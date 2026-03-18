Ngành Y tế Lâm Đồng vừa ghi nhận một trường hợp mắc sốt rét tại xã Sông Lũy. Ngay sau khi phát hiện ca bệnh, các đơn vị y tế đã triển khai điều tra dịch tễ, giám sát và xử lý ổ bệnh nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng, bệnh nhân là nam, 32 tuổi, nghề nông, cư trú tại thôn Tiến Thành, xã Sông Lũy. Người bệnh khởi phát sốt, rét run từ ngày 27/2/2026 và được phát hiện mắc bệnh khi đến khám tại Bệnh viện đa khoa khu vực Bắc Bình Thuận.

Kết quả xét nghiệm xác định bệnh nhân nhiễm ký sinh trùng sốt rét. Người bệnh đã được điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế, hiện sức khỏe ổn định và đã xuất viện.

Qua điều tra dịch tễ, cơ quan chuyên môn xác định bệnh nhân trước đó từng đi hái cà phê và ngủ lại nhiều ngày trong khu vực rừng thuộc địa bàn Di Linh - nơi có nguy cơ lưu hành sốt rét cao. Sau khi trở về địa phương, người bệnh xuất hiện triệu chứng nhưng tự mua thuốc uống nên bệnh kéo dài. Trường hợp này được phân loại là ca sốt rét ngoại lai.

Ngay sau khi ghi nhận ca bệnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Trung tâm Y tế khu vực Bắc Bình và Trạm Y tế xã Sông Lũy triển khai điều tra dịch tễ tại nơi bệnh nhân sinh sống và các địa điểm liên quan.

Ngành Y tế đã lấy lam máu xét nghiệm 53 người có nguy cơ tiếp xúc. Kết quả cho thấy tất cả các mẫu đều âm tính, chưa ghi nhận thêm ca mắc mới trong cộng đồng.

Song song đó, lực lượng chuyên môn tiến hành điều tra côn trùng truyền bệnh và ghi nhận sự hiện diện của nhiều loài muỗi truyền bệnh, đặc biệt là Anopheles dirus - véc tơ chính truyền bệnh sốt rét với mật độ khá cao tại khu vực rừng, rẫy.

Để chủ động khống chế nguy cơ lây lan, ngành y tế đã triển khai phun hóa chất tồn lưu diệt muỗi, tẩm mùng bằng hóa chất, cấp mùng và võng tẩm hóa chất cho người dân. Đồng thời tăng cường giám sát các nhóm nguy cơ cao như người đi rừng, ngủ rẫy, lao động thời vụ và người di biến động.

Các hoạt động truyền thông trực tiếp tại thôn, bản cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống sốt rét.

Ngành Y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là những người thường xuyên đi rừng, làm rẫy hoặc ngủ qua đêm trong rừng cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng bệnh như ngủ mùng hoặc võng mùng tẩm hóa chất, sử dụng kem xua muỗi và mặc quần áo dài vào buổi tối.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, rét run, đau đầu, mệt mỏi… người dân cần đến cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời, tuyệt đối không tự ý mua thuốc điều trị tại nhà.

Theo các chuyên gia, sốt rét là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm nhưng hoàn toàn có thể phòng tránh nếu cộng đồng nâng cao ý thức phòng bệnh và phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong giám sát, phát hiện sớm ca mắc.