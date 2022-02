Phát hiện 5 tấn nầm lợn, trứng non không rõ nguồn gốc trên đường đi tiêu thụ

Số lượng lớn thực phẩm không rõ nguồn gốc bị phát hiện.

Sáng 10/2, tổ công tác Đội 4, Phòng Cảnh sát môi trường - Công an TP Hà Nội phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 17 tiến hành kiểm tra xe ô tô tải BKS 29H-787.77 dừng đỗ tại đường Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, phát hiện khoảng 5 tấn thực phẩm là nầm lợn, trứng non, lườn vịt do nước ngoài sản xuất được vận chuyển từ Lào Cai về Hà Nội.

Lực lượng chức năng kiểm tra chiếc xe tải.

Thời điểm kiểm tra lái xe là Nguyễn Văn Minh (SN 1987, trú tại phường Kim Tân, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai) không xuất trình được hoá đơn, chứng từ liên quan đến nguồn gốc hàng hoá.

Phòng cảnh sát môi trường, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan xác minh, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.