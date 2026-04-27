Phát biểu 1 câu về kỳ nghỉ lễ, bà mẹ TPHCM bị “ném đá”: Chị thử nghĩ rộng ra xem!

Mới đây, một phụ huynh tại TP.HCM đã gây chú ý khi bày tỏ sự không hài lòng về lịch nghỉ lễ của học sinh, cho rằng việc đi học xen kẽ giữa hai kỳ nghỉ khiến kế hoạch đi chơi của gia đình bị đứt đoạn. Ý kiến này nhanh chóng thu hút hàng trăm bình luận, mở ra một cuộc tranh luận quen thuộc mỗi mùa lễ: nên ưu tiên lịch học hay sự thuận tiện cho các kế hoạch cá nhân?

Theo lịch năm học 2025-2026, dịp Giỗ Tổ Hùng Vương rơi vào Chủ nhật (26/4/2026), học sinh được nghỉ bù vào thứ Hai (27/4). Với những trường nghỉ thứ Bảy, học sinh có 3 ngày nghỉ liên tiếp; còn lại là 2 ngày. Sau đó, các em quay lại trường học trong 2 ngày trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 kéo dài từ 2 đến 4 ngày tùy theo lịch học từng cấp.

Chính khoảng "đệm" 2 ngày đi học giữa hai kỳ nghỉ này khiến một số phụ huynh cảm thấy bất tiện, đặc biệt với những gia đình có kế hoạch du lịch xa. Người mẹ trong câu chuyện cho rằng, nếu đã có hai kỳ nghỉ gần nhau, việc cho học sinh nghỉ liền một mạch sẽ hợp lý hơn, tránh việc đang đi chơi lại phải quay về rồi lại đi tiếp.

Tuy nhiên, quan điểm này nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Phần lớn phụ huynh cho rằng lịch nghỉ đã được xây dựng dựa trên quy định chung và phải cân đối nhiều yếu tố, không thể điều chỉnh theo nhu cầu riêng của từng gia đình. Việc học sinh đi học xen kẽ giữa các kỳ nghỉ là điều bình thường, đặc biệt trong bối cảnh cuối năm học, thời điểm nhiều khối lớp bước vào giai đoạn ôn tập, kiểm tra.

Không ít ý kiến nhấn mạnh rằng, nếu gia đình có nhu cầu riêng, phụ huynh hoàn toàn có thể chủ động xin phép cho con nghỉ học trong vài ngày, thay vì mong muốn nhà trường thay đổi lịch chung. Với họ, việc cá nhân hóa một lịch học mang tính hệ thống là điều khó khả thi.

Ở một góc nhìn khác, nhiều phụ huynh cũng chia sẻ thực tế rằng không phải gia đình nào cũng có điều kiện sắp xếp công việc để đưa con đi chơi dài ngày. Với những người vẫn phải đi làm trong các ngày giữa tuần, việc con đi học lại trong 1-2 ngày không chỉ giúp đảm bảo nề nếp mà còn giải quyết bài toán trông trẻ.

Trong giai đoạn cận thi, việc duy trì nhịp học đều đặn quan trọng hơn việc kéo dài kỳ nghỉ. Với học sinh cuối cấp, mỗi buổi ôn tập trên lớp đều có giá trị, bởi không phải lúc nào việc tự học ở nhà cũng đạt hiệu quả tương đương.

Dù vậy, cũng có những quan điểm nhẹ nhàng hơn, cho rằng mong muốn của phụ huynh xuất phát từ nhu cầu rất thực tế: muốn con có một kỳ nghỉ trọn vẹn, không bị chia nhỏ. Trong bối cảnh nhịp sống bận rộn, những chuyến đi gia đình trở thành khoảng thời gian hiếm hoi để gắn kết, nên việc tối ưu lịch nghỉ là điều dễ hiểu.

Từ câu chuyện này có thể thấy, mỗi gia đình có một hoàn cảnh và ưu tiên khác nhau. Nhưng điểm chung là lịch học, lịch nghỉ của nhà trường luôn phải đặt trong một bức tranh lớn hơn, nơi quyền lợi của số đông được cân nhắc trước.

Giáo dục không chỉ là chuyện học kiến thức mà còn là việc hình thành nề nếp và khả năng thích nghi. Trẻ cần học cách cân bằng giữa việc học và nghỉ ngơi, giữa kế hoạch cá nhân và quy định chung. Trong khi đó, phụ huynh cũng cần đóng vai trò là người đồng hành, linh hoạt điều chỉnh thay vì kỳ vọng mọi thứ phải thuận theo mình.

Suy cho cùng, một vài ngày nghỉ liền mạch có thể mang lại sự tiện lợi, nhưng điều quan trọng hơn là cách mỗi gia đình sắp xếp và thích nghi với thực tế. Bởi trong hành trình nuôi dạy con, không phải lúc nào mọi kế hoạch cũng diễn ra đúng như mong muốn và chính khả năng linh hoạt mới là điều giúp cả cha mẹ lẫn con cái cảm thấy nhẹ nhàng hơn.