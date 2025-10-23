Liên quan đến vụ việc thực phẩm ôi thiu “lọt” vào bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê (xã Bình Minh, Hà Nội), tối ngày 22/10, UBND xã Bình Minh cho biết đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Nhật Anh- đơn vị cung cấp suất ăn số tiền 40 triệu đồng.

Theo UBND xã Bình Minh, khi nhận được phản ánh của phụ huynh về việc thực phẩm có mùi ôi thiu đưa vào bếp ăn bán trú tại Trường Tiểu học Cự Khê, UBND xã đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành và phối hợp cùng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tiến hành kiểm tra bếp ăn bán trú của trường.

Trứng cút được đưa vào Trường Tiểu học Cự Khê bị phụ huynh phát hiện có mùi ôi thiu.

Kết quả kiểm tra cho thấy, bếp ăn do Công ty Nhật Anh phụ trách đã vi phạm nghiêm trọng các quy định về điều kiện vệ sinh và quy trình triển khai suất ăn cho học sinh, như khu vực nấu ăn và chia thức ăn được bố trí chung với khu vực rửa, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm chéo giữa thực phẩm sống và chín. Hệ thống cống thoát nước không được che kín, bị ứ đọng, bốc mùi hôi. Nơi sơ chế, chế biến thức ăn xuất hiện côn trùng.

Mặc dù toàn trường có tới 1.450 suất ăn mỗi ngày, nhưng chỉ có 2 bàn inox để chia thức ăn, không đáp ứng đủ yêu cầu tối thiểu. Ngoài ra, nhân viên bếp ăn không thực hiện ghi chép sổ kiểm thực 3 bước theo quy định.

Đoàn liên ngành đã lập biên bản vi phạm hành chính và đề nghị UBND xã Bình Minh xử phạt đối với đơn vị cung cấp suất ăn.

Căn cứ quy định pháp luật, UBND xã Bình Minh đã ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty Nhật Anh số tiền 40 triệu đồng.

Trước đó, báo Tiền Phong thông tin, ngày 15/10, trong quá trình kiểm tra, giám sát bữa ăn bán trú, phụ huynh và nhà trường phát hiện thịt và trứng cút do Công ty Nhật Anh cung cấp có mùi bất thường, không bảo đảm chất lượng. Do đó, từ 17/10, nhà trường đã chấm dứt hợp đồng với Công ty Nhật Anh và tìm đơn vị cung cấp suất ăn mới.