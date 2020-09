Phạm Hương lộ body tăng cân thấy rõ: Người ta càng gầy càng đẹp, “mẹ bỉm” có da có thịt lại càng xinh hơn mới hay

Trong suốt gần 2 năm qua, Phạm Hương tận hưởng cuộc sống bình dị ở nước ngoài, nàng hậu tạm lui khỏi showbiz và có 1 gia đình nhỏ viên mãn. Cách đây không lâu, cô còn làm rộ nghi vấn đang chuẩn bị đón thêm nhóc tỳ khi lộ vòng 2 to bất thường. Tuy nhiên, sau đó "mẹ 1 con" đã đính chính lý do body thay đổi là do cô tăng 5kg trong thời gian nghỉ dịch.

Dễ dàng nhận ra, trong quá trình tập luyện lấy lại vóc dáng, Phạm Hương rất hạn chế lộ diện hay chia sẻ hình ảnh đời thường của mình lên mạng xã hội. Cho đến sáng nay (19/9), Phạm Hương bất ngờ đăng ảnh đang làm vườn và hiếm hoi để lộ body tăng cân thấy rõ. Có thể thấy, phần bắp tay của nàng hậu trông đầy đặn, khuôn mặt cũng tròn trịa hơn hẳn. Mặc dù tăng cân nhưng Phạm Hương vẫn ghi điểm với khuôn mặt xinh đẹp, lúc nào cũng rạng ngời và tươi trẻ. Trên đời có 2 kiểu người, người càng giảm cân càng xinh, còn Phạm Hương đích thị là kiểu càng có da có thịt lại tươi tắn và xinh xắn hơn hẳn.

Phạm Hương để lộ vóc dáng tròn trịa rõ sau tiết lộ vừa tăng 5kg

Trông mẹ 1 con "có da có thịt" lại càng xinh xắn hơn

Trước đó, Phạm Hương cho biết đang tập luyện để lấy lại dáng

Trong tiệc sinh nhật hồi đầu tháng 9, Phạm Hương cũng chọn váy che khéo body

Nàng hậu có cuộc sống khá thoải mái và "chanh sả" ở nước ngoài

Ảnh: Instagram nhân vật