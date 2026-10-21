Phản diện bị chê nhiều nhất hiện nay, diễn xuất thua xa Triệu Lệ Dĩnh

Gả Kim Thoa vừa lên sóng đã gây chú ý, trở thành một trong những bộ phim cổ trang hot nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Tuy nhiên, bên cạnh sức hút của tác phẩm, diễn xuất của Điền Hi Vi cũng gây tranh cãi khi cô đảm nhận nhiều vai diễn có tính cách trái ngược. Đặc biệt, màn thể hiện nhân vật phản diện Quân Đại bị chê quá lố lăng và thiếu khí chất tiểu thư khuê các. Thậm chí, vai diễn này còn bị đặt lên bàn cân với Lưu Ly của Triệu Lệ Dĩnh trong Cung Tỏa Trầm Hương, qua đó làm lộ rõ khoảng cách trong cách khắc họa hình tượng ác nữ.

Trong Gả Kim Thoa, Điền Hi Vi đảm nhận 3 vai, đáng chú ý nhất là A Sửu và Quân Đại. Khi hóa thân thành A Sửu, cô nhận được nhiều lời khen nhờ thể hiện tương đối tự nhiên sự nhẫn nhịn, thận trọng của một cô gái có thân phận thấp kém. Ánh mắt vừa tủi thân vừa bướng bỉnh trong những cảnh rơi nước mắt cũng giúp nhân vật tạo được thiện cảm. Nhưng khi chuyển sang Quân Đại, một thiên kim nhà họ Ngụy có tính cách kiêu ngạo và độc ác, diễn xuất của cô lại trở thành điểm trừ.

Quân Đại xuất thân cao quý, dù ngang ngược và tàn nhẫn vẫn cần giữ phong thái của một tiểu thư danh gia vọng tộc. Đáng tiếc, cách thể hiện của Điền Hi Vi bị nhận xét là quá phô trương. Mỗi khi tức giận, cô thường trợn mắt, gân cổ, vung tay đánh người và bộc lộ cảm xúc bằng những động tác mạnh. Thay vì tạo cảm giác nguy hiểm ẩn sau vẻ ngoài đoan trang, Quân Đại giống một tiểu thư mất kiểm soát, liên tục gào thét để thể hiện sự độc ác.

Cách xử lý lời thoại cũng khiến nhân vật mất điểm khi giọng nói của Quân Đại được đẩy lên cao, tạo cảm giác sắc nhọn và gượng gạo. Trong khi đó, những phân cảnh đòi hỏi diễn xuất có chiều sâu, chẳng hạn cảnh A Sửu bị đánh bằng roi và hoảng sợ khi nhìn thấy Quân Đại lại chưa được thể hiện rõ ràng. Sự chênh lệch giữa 2 vai diễn khiến khán giả đặt câu hỏi về khả năng kiểm soát biểu cảm và tiết chế cảm xúc của Điền Hi Vi.

Trước những tranh luận này, Lưu Ly do Triệu Lệ Dĩnh thể hiện trong Cung Tỏa Trầm Hương bất ngờ được nhắc lại như một hình mẫu phản diện đáng nhớ. Nhiều năm trước, Triệu Lệ Dĩnh từng gây ấn tượng khi hóa thân thành một cung nữ xuất thân thấp kém nhưng đầy tham vọng, sẵn sàng dùng thủ đoạn để giành lấy cuộc sống mình mong muốn.

Điểm đáng chú ý là Triệu Lệ Dĩnh không xây dựng sự độc ác của Lưu Ly bằng những màn gào khóc hay hành động cường điệu. Nhân vật thường xuất hiện với vẻ ngoài ngọt ngào, lời nói mềm mỏng nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, toan tính. Khi giả vờ xin lỗi Trầm Hương (Châu Đông Vũ), Lưu Ly có thể vừa lau nước mắt vừa âm thầm quan sát đối phương, để lộ sự giả tạo qua những biểu cảm rất nhỏ.

Sự đáng sợ của Lưu Ly còn nằm ở khả năng thay đổi thái độ trong chớp mắt. Cô có thể mỉm cười trò chuyện, sau đó bất ngờ giáng một cái tát thật mạnh mà nét mặt vẫn chưa hoàn toàn mất đi vẻ bình thản. Khi những chỗ dựa lần lượt sụp đổ, Lưu Ly cũng không chỉ chìm trong tuyệt vọng mà tiếp tục tìm cách giành lấy cơ hội sống sót. Tham vọng, sự ích kỷ và nỗi bất an đan xen giúp nhân vật trở thành một phản diện có động cơ rõ ràng thay vì chỉ đơn thuần là kẻ xấu thích làm tổn thương người khác.

Đặt 2 vai diễn cạnh nhau, khác biệt lớn nhất nằm ở cách thể hiện cảm xúc. Điền Hi Vi thiên về lối diễn dùng giọng nói và cử chỉ mạnh để nhấn vào sự hung hăng của Quân Đại. Còn Triệu Lệ Dĩnh chú trọng những thay đổi nhỏ trong biểu cảm, tạo ra khoảng cách giữa vẻ ngoài ngọt ngào và tâm địa khó lường của Lưu Ly.

Với Điền Hi Vi, vai Quân Đại là thử thách lớn khi cô phải thể hiện một kiểu nhân vật khác hẳn A Sửu. Những tranh luận hiện tại chưa thể phủ nhận nỗ lực của nữ diễn viên, nhưng cũng cho thấy cô vẫn cần cải thiện khả năng tiết chế và tạo chiều sâu tâm lý. So với Lưu Ly của Triệu Lệ Dĩnh, Quân Đại hiện chưa đủ tinh tế để biến sự độc ác thành sức hút riêng.