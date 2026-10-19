Pharmacity đồng hành cùng các trường tại TP.HCM nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản

Ở lứa tuổi vị thành niên, những thay đổi về thể chất, tâm lý và cảm xúc diễn ra mạnh mẽ, kéo theo nhiều câu hỏi liên quan đến cơ thể, cảm xúc và giới tính. Tuy nhiên, không phải học sinh nào cũng có cơ hội tiếp cận nguồn thông tin chính xác hoặc cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những vấn đề này với gia đình, thầy cô.

Nhằm góp phần cung cấp kiến thức khoa học và tạo không gian trao đổi cởi mở cho các em học sinh, Pharmacity đã phối hợp cùng Bayer Việt Nam và ấn phẩm Mực Tím (báo Sài Gòn Giải Phóng) triển khai chuỗi sự kiện tư vấn tâm lý và giáo dục sức khỏe sinh sản "Bí mật tuổi chúng mình" tại các trường THPT tại TP.HCM trong tháng 10.

Chương trình "Bí mật tuổi chúng mình" diễn ra ngày 5/10 tại Trường Trung học Thực hành Sư phạm thu hút đông đảo học sinh tham dự. Ảnh: Pharmacity

Chương trình khởi động ngày 5/10 tại Trường Trung học Thực hành Sư phạm (phường Chợ Quán, TP.HCM) với sự đồng hành của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tâm lý và y khoa, hỗ trợ học sinh trong hành trình khám phá và thấu hiểu những vấn đề về tâm lý, giới tính và sức khỏe sinh sản. Đây là cơ hội để các em chủ động nêu những câu hỏi thực tế, từ đó có thêm kiến thức để chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần trong giai đoạn trưởng thành.

Chương trình cũng hướng tới xây dựng tâm lý chủ động trong chăm sóc sức khỏe ở thanh thiếu niên. Khi hiểu rõ hơn về những thay đổi của cơ thể và cảm xúc, học sinh có thể nhận diện các vấn đề cần được quan tâm, biết cách tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường hoặc nhân viên y tế, đồng thời hình thành trách nhiệm với sức khỏe của bản thân.

Bên cạnh việc triển khai các chương trình tư vấn, giáo dục sức khỏe, Pharmacity phát huy lợi thế từ hệ thống gần 1.200 nhà thuốc và đội ngũ gần 6.000 dược sĩ trên toàn quốc, đồng thời ứng dụng công nghệ để đồng hành cùng thanh thiếu niên trong hành trình chăm sóc sức khỏe chủ động. Với mạng lưới hiện diện rộng khắp, nhà thuốc không chỉ là nơi người trẻ tiếp cận các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mà còn có thể trở thành điểm chạm thuận tiện để tìm kiếm thông tin và nhận được sự tư vấn từ đội ngũ dược sĩ.

Pharmacity xây dựng điểm chạm nơi người trẻ nhận được sự tư vấn tận tâm và riêng tư từ đội ngũ dược sĩ và các kênh trên nền tảng số. Ảnh: Pharmacity

Đặc biệt với những vấn đề nhạy cảm như sức khỏe sinh sản, nhu cầu được cung cấp thông tin chính xác, khoa học, dễ hiểu và phù hợp với từng độ tuổi ngày càng trở nên quan trọng. Thông qua đội ngũ dược sĩ và các nền tảng số, Pharmacity mong muốn tạo thêm những kênh tiếp cận thuận tiện, riêng tư và thân thiện, để người trẻ có thể chủ động tìm hiểu, đặt câu hỏi và tiếp cận kiến thức sức khỏe mà không cảm thấy e ngại.

Qua đó, Pharmacity hướng tới phát huy vai trò của dược sĩ kết hợp cùng công nghệ như một cầu nối đưa kiến thức khoa học đến gần hơn với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ; giúp người trẻ hiểu đúng và hình thành thói quen chăm sóc sức khỏe chủ động ngay từ sớm.