Phạm nhân sống 70 năm trong tù qua đời ở tuổi 101 sau 8 lần thoát án tử

Francis Clifford Smith (101 tuổi) là phạm nhân tại tiểu bang Connecticut, Mỹ từng 8 lần nhận quyết định thi hành án tử nhưng đều tạm hoãn vào phút cuối. Ở trong tù suốt 70 năm, Smith trở thành tù nhân cao tuổi nhất và thụ án lâu nhất nước Mỹ.

Tháng 6/2026, Smith qua đời trong giấc ngủ tại cơ sở dưỡng lão dành cho phạm nhân cao tuổi. Trong những phút cuối đời, người đàn ông này vẫn nói mình vô tội.

Theo hồ sơ nhà tù bang Connecticut, Smith bị bắt vì vụ án mạng xảy ra ngày 23/7/1949. Nạn nhân là Grover Hart, bảo vệ đêm tại Câu lạc bộ Du thuyền Indian Harbor, bị bắn chết trong một vụ cướp.

Năm 1950, Smith mới 25 tuổi, bị kết án với tội giết người cấp độ 1. Ngày 7/6/1950, Smith bị tuyên án và bị đưa đến nhà tù.

Francis Clifford Smith ở trong tù suốt 70 năm. Đến năm 2020, ông được chuyển đến viện dưỡng lão dành cho phạm nhân.

Theo bản án năm 1954 của Tòa án Tối cao bang Connecticut, nhân viên bảo vệ Grover Hart bị bắn chết trong vụ cướp tại câu lạc bộ du thuyền vào rạng sáng ngày 23 tháng 7 năm 1949. Đạn găm vào người Hart được bắn ra từ khẩu súng ngắn ổ quay. Trong khi đó, một đầu đạn khác và 4 vỏ đạn thu hồi tại hiện trường lại thuộc về khẩu bán tự động Colt. Điều này cho thấy có ít nhất hai hung thủ tham gia.

Sau đó, thủ phạm George F. Lowden ra đầu thú và nhận tội giết người. Tuy nhiên, các bằng chứng buộc tội Smith hoàn toàn là gián tiếp. Cảnh sát tìm thấy khẩu Colt cùng trang sức và tài sản bị cướp từ câu lạc bộ bên trong chiếc xe ô tô Cadillac màu xám đậu bên ngoài một quán cà phê ở thành phố New York.

Francis Clifford Smith từng xuất hiện tại quán cà phê này ngay trước khi cảnh sát phát hiện chiếc xe. Các nhân chứng khai đã thấy ông ta cầm lái chiếc Cadillac; một chiếc áo sơ mi của Smith cũng được tìm thấy bên trong xe.

Năm ngày sau vụ án mạng, Smith bị bắt khi đang trốn trong rừng gần một hồ chứa nước. Theo thông tin từ tòa án, ông ta đã khai tên giả và mang theo một chai thuốc nhuộm tóc.

Tuy nhiên, những nghi vấn về bản án của Smith bắt đầu nảy sinh trong những năm sau đó. Edith Springer, một nhân chứng quan trọng, rút lại lời khai liên quan đến chiếc Cadillac và Smith; nhưng tòa án cho rằng việc đổi lời khai này thiếu tin cậy và bác bỏ yêu cầu xét xử lại.

Một tù nhân khác là David Blumetti sau đó đứng ra nhận chính mình, chứ không phải Smith, mới là người đi cùng Lowden trong vụ cướp và giết người. Blumetti khai rằng Smith ban đầu có bàn kế hoạch đi cướp nhưng sau đó rút lui và cho mượn chiếc Cadillac.

Tòa sơ thẩm bác bỏ lời khai của Blumetti vì phát hiện nhiều điểm mâu thuẫn với các tuyên bố trước đó. Tòa án Tối cao bang Connecticut giữ nguyên quyết định này vào năm 1954, dù có một thẩm phán đưa ra ý kiến bất đồng.

Vị thẩm phán này nhấn mạnh Smith liên tục kêu oan và chỉ bị kết án dựa trên bằng chứng gián tiếp, trong khi đã có người khác đứng ra nhận trách nhiệm về tội ác.

Sự nghi ngờ về tội danh của Smith thậm chí xuất hiện ngay trong lực lượng điều tra. Thiếu tá Leo Carroll, sỹ quan từng thẩm vấn Smith sau đó đã ra tòa làm chứng Smith vô tội.

“Tôi thậm chí còn không chắc Smith có mặt tại hiện trường vụ án mạng hay không”, ông Carroll nói.

Smith từng 8 lần bị ấn định ngày thi hành án tử hình nhưng đều được hoãn vào phút chót. Đến năm 1954, án tử được giảm xuống chung thân.

Smith từng vượt ngục vào năm 1967 nhưng bị bắt lại sau 12 ngày. Năm 1975, ông được tha bổng có điều kiện, nhưng chỉ 10 tháng sau đã phải quay lại nhà tù vì vi phạm quy định tha bổng sau khi bị bắt với tội trộm cắp vặt và tàng trữ vũ khí.

Smith từng từ chối nhiều cơ hội được xét tha bổng sau đó, trước khi đồng ý tham gia chương trình phóng thích có giám sát vào năm 2020 để chuyển đến sống tại cơ sở dưỡng lão dành cho phạm nhân cao tuổi.

Đại diện nhà tù Andrius Banevicius chia sẻ rằng trong những năm tháng tại Trại cải huấn Osborn, Smith nổi tiếng với thói quen giấu bánh mì từ nhà ăn đem ra cho chim ăn và có biệt danh “Người chim của trại Osborn”.