Phát hiện 4 sinh viên chưa tốt nghiệp đại học kiếm hơn 1,9 tỷ đồng mỗi tháng

Khi nhiều sinh viên còn đang tìm kiếm những kỳ thực tập đầu tiên để làm đẹp CV, 4 sinh viên đại học Trung Quốc đã lựa chọn một hướng đi khác. Họ từ bỏ cơ hội làm việc tại các công ty Internet lớn, cùng nhau phát triển ứng dụng và biến những ý tưởng nhỏ thành một hệ thống sản phẩm có hàng trăm nghìn người sử dụng.

Nhóm gồm Lượng Dụ Gia và 3 người bạn học cùng lớp, đều là những sinh viên sinh sau năm 2000. Từ năm 2025, sau khi tham dự Hội nghị các nhà phát triển Huawei - Huawei Developer Conference, cả nhóm bắt đầu tập trung phát triển ứng dụng cho hệ điều hành HarmonyOS. Chỉ trong khoảng một năm, nhóm đã phát triển 15 ứng dụng, thu hút hơn 800.000 người dùng và đạt mức doanh thu khoảng 500.000 NDT mỗi tháng, tương đương hơn 1,9 tỷ đồng.

Câu chuyện của nhóm sinh viên này được chia sẻ tại Huawei Developer Conference (HDC) 2026. Tại đó, Lương Dụ Gia cùng các thành viên xuất hiện tại khu vực giới thiệu sản phẩm dành cho các nhà phát triển trẻ.

4 sinh viên bỏ offer thực tập để cùng làm ứng dụng

Trước khi trở thành một nhóm phát triển ứng dụng có doanh thu hàng trăm nghìn NDT mỗi tháng, 4 người chỉ là những sinh viên đại học cùng lớp. Bước ngoặt đến sau Hội nghị các nhà phát triển Huawei năm 2025. Tại đây, họ bắt đầu chú ý đến cơ hội phát triển ứng dụng trên HarmonyOS. Theo chia sẻ của nhóm, một video của doanh nhân Richard Yu - CEO Huawei nói về những nhà phát triển có thể tạo ra thu nhập lớn từ ứng dụng đã khiến họ quyết định thử sức.

Thay vì tiếp tục tìm kiếm công việc thực tập, 4 sinh viên lựa chọn từ bỏ các offer tại những công ty Internet lớn và dành toàn bộ thời gian cho việc phát triển ứng dụng. Đây là một quyết định không nhỏ với những sinh viên vẫn còn ngồi trên giảng đường. Thay vì có thêm kinh nghiệm làm việc tại một công ty lớn, họ đặt cược vào một sản phẩm chưa biết có được người dùng đón nhận hay không.

Nhóm bắt đầu gần như từ con số 0, tự tìm hiểu về phát triển ứng dụng và tập trung vào những vấn đề nhỏ trong quá trình sử dụng điện thoại. Người đứng đầu nhóm là Lương Dụ Gia, cùng 3 người bạn học chung lớp. Sau một năm, nhóm đã phát triển 15 ứng dụng với những chức năng như tách nền hình ảnh, sắp xếp ảnh, dọn dẹp dữ liệu và chuyển đổi tệp.

Lương Dụ Gia cùng 3 người bạn học cùng lớp đã bỏ offer thực tập để tập trung phát triển ứng dụng HarmonyOS (Ảnh: HDC 2026)

15 ứng dụng, 800.000 người dùng và 1,9 tỷ đồng doanh thu mỗi tháng

Thay vì đặt cược vào một ứng dụng duy nhất, 4 sinh viên xây dựng một bộ sản phẩm có nhiều công cụ khác nhau, được gọi là Wonderful Toolbox. Các ứng dụng tập trung vào những nhu cầu rất phổ biến như chỉnh sửa hình ảnh, quản lý album, dọn dẹp bộ nhớ hay xử lý tệp. Đến thời điểm tham gia HDC 2026, nhóm đã có 15 ứng dụng và tổng số người dùng vượt 800.000.

Mô hình kinh doanh của nhóm khá đơn giản. Người dùng có thể trải nghiệm các ứng dụng, sau đó lựa chọn mua gói thành viên để sử dụng toàn bộ công cụ. Nhóm cho biết khoảng 64% người dùng lựa chọn mua trọn bộ, trong khi tỷ lệ người dùng chuyển từ dùng thử sang trả phí đạt khoảng 80%.

Nhờ đó, doanh thu của nhóm duy trì ở mức khoảng 500.000 NDT/tháng, tương đương hơn 1,9 tỷ đồng. Đây là doanh thu của cả nhóm và hoạt động kinh doanh, không phải số tiền mỗi thành viên nhận được. Nhóm vẫn phải chi trả các khoản liên quan đến phát triển, vận hành và duy trì sản phẩm. Tuy nhiên, với một nhóm chỉ gồm 4 sinh viên chưa tốt nghiệp, việc có thể đưa một hệ thống ứng dụng đến hơn 800.000 người dùng vẫn là con số đáng chú ý.

Tại HDC 2026, Lương Dụ Gia và các thành viên cũng có dịp trực tiếp giới thiệu sản phẩm với Richard Yu khi ông ghé khu vực "HarmonyOS Star Avenue".

Bộ ứng dụng của nhóm đã đạt hơn 800.000 người dùng, với doanh thu khoảng 500.000 NDT mỗi tháng (Ảnh: HDC 2026)

Không phải sinh viên nào cũng cần khởi nghiệp khi còn đi học

Câu chuyện của 4 sinh viên này đặc biệt ở chỗ họ không chờ đến khi tốt nghiệp mới thử đưa kiến thức ra thị trường. Một sản phẩm được tạo ra trong thời gian còn đi học đã được đưa tới người dùng thật, nhận phản hồi thật và buộc nhóm phải liên tục điều chỉnh để tồn tại.

Điều này cũng khiến câu chuyện của họ khác với một dự án khởi nghiệp chỉ dừng ở ý tưởng hoặc bài tập trên lớp. Khi có hàng trăm nghìn người sử dụng, những quyết định về sản phẩm, thiết kế, tính năng hay mô hình thu phí đều trở thành vấn đề thực tế.

Tuy nhiên, việc 4 sinh viên thành công không có nghĩa bỏ học hoặc bỏ qua con đường thực tập là lựa chọn tốt cho tất cả mọi người. Với phần lớn sinh viên, thực tập vẫn là cách quan trọng để hiểu môi trường làm việc, tích lũy kinh nghiệm và xác định mình thực sự muốn theo đuổi điều gì. Còn với những người có khả năng lập trình, có ý tưởng và muốn thử sức với sản phẩm riêng, trường đại học có thể trở thành khoảng thời gian phù hợp để thử nghiệm.

Điều đáng chú ý nhất từ câu chuyện của nhóm sinh viên trên là việc họ đã biến kiến thức và kỹ năng có được khi còn là sinh viên thành một sản phẩm có người dùng thật. Với học sinh, sinh viên, đây cũng là một cách để nhìn việc học rộng hơn. Một kỹ năng chỉ thực sự cho thấy giá trị khi có thể giải quyết được một vấn đề cụ thể, và đôi khi chính những vấn đề rất nhỏ trong đời sống lại trở thành điểm bắt đầu cho một sản phẩm lớn.

Theo Ifeng, QQ