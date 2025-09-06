Vào ngày 5/9, truyền thông Hàn Quốc đưa tin gây sốc về đời tư của 1 nam rapper thuộc nhóm nhạc hỗn hợp nam - nữ nổi tiếng thập niên 2000. Được biết nam rapper này đã ngoại tình với 1 phụ nữ ngoài 20 tuổi, dẫn đến hàng loạt hậu quả nặng nề. Vợ của ngôi sao này đã đâm đơn kiện nhân tình của chồng, yêu cầu bồi thường 30 triệu won (570 triệu đồng).

Theo hồ sơ vụ kiện, nam rapper không chỉ sống chung với nhân tình, mà còn bị chính các con mình bắt gặp cảnh đang ngủ với người phụ nữ này. Đáng lo ngại hơn, nam rapper đã hành hung các con khi chúng kể với mẹ chuyện bố ngoại tình. Rapper này đổ lỗi cho các con vì tố cáo chuyện ngoại tình mà làm bố mẹ bất hòa, cãi nhau.

Nam rapper đánh các con khi chúng tố cáo chuyện ngoại tình với mẹ

Chi tiết này nhanh chóng khiến công chúng Hàn Quốc dậy sóng, dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người chỉ trích rapper này không chỉ ngoại tình, mà còn làm tổn thương cả thể xác lẫn tinh thần của con cái.

"Bị chính con mình bắt gặp cảnh ngoại tình, thật điên rồ", "Ông ta đổ lỗi cho con cái vì vạch trần chuyện ngoại tình? Thật là kinh tởm, đáng khinh", "Cần loại bỏ kẻ rác rưởi này ra khỏi làng giải trí", "Ngoại tình đã đủ tệ rồi, lại còn đánh con nữa, thật là đê tiện"... cư dân mạng cũng đang ráo riết truy lùng danh tính của nam rapper này.

Làng giải trí Hàn Quốc đã chứng kiến nhiều vụ bê bối ngoại tình và bạo hành gây chấn động dư luận, ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của nhiều nghệ sĩ. Những cái tên tai tiếng nổi cộm có thể kể đến như Lee Byung Hun, Jang Dong Gun và Joo Jin Mo, Kim Hyun Joong... Những scandal này cho thấy mặt trái của hào quang showbiz, khi đời tư của nghệ sĩ bị phanh phui và trở thành tâm điểm của truyền thông và dư luận.

Công chúng Hàn Quốc sục sôi phẫn nộ, ráo riết truy lùng danh tính sao nam này

Nguồn: Xports News