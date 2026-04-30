Rạng sáng 30-4, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại cơ sở nhà ở kết hợp sản xuất bánh mỳ, bánh bao ở tiểu khu 2, xã Phù Yên, tỉnh Sơn La, khiến 2 người tử vong.

Lực lượng chức năng tiếp cận, khống chế đám cháy. Ảnh: CACC

Theo thông tin ban đầu, khoảng 4 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La nhận tin báo cháy từ người dân. Ngay sau đó, Đội khu vực 5, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Sơn La lập tức huy động 2 xe chữa cháy cùng 16 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, nhanh chóng triển khai phương án dập lửa.

Thời điểm tiếp cận, đám cháy đã bao trùm toàn bộ ngôi nhà, có nguy cơ lan sang khu vực ki-ốt phía sau. Lực lượng chức năng chia làm hai mũi, một mũi tiếp cận từ cửa chính để khống chế đám cháy, mũi còn lại tiếp cận phía sau, phun nước làm mát, ngăn cháy lan. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Kiểm tra hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện 2 nạn nhân tử vong trong khu vực nhà vệ sinh, gồm ông D.Q.B. (SN 1976) và bà N.T.T. (SN 1981), cùng có hộ khẩu thường trú tại xã Tam Hồng, tỉnh Phú Thọ, tạm trú tại địa phương.

Sau khi vụ cháy xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh và chính quyền địa phương đã kịp thời có mặt, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.

Hiện, nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.