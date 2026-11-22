Mới đây, một tài khoản mạng xã hội đăng bài hỏi thăm về một vị khách đặc biệt từng khiến mình chú ý khi ghé Phở Mão. Theo chia sẻ, trong những lần đến quán trước đây, người này thường bắt gặp một chàng trai ngoại quốc đứng phụ việc, chủ yếu là bê phở cho khách. Điều khiến người đăng bài ấn tượng là cách anh chàng làm việc rất nhanh nhẹn, thành thục, chẳng khác nào một nhân viên đã quen với công việc từ lâu.

Tuy nhiên, trong lần gần nhất ghé lại, người này không còn thấy bóng dáng anh Tây quen thuộc. Nghe một số người nói chàng trai đã trở về Anh, người đăng bài không khỏi tò mò: “Đợt đó quên không kịp hỏi, không biết bạn Tây này ăn chịu nên phải ở lại làm trả nợ hay đang học nghề, giờ học xong rồi về Anh mở phở không nhỉ?”.

Ảnh: Chau Hoa Nguyen

Kèm theo bài đăng là những hình ảnh khá dễ thương về chàng trai. Trong một bức ảnh, anh cười tươi và tạo dáng trước ống kính; ở bức khác, anh đeo tạp dề, đứng chờ những bát phở vừa được chuẩn bị để nhanh chóng mang ra cho thực khách. Thái độ vui vẻ cùng phong thái làm việc tự nhiên của anh khiến nhiều người thích thú.

Hóa ra là đầu bếp người Anh, nhiều lần sang Việt Nam để học nghề và giao lưu

Ngay dưới bài đăng, một bình luận nhanh chóng giải đáp thắc mắc về nhân vật đặc biệt này. Theo chia sẻ của một tài khoản, chàng trai có tên Mike, là đầu bếp người Anh đã qua đào tạo bài bản. Anh từng nhiều lần đến Việt Nam và đặc biệt yêu mến những người dân trong khu ngõ Trần Xuân Soạn.

Không chỉ ghé ăn như một thực khách thông thường, Mike còn thân thiết với các hàng quán trong khu vực. Người này kể vui rằng anh đã nhận cô bán bún đậu làm mẹ nuôi, còn Phở Mão trở thành “sư phụ” của mình. Những lần sang Việt Nam, Mike thường phụ quán các công việc như bưng bê, đồng thời tranh thủ học hỏi kinh nghiệm nấu nướng và giao lưu với những người làm nghề ẩm thực tại đây.

Ảnh: Chau Hoa Nguyen

Đáng chú ý, theo bình luận trên, riêng trong năm 2026, Mike đã có hai lần sang Việt Nam, thậm chí còn đưa cả bố mẹ đi cùng. Dịp sinh nhật tuổi 40 của anh, những người phụ nữ trong khu phố đã cùng nhau tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chúc mừng, khiến cả gia đình Mike có những kỷ niệm vui vẻ tại Việt Nam.

Câu chuyện càng trở nên thú vị khi một tài khoản có tên Lawrence Haywood cũng xuất hiện dưới bài đăng và để lại bình luận: “Chưa biết thông tin thì Ad hỏi đi. Người nước ngoài mà, chứ không phải là người ngoài hành tinh”, kèm biểu tượng cười. Nhiều người nhanh chóng nhận ra đây chính là chàng trai trong những bức ảnh được chia sẻ.

Chàng trai nước ngoài để lại bình luận dưới bài đăng hỏi thông tin về mình. Ảnh chụp màn hình

Đặc biệt, cách Lawrence/Mike tương tác bằng tiếng Việt khiến dân mạng thích thú. Không ít người nhận xét anh chàng nói tiếng Việt khá thành thạo, giao tiếp tự nhiên và có vẻ đã rất quen thuộc với văn hóa hàng quán Hà Nội.

Bên dưới bài đăng, nhiều bình luận cũng tranh thủ trêu đùa nhân vật chính: “Anh Tây này biết quá nhiều về phở Việt Nam, không thể để về nước được”, “Tây nước mắm chính hiệu đây rồi”, hay “Nhất anh Tây, lấy được vợ Việt”. Những lời trêu vui cho thấy sự yêu mến mà cư dân mạng dành cho chàng trai ngoại quốc có tình cảm đặc biệt với ẩm thực và con người Việt Nam.

Phở Mão – hàng phở hơn 30 năm tuổi nằm trong con ngõ nhỏ ở Hà Nội

Nhắc đến địa chỉ khiến chàng trai người Anh nhiều lần tìm đến, Phở Mão là một hàng phở quen thuộc với không ít thực khách tại khu vực Trần Xuân Soạn. Quán nằm trong ngõ 25, không sở hữu mặt tiền rộng rãi hay không gian cầu kỳ, nhưng vẫn giữ được nét bình dị của một hàng phở phố Hà Nội.

Phở Mão là một hàng phở quen thuộc với không ít thực khách tại khu vực Trần Xuân Soạn

Theo chia sẻ của những thực khách lâu năm, quán đã có tuổi đời hơn 30 năm. Có người kể mình đã ăn phở ở đây từ khi còn học tiểu học, đến khi trưởng thành vẫn giữ thói quen ghé lại. Với họ, sức hút của Phở Mão không hẳn nằm ở một món ăn quá cầu kỳ, mà ở hương vị quen thuộc, ổn định qua nhiều năm.

Theo chia sẻ của những thực khách lâu năm, quán đã có tuổi đời hơn 30 năm

Thực đơn có những lựa chọn quen thuộc như tái, tái lăn, tái nhừ, nạm hay gầu. Một số thực khách đánh giá nước dùng có vị thanh, ngọt dịu, không quá nồng mùi gia vị; bánh phở sợi nhỏ, mềm và dễ ăn. Phần thịt cũng có nhiều lựa chọn tùy khẩu vị, trong đó tái lăn là món được một số khách yêu thích nhờ hương thơm của thịt bò được xào qua trước khi chan nước dùng.

Tất nhiên, khẩu vị mỗi người có thể khác nhau. Có thực khách cho rằng nước dùng của quán không phải kiểu quá đậm đà hay tạo cảm giác đặc biệt ngay từ thìa đầu tiên, nhưng lại có sự vừa vặn, dễ ăn và phù hợp với một bữa sáng bình dân. Giá phở được các khách hàng chia sẻ dao động từ khoảng 35.000 đến 50.000 đồng tùy loại và thời điểm.

Một điểm khá đặc trưng là không gian quán nằm ven ngõ, chỗ ngồi không quá rộng. Vào giờ cao điểm buổi sáng, quán thường đông khách, có lúc thực khách phải chờ để đến lượt. Nhịp ăn uống nhanh, những chiếc ghế nhựa kê sát nhau và dòng người liên tục ra vào cũng tạo nên không khí rất riêng của một hàng phở trong ngõ Hà Nội.

Có lẽ, bên cạnh bát phở nóng hổi, chính sự thân tình của những hàng quán và người dân trong khu phố đã tạo nên sức hút đặc biệt với Mike. Từ một vị khách nước ngoài, anh dần trở thành gương mặt quen thuộc, sẵn sàng xắn tay phụ việc và học hỏi những điều bình dị trong căn bếp Việt.

Nếu có dịp ghé Phở Mão ở ngõ 25 Trần Xuân Soạn, thực khách có thể thử một bát phở mang hương vị quen thuộc của hàng quán lâu năm giữa lòng Hà Nội. Còn việc có gặp lại anh Tây Mike hay không thì có lẽ còn tùy vào lịch trình những lần anh trở lại Việt Nam.