trầm trồ: "Muốn quay lại thời sinh viên”

Không còn là những dãy phòng ở đơn giản chỉ để ngủ nghỉ, ký túc xá đại học ngày nay đang dần trở thành một phần của trải nghiệm sống. Điển hình là dự án cải tạo khu ký túc xá Phúc Tinh của Đại học Phùng Giáp (Feng Chia University) tại Đài Loan (Trung Quốc) - nơi khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bất ngờ vì không gian được ví như khách sạn cao cấp.

Năm 2018, trường đã chi khoảng 1 tỷ Đài tệ (hơn 820 tỷ đồng) để nâng cấp toàn diện khu ký túc xá. Ngay sau khi những hình ảnh đầu tiên được công bố, dự án nhanh chóng gây “sốt” trên mạng xã hội, nhiều người thừa nhận: nhìn ký túc xá này chỉ muốn quay lại thời sinh viên.

Không gian chung sang trọng, tiện ích đầy đủ

Không gian KTX được thiết kế theo phong cách hiện đại với tông đen chủ đạo, kết hợp bàn dài tối giản và hệ thống ghế mang tính thẩm mỹ cao. Ánh sáng vàng ấm áp giúp tổng thể vừa sang trọng vừa tạo cảm giác gần gũi.

Hành lang dẫn vào khu phòng ở sử dụng sàn gỗ kết hợp thảm mềm, mang lại cảm giác ấm áp như đang bước vào một khu căn hộ cao cấp thay vì ký túc xá truyền thống. Các ô cửa kính lớn được bố trí xuyên suốt nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên - yếu tố hiếm thấy trong mô hình ký túc xá trước đây.





Không chỉ chú trọng thẩm mỹ, khu nhà còn được đầu tư mạnh vào tiện ích phục vụ đời sống hàng ngày của sinh viên. Sinh viên có thể tập luyện ngay tại phòng gym được trang bị đầy đủ máy móc mà không cần ra ngoài khuôn viên trường. Điều này đặc biệt thuận tiện trong những ngày thời tiết lạnh hoặc mưa.





Khu giặt là tự phục vụ bố trí nhiều máy giặt và máy sấy hoạt động song song, giúp giảm tình trạng chờ đợi. Nhờ hệ thống sấy hiện đại, vấn đề quần áo ẩm ướt vào mùa mưa của sinh viên gần như được giải quyết hoàn toàn.





Một trong những thay đổi gây chú ý nhất của KTX này là khu vệ sinh chung. Không gian được thiết kế lại với đá cẩm thạch và tông màu đen hiện đại, tạo cảm giác sạch sẽ và thời trang. Nhà trường còn bố trí khu sấy tóc riêng cho nữ sinh, đồng thời thiết kế phòng tắm khoa học nhằm đảm bảo sự riêng tư - khác xa hình ảnh nhà tắm tập thể đông đúc trước đây.

Quy mô lớn với nhiều lựa chọn không gian sống

Toàn bộ nội thất của KTX trên được thiết kế bởi Mori Studio (Đài Loan), theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng đặt trải nghiệm sống làm trung tâm. Năm 2020, sau khi hoàn thành nâng cấp, ký túc xá Phúc Tinh cung cấp hơn 2.600 chỗ ở với nhiều loại hình khác nhau: 1.620 chỗ dành cho nữ sinh; 768 chỗ dành cho nam sinh; 249 chỗ thuộc khu học xá Feng Chia; 40 căn hộ dạng gia đình; 16 phòng suite đơn và đôi.





Với phòng 4 người, sinh viên vẫn sinh hoạt chung nhưng cảm giác riêng tư được cải thiện đáng kể. Không gian tiếp tục sử dụng giường tầng, song toàn bộ thiết kế đã được làm mới với nội thất gỗ tự nhiên kết hợp tường tông xám kim loại, tạo nên tổng thể tinh tế và hiện đại.

Bàn học dài gắn liền với tường giúp tối ưu diện tích sử dụng, đồng thời mang lại sự gọn gàng cho căn phòng. Mỗi giường đều được trang bị rèm che cùng đèn đọc sách riêng, cho phép sinh viên học tập hoặc nghỉ ngơi mà không ảnh hưởng đến người khác.

Điểm đáng chú ý là mỗi phòng còn có tủ lạnh mini - tiện ích hiếm khi xuất hiện trong các ký túc xá truyền thống do những lo ngại về an toàn, nhưng nay đã trở thành một phần của trải nghiệm sống tiện nghi hơn dành cho sinh viên.





Khu phòng đơn theo phong cách tối giản Nhật Bản với tông trắng – xám và sàn gỗ sáng màu, đầy đủ điều hòa, bàn ghế, tủ quần áo, tủ lạnh và mạng không dây dù diện tích không lớn. Trong khi đó, phòng đôi hướng tới những sinh viên muốn cân bằng giữa riêng tư và giao tiếp, với nhiều lựa chọn bố trí nội thất theo sở thích cá nhân.





Điểm đặc biệt nhất của dự án là các căn hộ dạng gia đình dành cho nhóm 3–6 người. Mỗi căn gồm ba phòng ngủ, hai phòng khách và hai phòng vệ sinh, đi kèm khu sinh hoạt chung có sofa, bàn trà và TV phục vụ học nhóm. Bếp từ, lò vi sóng, lò nướng và tủ lạnh đều được trang bị đầy đủ, mang lại trải nghiệm sống gần giống một căn hộ thực thụ.





Không chỉ thay đổi về không gian, nhà trường còn áp dụng mô hình ở mới khi cho phép nam và nữ sinh sống cùng một tầng nhưng tách biệt phòng riêng. Cách bố trí này được kỳ vọng giúp sinh viên sớm thích nghi với môi trường xã hội thực tế, đồng thời vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết.

Chi phí hợp lý so với trải nghiệm sống

Theo Zhihu, chi phí lưu trú tại ký túc xá này rơi vào khoảng 33.000 Đài tệ/năm (hơn 27 triệu đồng). Với cơ sở vật chất và tiện nghi hiện đại, nhiều người cho rằng mức giá này khá hợp lý.

Dù vẫn tồn tại tranh luận về việc môi trường sống quá tiện nghi có thể khiến sinh viên dễ xao nhãng việc học, dự án của Đại học Phùng Giáp vẫn được xem là một hình mẫu mới cho không gian sống đại học hiện đại - nơi ký túc xá không chỉ là chỗ ở, mà trở thành một phần của phong cách sống sinh viên.