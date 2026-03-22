Phát hiện bất ngờ về ham muốn tình dục

Có một quan niệm phổ biến cho rằng ham muốn tình dục và các mối quan hệ lãng mạn sẽ giảm dần khi con người già đi.

Tuy nhiên, một nghiên cứu gần đây đăng trên tạp chí Journal of Sex Research cho thấy người trưởng thành từ 60 đến 80 tuổi vẫn còn ham muốn, đồng thời xem sự thân mật tình dục là một phần thiết yếu trong mối quan hệ.

Thực tế, nhiều người coi một mối quan hệ thiếu thân mật tình dục là chưa trọn vẹn, thậm chí không đúng với định nghĩa về tình yêu lãng mạn.

“Người cao tuổi có đời sống tình dục tích cực thường có mức độ hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống cao hơn,” Arien Muzacz, phó giáo sư tư vấn lâm sàng tại Đại học Oregon State, Mỹ, chia sẻ với Healthline. Bà không tham gia nghiên cứu này.

Dù người lớn tuổi vẫn có nhu cầu về sự thân mật tình dục, họ có thể gặp một số thách thức nhất định.

“Con người không mất ham muốn tình dục khi già đi; tuy nhiên họ có thể ít quan hệ tình dục hơn, dù nhu cầu thân mật vẫn còn mạnh mẽ,” nhà tâm lý học Karyne Wilner, tác giả cuốn Releasing Toxic Anger for Women, cho biết.

“Rất nhiều người ở độ tuổi 70, 80, 90 trở lên vẫn có ham muốn và nhu cầu lãng mạn, nhưng đồng thời lại gặp nhiều khó khăn hơn trong đời sống tình dục,” bà nói với Healthline.

Sự thân mật không giảm theo tuổi tác

Các nhà nghiên cứu đã phỏng vấn 100 người tham gia, chia đều 50 nam và 50 nữ độc thân trong độ tuổi từ 60 đến 83, với tuổi trung bình lần lượt là 65,6 và 66,8.

Nghiên cứu tập trung vào cách người cao tuổi độc thân nhìn nhận nhu cầu về các mối quan hệ tình dục và lãng mạn mới.

Gần ba phần tư người tham gia thẳng thắn cho rằng họ không muốn bước vào một mối quan hệ nếu không có hoạt động tình dục.

Nhiều người coi việc không có quan hệ tình dục là “yếu tố quyết định loại bỏ” một mối quan hệ.

Một người tham gia tên Dean, 68 tuổi, nói: “Đó sẽ là điều không thể chấp nhận. Tôi vẫn còn khả năng thân mật, nên đó là yếu tố quyết định. Cuối cùng có thể chỉ là tình bạn chứ không phải mối quan hệ.”

Evelyn, 65 tuổi, đồng ý: “Tình dục phải là một phần của mối quan hệ. Nếu không muốn quan hệ tình dục thì mối quan hệ để làm gì? Bạn có thể làm bạn mà không cần tình dục.”

Khoảng 30 người tham gia cho biết họ có thể chấp nhận một mối quan hệ lãng mạn không có tình dục, nhưng thường kèm theo điều kiện.

Nhà tâm lý Wilner cho rằng người lớn tuổi cần nhìn nhận tình dục theo cách mới.

“Có thể chỉ là cái chạm tay, ngồi gần nhau, một cái massage nhẹ nhàng… không nhất thiết phải là cực khoái như trước đây, nhưng vẫn có những khoảnh khắc thân mật sâu sắc,” bà nói.

Những người chấp nhận mối quan hệ không có quan hệ tình dục thường đặt điều kiện như:

- có hình thức tiếp xúc thân mật không thâm nhập

- hy vọng thay đổi quan điểm của đối phương

- hoặc đã yêu nhau từ trước khi ngừng quan hệ tình dục

“Tôi nghĩ đời sống tình dục nên được khuyến khích ở người lớn tuổi, dù đã kết hôn hay độc thân,” chuyên gia Wilner nói.

“Hy vọng nghiên cứu này sẽ giúp mọi người theo đuổi nhu cầu của mình, đồng thời linh hoạt hơn trong cách định nghĩa tình dục. Nếu mang lại khoái cảm, đó vẫn là tình dục, ngay cả khi nó khác trước đây.”

Tăng cường sự thân mật ở tuổi già

Khi nói về tình dục ở người lớn tuổi, người ta thường tập trung vào khả năng, cho rằng họ quan hệ ít hơn hoặc chất lượng giảm do thay đổi cơ thể.

“Cơ thể bạn thay đổi theo tuổi tác do mãn kinh, thói quen vận động hoặc thuốc men. Tuy nhiên, tình dục vẫn quan trọng; nó là một phần của niềm vui sống và năng lượng sống,” Wilner nói.

Những người tham gia nghiên cứu cũng cho biết các vấn đề sinh lý như khó cương hoặc khô âm đạo là điều họ lo ngại. Tuy nhiên, họ xem đó là điều có thể thích nghi chứ không phải rào cản tuyệt đối.

“Bạn có thể mở lòng với những hình thức thân mật mới dựa trên xúc giác hoặc mùi hương,” Wilner gợi ý.

Mặc dù những người tham gia nghiên cứu đều cho rằng tình dục là một phần quan trọng trong các mối quan hệ lãng mạn, họ cũng thể hiện sự linh hoạt trong cách nhìn nhận chi tiết về tình dục. Họ nhận thức rằng trải nghiệm tình dục có thể thay đổi theo tuổi tác.

Cả nam và nữ đều cho biết, miễn là mối quan hệ có yếu tố tình dục, thì tần suất quan hệ không còn quá quan trọng.

Một người tham gia tên Howard, 62 tuổi, chia sẻ rằng điều quan trọng là sự kết nối thể chất, chứ không phải tần suất.

“Tôi nghĩ vẫn cần có một mức độ thân mật, quan hệ tình dục nhất định. Có thể không phải mỗi tháng một hay hai lần, nhưng điều đó là cần thiết để duy trì sự gắn kết trong mối quan hệ,” ông nói.

Một số người tham gia cũng đề cập rằng tình dục ở độ tuổi này có thể không còn mạnh mẽ hay mang lại khoái cảm như khi còn trẻ. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm giá trị hay tầm quan trọng của tình dục trong một mối quan hệ.



