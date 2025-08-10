Ngày 10-8, nhiều người dùng mạng xã hội hội Facebook tại TP Đà Nẵng lan truyền bài viết do một trang Fanpage có uy tín tại địa phương đăng tải, chia sẻ về câu chuyện một cụ bà bị rơi tiền nhưng bị người khác nhặt đem đi mất.

Theo nội dung bài viết, khoảng 14 giờ chiều 6-8, một bà cụ tuổi đã cao, nhà nghèo, đang trên đường đi chữa bệnh thì vô tình đánh rơi gần 5 triệu đồng tại khu vực trước quán cà phê ở xã Nam Phước (TP Đà Nẵng).

Bài viết nhận được sự quan tâm của nhiều người dùng mạng xã hội

Khi cụ bà đang quay lại để nhặt thì có một thanh niên mặc áo xanh (hiệu áo xanh của một công ty trên địa bàn) chạy xe SH màu đỏ nhìn thấy và quay xe lại nhặt rồi chạy đi luôn.

"Bà già cả rồi nên chạy theo nhưng không kịp. Ai biết thanh niên này nhờ nhắn lại trả giúp bà chứ tội. Hoặc thanh niên nhìn thấy bài đăng này xin hãy trả lại cụ già cả ốm yếu có chút tiền để chữa bệnh lo cho cuộc sống của bà, người già đồng tiền đi liền khúc ruột hay mang theo hết tiền mình có bên người, nhà cụ nghèo và cụ rất buồn khóc mấy bữa nay" – bài viết nêu, kèm theo số điện thoại để người nhặt được liên hệ trả lại cho chủ nhân.

Kèm theo bài viết là hình ảnh của nam thanh niên đang điều khiển xe máy, được cho là đã nhặt được tiền của cụ bà, được cắt từ clip do camera an ninh ghi lại. Bên dưới bài viết còn có một đoạn clip ngắn ghi lại thời điểm nam thanh niên đang chạy xe tới khu vực cụ bà rơi tiền thì quay xe lại.

Bài viết đăng tải nhận được sự quan tâm rất lớn từ người dùng mạng, sau hơn 2 giờ đã có hơn 2.000 lượt người bày tỏ cảm xúc, hàng trăm lượt bình luận, chia sẻ. Nhiều người lên án hành vi của nam thanh niên khi nhặt được của rơi không trả lại.

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng có thể thanh niên nhặt được tiền nhưng không biết của ai bị rơi nên chưa trả, họ kêu gọi người này sớm liên hệ trả lại tiền cho cụ bà tội nghiệp.

Sáng 10-8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Khánh, Chủ tịch UBND xã Nam Phước, cho biết vừa nắm thông tin và đang cử các ngành chức năng vào cuộc xác minh, truy tìm người nhặt được tiền cũng như có hướng giúp đỡ cho cụ bà.

Nhặt được của rơi không trả có thể bị truy cứu hình sự

Theo khoản 1 Điều 230 Bộ luật Dân sự 2015, người phát hiện tài sản do người khác đánh rơi hoặc bỏ quên mà biết được địa chỉ của chủ sở hữu thì phải thông báo hoặc trả lại tài sản cho người đó.

Nếu không biết địa chỉ, người nhặt được phải thông báo hoặc giao nộp tài sản cho UBND cấp xã hoặc công an cấp xã nơi gần nhất để thông báo công khai cho chủ sở hữu đến nhận lại. UBND hoặc công an cấp xã sau khi nhận tài sản có trách nhiệm thông báo cho người đã giao nộp về kết quả xác định chủ sở hữu. Do đó, dù có biết hay không biết chủ sở hữu của tài sản, người nhặt được vẫn có trách nhiệm trả lại tài sản đó.

Nếu nhặt được tài sản mà không trả lại, người nhặt có thể đối mặt với hình thức xử phạt hành chính hoặc thậm chí bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể, theo điểm đ khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi "chiếm giữ tài sản của người khác" có thể bị phạt tiền từ 3 triệu đến 5 triệu đồng. Nếu tài sản có giá trị từ 10 triệu đồng trở lên, người vi phạm có thể bị xử lý hình sự về tội chiếm giữ trái phép tài sản theo Điều 176 Bộ luật Hình sự 2015. Tùy thuộc vào giá trị tài sản, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 10 - 50 triệu đồng, bị cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù tối đa 5 năm.