Phản ứng của Hoa hậu Thùy Lâm, Hồ Ngọc Hà khi có nhiều bạn trẻ ứng tuyển “con dâu”

Mới đây, một đoạn video ghi lại phản ứng của Hoa hậu Thùy Lâm trước thông tin có nhiều người nộp đơn xin ứng tuyển con dâu.

Miss Universe Vietnam 2008 bật cười và nói: "Con chị mới 16-17 tuổi thôi nhưng nó cao gần 1,9m. Nó còn nhỏ mới 16 tuổi thôi mà, sinh năm 2010". Điều này cho thấy nàng hậu có vẻ chưa sẵn sàng để "lên chức" mẹ chồng.

Hoa hậu Thùy Lâm bật cười trước thông tin có nhiều người ứng tuyển con dâu.

Nguyễn Anh Khôi (tên ở nhà là Su), con trai đầu lòng của Hoa hậu Thùy Lâm và chồng là tiến sĩ kinh tế, nhận được nhiều sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật ở tuổi 16.

Sinh năm 2010, Anh Khôi được cho là sở hữu chiều cao khoảng 1,86 m và có thể gần chạm mốc 1,9 m. Cậu gây ấn tượng với vóc dáng cao lớn, gương mặt sáng và những đường nét được nhận xét là thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ.

Thời gian gần đây, Anh Khôi thu hút sự quan tâm khi xuất hiện trong một số video nhảy cùng mẹ trên mạng xã hội. Ngoại hình điển trai cùng phong thái tự tin giúp cậu được nhiều người ví von là “nam thần” tuổi teen.

Con trai Hoa hậu Thùy Lâm điển trai, cao lớn ở tuổi 16.

Không chỉ gây chú ý bởi diện mạo, con trai Hoa hậu Thùy Lâm còn có sở thích với thể thao, thường xuyên tập gym và được nhận xét có năng khiếu nghệ thuật. Bên cạnh đó, khả năng tiếng Anh tốt cũng là một trong những điểm đáng chú ý ở cậu.

Dù có bố mẹ là những gương mặt được công chúng quan tâm, Anh Khôi không thường xuyên xuất hiện trước truyền thông. Mỗi lần được mẹ chia sẻ hình ảnh hoặc video, cậu lại khiến khán giả bất ngờ bởi sự thay đổi về vóc dáng và ngoại hình.

Diện mạo bảnh bao của Anh Khôi - con trai Hoa hậu Thùy Lâm.

Ở tuổi 16, con trai Hoa hậu Thùy Lâm đang bước vào giai đoạn trưởng thành với diện mạo ngày càng nổi bật, nhận được nhiều lời khen từ cộng đồng mạng.

Trước đó, Hồ Ngọc Hà cũng từng rơi vào tình huống khó xử khi có nhiều bạn gái xin ứng tuyển "con dâu" sau khi xem loạt ảnh của Subeo. Chủ hit "Cô đơn trên sofa" bật cười và nói bản thân hiện chưa sẵn sàng làm mẹ chồng.

Hà Hồ chia sẻ thêm cô khuyến khích con trai yêu và kết hôn khi ngoài 30 tuổi, sự nghiệp vững vàng và tâm lý đã trưởng thành.

Hà Hồ cũng bày tỏ chưa sẵn sàng "lên chức" mẹ chồng.

Ở tuổi 16, Subeo - con trai đầu lòng của Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La - thu hút sự chú ý với chiều cao vượt 1,8m, vóc dáng cao lớn cùng gương mặt ngày càng điển trai, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ bố mẹ, đặc biệt là đôi chân dài của mẹ, cậu được nhiều khán giả ví von là “tổng tài” tuổi teen.

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Subeo còn ghi điểm nhờ tính cách hiền lành, giản dị và được gia đình chú trọng đầu tư cho việc học tập trong môi trường quốc tế.

Ngoài đời, chàng hot boy Subeo đã có bạn gái và được bố mẹ ủng hộ.

Mỗi lần xuất hiện trong hình ảnh do bố mẹ chia sẻ, Subeo đều khiến nhiều người bất ngờ bởi diện mạo trưởng thành. Không ít khán giả hài hước tự nhận là “con dâu online” của Hồ Ngọc Hà.

Tuy nhiên, ngoài đời, Subeo được cho là đã có bạn gái và nhận được sự ủng hộ từ mẹ. Hồ Ngọc Hà cho biết cô tôn trọng lựa chọn tình cảm của con, đồng thời sẵn sàng trò chuyện, chia sẻ như một người bạn lớn.

Cách nuôi dạy cởi mở của nữ ca sĩ nhận được sự quan tâm, cho thấy cô vừa đồng hành cùng con trưởng thành, vừa tôn trọng không gian riêng tư của cậu.







