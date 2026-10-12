Pharmacity mang tiến bộ y khoa thế hệ mới, hàng đầu châu Âu đến gần hơn với hàng triệu phụ nữ Việt

Cung cấp giải pháp tránh thai thế hệ mới hướng tới chăm sóc phụ nữ toàn diện hơn

Y học hiện đại đang thay đổi cách tiếp cận sức khỏe sinh sản phụ nữ, trong đó các giải pháp tránh thai cũng được phát triển theo hướng đáp ứng đồng thời nhiều nhu cầu. Nắm bắt xu hướng này, Pharmacity liên tục hợp tác với các hãng dược lớn ở châu Âu như Bayer, Richter Gedeon cập nhật các giải pháp tránh thai hiện đại, thế hệ mới.

Không chỉ đem lại hiệu quả kiểm soát khả năng sinh sản, những giải pháp mới đang hướng tới cách tiếp cận rộng hơn: Đáp ứng nhu cầu tránh thai đồng thời hỗ trợ kiểm soát một số vấn đề liên quan đến nội tiết và chu kỳ kinh nguyệt, góp phần nâng cao chất lượng sống của phụ nữ.

Pharmacity hướng đến chăm sóc toàn diện cho sức khỏe phụ nữ. Ảnh: Pharmacity

Một trong những tiến bộ đáng chú ý của các giải pháp tránh thai nội tiết thế hệ mới là sự kết hợp giữa hai hormone estradiol valerate và dienogest, với liều lượng được điều chỉnh theo từng giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt. Trong đó, estradiol valerate là tiền chất của estradiol - dạng estrogen tương đồng với hormone tự nhiên trong cơ thể, còn dienogest tác động lên nội mạc tử cung, góp phần điều hòa sự phát triển của lớp niêm mạc này và kiểm soát tình trạng chảy máu kinh nguyệt.

Không chỉ đáp ứng nhu cầu tránh thai, giải pháp này còn được chỉ định điều trị cường kinh ở những phụ nữ phù hợp có nhu cầu tránh thai bằng đường uống. Theo Viện Y tế Quốc gia Hoa Kỳ (NIH), cường kinh là một trong những vấn đề phụ khoa phổ biến, không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, tâm lý, làm tăng nguy cơ thiếu sắt, thiếu máu, gây mệt mỏi, suy nhược, chóng mặt, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng sống. Như vậy, điểm đáng chú ý của giải pháp tránh thai thế hệ mới này là khả năng hỗ trợ kiểm soát lượng máu kinh, giúp giảm lượng máu mất đi, rút ngắn số ngày chảy máu và cải thiện tính đều đặn của chu kỳ.

Bên cạnh đó, nhiều biện pháp tránh thai nội tiết mới với những đặc tính riêng, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của từng phụ nữ cũng đã có mặt tại Việt Nam. Cụ thể, một số công thức chứa hoạt chất kháng androgen, ngoài tác dụng tránh thai còn hỗ trợ cải thiện mụn trứng cá, tăng tiết bã nhờn và rậm lông liên quan đến tình trạng cường androgen; đồng thời có thể giúp giảm đau bụng kinh. Hay giải pháp tránh thai nội tiết chứa estrogen liều thấp giúp cải thiện các triệu chứng gây ảnh hưởng đến sinh hoạt như lo âu, căng thẳng, chướng bụng, đau đầu…

Với gần 1.200 nhà thuốc và gần 6.000 dược sĩ trên toàn quốc, Pharmacity mang dịch vụ và giải pháp chăm sóc sức khỏe đến gần hơn với cộng đồng. Ảnh: Pharmacity

Pharmacity cũng cung cấp đa dạng giải pháp tránh thai dành cho phụ nữ đang nuôi con bằng sữa mẹ, phụ nữ tiền mãn kinh đến những người quan tâm đến cân nặng hoặc gặp tình trạng cường kinh. Qua đó, phụ nữ có thêm lựa chọn phù hợp với thể trạng, nhu cầu và kế hoạch chăm sóc sức khỏe bản thân.

Đồng hành cùng phụ nữ từ chủ động kế hoạch sinh sản đến chăm sóc mẹ và bé

Mỗi giai đoạn trong cuộc đời phụ nữ đều đặt ra những nhu cầu chăm sóc sức khỏe khác nhau. Khi chưa có kế hoạch sinh con, đó là việc chủ động lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp. Khi chuẩn bị mang thai, nhu cầu chuyển sang tìm hiểu và chuẩn bị sức khỏe trước thai kỳ. Khi trở thành mẹ, sự quan tâm tiếp tục mở rộng sang quá trình phục hồi sau sinh và chăm sóc em bé. Từ những nhu cầu nối tiếp ấy, Pharmacity chủ động mở rộng các giải pháp, sẵn sàng đồng hành và đáp ứng toàn diện nhu cầu chăm sóc sức khỏe của phụ nữ.

Với Góc Mẹ & Bé được triển khai tại hệ thống nhà thuốc, Pharmacity mở rộng danh mục sản phẩm phục vụ nhu cầu chăm sóc mẹ và bé, giúp khách hàng thuận tiện hơn khi tìm kiếm các sản phẩm thiết yếu, phù hợp với nhu cầu thực tế ở mọi giai đoạn.

Góc Mẹ & Bé tại hệ thống nhà thuốc Pharmacity mang đến sản phẩm chính hãng và nhiều ưu đãi, đồng hành cùng các gia đình trong hành trình chăm sóc mẹ và bé. Ảnh: Pharmacity

Song song với việc mở rộng các giải pháp chăm sóc sức khỏe, Pharmacity tăng cường triển khai các chương trình hướng đến cộng đồng phụ nữ. Điển hình là phối hợp cùng các bệnh viện, tổ chức y tế triển khai nhiều chương trình khám, tư vấn sức khỏe miễn phí cho hàng nghìn phụ nữ trên toàn quốc.

Đặc biệt, Pharmacity còn hợp tác với đối tác dược phẩm uy tín triển khai chương trình trao tặng thuốc hỗ trợ bệnh nhân điều trị vô sinh, hiếm muộn, góp phần chia sẻ gánh nặng chi phí và tiếp thêm hy vọng cho các gia đình trên hành trình tìm kiếm cơ hội làm cha mẹ.

Bên cạnh đó, việc tổ chức các chương trình tư vấn trên nền tảng số với sự tham gia của nhiều chuyên gia, bác sĩ trong lĩnh vực sản phụ khoa, nội tiết và dinh dưỡng góp phần đưa kiến thức y khoa chính thống đến gần hơn với phụ nữ, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe chủ động và giúp họ có thêm cơ sở để đưa ra những lựa chọn phù hợp ở từng giai đoạn cuộc đời.

Thông qua việc triển khai đa giải pháp chăm sóc sức khỏe, Pharmacity hướng đến phát triển hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn diện, vượt ra ngoài phạm vi nhà thuốc. Bởi sức khỏe phụ nữ không chỉ là vấn đề của mỗi cá nhân, mà còn gắn liền với chất lượng sống của từng gia đình, sự phát triển của thế hệ tương lai và sức khỏe cộng đồng.