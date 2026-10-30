Phản ứng đáng yêu của con gái Mạnh Trường khi xem cảnh bố hôn bạn diễn

Mạnh Trường (sinh năm 1985) là diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Việt, ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình như "Hương vị tình thân", "Chúng ta của 8 năm sau". Anh có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bên bà xã Lan Phương và ba người con.

Con gái lớn của nam diễn viên là Phương Linh, tên thân mật là Chíp, sinh năm 2009. Cô từng cùng bố tham gia chương trình "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mùa 2 năm 2015.

Hiện ở tuổi 17, Phương Linh nhận được sự chú ý nhờ ngoại hình ngày càng nổi bật và chiều cao ấn tượng.

Gia đình hạnh phúc của nam diễn viên Mạnh Trường.

Là một trong những nam diễn viên quen mặt của màn ảnh Việt, Mạnh Trường thường xuyên đảm nhận vai nam chính và đóng cặp với nhiều nữ diễn viên xinh đẹp như Phương Oanh, Hồng Diễm.

Những màn kết hợp ăn ý cùng các bạn diễn giúp anh ghi dấu ấn qua nhiều bộ phim truyền hình ăn khách. Tuy nhiên, phía sau những cảnh tình cảm trên màn ảnh, nam diễn viên cũng có những câu chuyện gia đình thú vị.

Con gái Mạnh Trường che mắt, không xem cảnh bố hôn bạn diễn.

Mạnh Trường từng tiết lộ phản ứng đáng yêu của con gái Phương Linh mỗi khi xem bố đóng cảnh tình cảm với bạn diễn nữ.

Theo nam diễn viên, mỗi lần thấy bố ôm hôn bạn diễn trên tivi, cô bé lập tức đưa tay che mắt, kiên quyết không chịu xem vì ngượng ngùng. Phản ứng vừa hồn nhiên vừa đáng yêu của ái nữ khiến nhiều người thích thú.

Phương Linh, tên thân mật là bé Chíp, là con gái đầu lòng của diễn viên Mạnh Trường và bà xã Lan Phương. Sinh năm 2009, cô bé hiện bước sang tuổi 17 và nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình ngày càng nổi bật.

Ngoại hình xinh đẹp của Phương Linh - con gái Mạnh Trường ở tuổi trăng rằm.

Mỗi lần xuất hiện bên gia đình, Phương Linh đều gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo, thanh mảnh, gương mặt thanh tú cùng nụ cười tươi tắn. Nhiều khán giả nhận xét cô sở hữu nét đẹp dịu dàng, trưởng thành hơn so với tuổi và có những đường nét được ví như bản sao của MC Lê Bống.

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, con gái Mạnh Trường còn sở hữu nhiều năng khiếu nghệ thuật. Phương Linh biết chơi piano, vẽ tranh và nhảy múa. Cô bé cũng được nhận xét có khả năng diễn xuất, phần nào thừa hưởng năng khiếu từ người bố nổi tiếng.

Dù có bố là diễn viên nổi tiếng, Phương Linh không bị gia đình đặt áp lực phải nối nghiệp.

Ở tuổi 17, Phương Linh ngày càng trưởng thành về ngoại hình, song vẫn có cuộc sống khá kín tiếng. Cô được bố mẹ yêu thương, chăm sóc và tạo điều kiện phát triển sở thích cá nhân.

Dù có bố là diễn viên nổi tiếng, Phương Linh không bị gia đình đặt áp lực phải nối nghiệp. Mạnh Trường từng chia sẻ vợ chồng anh tôn trọng lựa chọn của con, không định hướng sẵn con đường tương lai mà mong cô bé tập trung học tập và phát triển bản thân.



