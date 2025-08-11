Là một trong những người di cư vào thôn 5 từ những năm 2000, ông Giàng Seo Pao (60 tuổi, áo xanh dương) cho biết lúc đầu bà con người Mông ở đây từ các tỉnh Lào Cai, Hà Giang… di cư vào. “Ở quê khổ quá, không có đất để trồng trọt nên suốt ngày rượu chè bê bết. Nghèo vẫn cứ nghèo. Vào đến đây thì thấy đất đai bạt ngàn. Lúc đó có khoảng 70 hộ, cuộc sống vất vả. Chúng tôi phải tìm phên, bạt nhựa che thành lều để sống. Chúng tôi quyết tâm bỏ rượu để tập trung làm ăn, xây dựng cuộc sống mới”, ông Pao chia sẻ.