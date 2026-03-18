Một nghiên cứu dẫn đầu bởi Đại học Y khoa Berlin và Đại học Heinrich Heine Düsseldorf (Đức) phát hiện ra rằng Viagra có thể giúp giảm các triệu chứng ở những người mắc hội chứng Leigh - một dạng rối loạn chuyển hóa hiếm gặp, gây ra các vấn đề nghiêm trọng về thần kinh và cơ bắp.



Viết trên tạp chí Cell, các tác giả cho biết hội chứng Leigh là một rối loạn bẩm sinh khiến các tế bào không thể sản sinh năng lượng bình thường, gây tác động đến cả não lẫn cơ bắp.

Các triệu chứng thường xuất hiện ở giai đoạn sơ sinh hoặc đầu thời thơ ấu và dần dần trở nên trầm trọng hơn. Bệnh nhân có thể bị co giật động kinh, yếu cơ và tê liệt, chậm phát triển nhận thức.

Người mắc hội chứng Leigh thường có tuổi thọ ngắn hơn nhiều và chưa có loại thuốc nào hiện nay có thể cứu họ.

Viagra phát huy công dụng bất ngờ lên bệnh nhân mắc hội chứng Leigh - Ảnh minh họa: SCITECH DAILY

Trong một nghiên cứu thí điểm với 6 bệnh nhân mắc hội chứng Leigh từ 9-38 tuổi, sildenafil - loại thuốc được biết đến với tên thương mại Viagra - dường như làm chậm hoặc cải thiện một số khía cạnh của bệnh.

Chỉ trong vòng vài tháng được điều trị bằng Viagra, các bệnh nhân đã cho thấy sự cải thiện đáng kể về sức mạnh cơ bắp. Một số người cũng nhận thấy sự giảm hoặc biến mất các triệu chứng thần kinh.

Bệnh nhân cũng hồi phục nhanh hơn sau các cơn khủng hoảng chuyển hóa, thường xảy ra khi quá trình chuyển hóa năng lượng bị quá tải.

“Ví dụ, một đứa trẻ được điều trị bằng sildenafil đã tăng quãng đường đi bộ được lên 10 lần, từ 500 m lên 5.000 m. Ở một đứa trẻ khác, liệu pháp này đã hoàn toàn ngăn chặn các cơn khủng hoảng chuyển hóa xảy ra gần như hàng tháng, trong khi một bệnh nhân khác không còn bị co giật động kinh nữa” - giáo sư Markus Schuelke, thành viên nhóm nghiên cứu, cho biết.

Theo giáo sư Schuelke, những tác dụng này cải thiện đáng kể chất lượng sống của bệnh nhân mắc hội chứng Leigh.

Nhóm tác giả cho biết họ sẽ tiến hành thêm các nghiên cứu toàn diện hơn để xác nhận phát hiện đặc biệt này cũng như làm rõ cơ chế tác động của Viagra.