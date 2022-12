Phát hiện cơ sở chế biến lòng lợn thối 'khủng' do người Trung Quốc điều hành

Ngày 30/12, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vừa phối hợp với Công an TP Móng Cái và các ngành chức năng kiểm tra một cơ sở sản xuất, chế biến lòng lợn tại khu 5, phường Hải Hòa, TP Móng Cái do ông Hồ Hiểu Huy (SN 1964, Quốc tịch Trung Quốc) làm chủ, vi phạm nghiêm trọng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Lòng lợn đông lạnh bốc mùi chuẩn bị được "phù phép" làm tươi mới bằng hóa chất, phụ gia.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 4 tấn lòng lợn đông lạnh để dưới nền đất chờ rã đông, cạnh đó có một số chậu, thùng nhựa chứa nội tạng động vật ngâm dung dịch bốc mùi hôi thối.

Lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện 8 tấn lòng lợn để trong bao dứa đang bốc mùi hôi thối và 13 tấn phụ gia gồm muối, soda.

13 tấn phụ gia để chế biến lòng lợn thối.

Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số nội tạng trên, cũng như giấy kiểm dịch thú y đối với một số lòng nguyên liệu và các phụ gia dùng trong hoạt động chế biến lòng lợn.

Ngoài ra, tại vị trí xả nước thải của cơ sở có một đường ống bằng nhựa (đường kính 15cm) cắm xuống sông Lục Lầm và xả nước thải có mầu trắng đục ra sông. Trên mặt nước tại vị trí xả thải có nhiều váng mỡ (mầu trắng đục) kéo dài 10 mét bốc mùi hôi thối, có nhiều ruồi nhặng xung quanh, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp làm rõ vi phạm của cơ sở trên để xử lý theo quy định của pháp luật.