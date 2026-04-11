Phần tiếp theo 'Sở Kiều truyện' thất bại ngay từ khi lên sóng

Năm 2017, bộ phim Sở Kiều truyện với sự tham gia diễn xuất của Lâm Canh Tân, Triệu Lệ Dĩnh từng tạo nên cơn bão màn ảnh nhỏ. Tuy nhiên, phần tiếp theo của bộ phim với tên gọi Sống lại từ hồ băng (tên gốc Sở Kiều truyện: Băng hồ trọng sinh) lên sóng từ 8/4 lại không đáp ứng được lượng khán giả đông đảo. Chỉ sau vài tập đầu, bộ phim nhanh chóng rơi vào vòng xoáy tranh cãi, thậm chí bị chấm điểm thấp kỷ lục trên nhiều nền tảng đánh giá.

Sở Kiều truyện từng ghi dấu bởi hình tượng nữ chính mạnh mẽ, độc lập. Sở Kiều là một nô lệ vươn lên trở thành nữ tướng giữa thời loạn. Tuy nhiên, trong Sống lại từ hồ băng nhân vật Sở Kiều do Hoàng Dương Điền Điềm đóng bị biến thành một người mất trí nhớ, phụ thuộc sự cứu giúp của người khác. Thay vì tự mình chiến đấu, cô liên tục rơi vào tình huống cần nam chính hoặc nam phụ giải nguy. Mạch truyện từ một hành trình trưởng thành trở thành câu chuyện tình cảm mang màu sắc bi lụy, quen thuộc và thiếu đột phá.

Đấu trí bị thay bằng đối thoại hời hợt, chiến trường biến thành những màn dàn dựng thiếu thuyết phục. Những cảnh chiến đấu, đáng lẽ phải tạo cao trào, lại gây cảm giác gượng gạo, thiếu sức nặng.

Không chỉ dừng ở kịch bản, phần nhìn của bộ phim cũng gây nhiều tranh cãi. Tông màu xám lạnh được sử dụng dày đặc nhưng không tạo được chiều sâu, ngược lại khiến khung hình trở nên giả tạo, thiếu sức sống. Bối cảnh chiến tranh thiếu sự khốc liệt cần có, cung điện được dựng thiếu chi tiết, tạo cảm giác cảnh dựng trong trường quay rõ rệt. Các cảnh hành động thiếu lực, động tác rườm rà nhưng không hiệu quả.

Đặc biệt, khâu dựng phim bộc lộ nhiều bất cập. Nhịp chuyển cảnh thiếu logic, nhiều phân đoạn đang cao trào bỗng bị cắt ngang để chuyển sang tuyến tình cảm, khiến người xem khó theo dõi mạch truyện.

Ở tuổi 19, nữ diễn viên Hoàng Dương Điền Điềm đảm nhận vai Sở Kiều bị nhận xét là chưa đủ độ chín cả về ngoại hình lẫn diễn xuất. Hình ảnh một nữ tướng giữa chiến trường không được thể hiện rõ nét, thay vào đó là cảm giác non nớt, thiếu khí chất. Diễn xuất bị đánh giá một màu, thiếu chiều sâu. Các cung bậc cảm xúc từ đau thương, phẫn nộ đến quyết tâm chưa được thể hiện thuyết phục. Trong những phân cảnh đòi hỏi cao về nội tâm, nhân vật không tạo được sự đồng cảm, khiến khán giả khó kết nối. Xuyên suốt bộ phim chỉ quanh quẩn với vài biểu cảm đơn điệu: vui cũng trợn mắt, giận cũng trợn mắt, đau buồn vẫn là trợn mắt. Ánh mắt trống rỗng như một tấm gương phủ bụi, không có bất kỳ tầng cảm xúc nào. Điển hình như phân cảnh cao trào khi Gia Cát Nguyệt gặp nạn lẽ ra phải là khoảnh khắc đau đớn tột cùng và bùng nổ cảm xúc nhưng cô lại đọc thoại một cách vô hồn, ánh nhìn lạc lõng như đang đọc một bản báo cáo không liên quan, hoàn toàn không tạo được sự đồng cảm. Khi đồng đội ngã xuống, cô đứng sững tại chỗ, nước mắt rơi hời hợt, khiến người xem liên tục bị tụt cảm xúc.

Phần thoại cũng cứng nhắc, thiếu cảm xúc tự nhiên, nhiều đoạn lệch khẩu hình với lồng tiếng, tạo cảm giác âm thanh và hình ảnh tách rời. Nếu đặt cạnh phiên bản Sở Kiều của Triệu Lệ Dĩnh, sự khác biệt càng hiện rõ. Không dừng lại ở chuyên môn, những tranh cãi đời tư trước đó của nữ diễn viên cũng bị đào lại, góp phần làm gia tăng định kiến.

Các nhân vật còn lại cũng chưa tạo được dấu ấn. Nam chính Gia Cát Nguyệt do Lý Quân Nhuệ đóng bị đánh giá thiếu chiều sâu nội tâm. Trong khi đó, tuyến phản diện lại chưa đủ sức nặng để tạo đối trọng cần thiết.

Bên cạnh làn sóng chỉ trích, chỉ có một bộ phận khán giả đánh giá tích cực hơn. Một số ý kiến cho rằng phim có nhịp độ nhanh, cách kể chuyện trực diện và vẫn giữ được một số yếu tố hấp dẫn trong các tập đầu. Những phân tích trên mạng xã hội chỉ ra rằng, phim có sự đầu tư về bối cảnh thực địa, đặc biệt là các cảnh quay tại môi trường khắc nghiệt, tạo cảm giác chân thực hơn so với nhiều tác phẩm cùng thể loại.